Güllü soruşturmasında sürpriz gelişme ne? "Cinayet tasarlanmışsa Sultan da bilgi sahibi"
Arabesk müziğinin sevilen ismi Güllü'nün ölümü tüm Türkiye'yi derin üzüntüye boğarken yaşanan gelişmelerle olayın sır perdesi aralanıyor. Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in annesini öldürme suçundan tutuklanması kamuoyunda geniş yankı uyandırırken söz konusu cinayetin neden ve hangi sebepler çerçevesinde işlenmiş olabileceği merak ediliyor. Birçok soru yanıt bulmayı beklerken A Haber'de Güllü'nün ölümü masaya yatırıldı. Öte yandan olay günü polis ekiplerinin Güllü'nün evinde inceleme yaptığı anlar sadece A Haber ekranlarında görüntülendi.
Yalova'daki 6 katlı evinin en üst katından düşerek yaşamını yitiren şarkıcı Güllü cinayetinde her geçen gün yeni gelişmeler ortaya çıkmaya devam ediyor. Güllü'nün ölümünden 77 gün sonra kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun gözaltına alınmasının ardından Gülter "kasten öldürme" suçundan tutuklanırken Ulu ise ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı. Yaşanan olay gündemde oldukça konuşulurken Güllü'nün ölümünde suçlanan kızı cinayeti planlamış olabileceği üzerinde duruluyor. Peki "Güllü'nün evinde o gece ne oldu? Güllü kızından korkuyor muydu? Cinayet planlanmış olabilir mi?" İşte merak edilen pek çok sorunun yanıtı A Haber'de Sinan Tatlı'nın sunduğu Gece Ajansı programında ele alındı.
Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, Emekli Emniyet Müdürü Haydar Özdemir ve A Haber muhabiri Mehmet Karataş Güllü'nün ölümü sonrası elde edilen bilgileri değerlendirirken ilk kez A Haber ekranlarında Güllü'nün ölümü sonrası evinde polis ekiplerince yapılan inceleme görüntüleri ortaya çıktı.
"GÜLLÜ TUVALETTEYKEN MALKARA ŞARKISI ÇALMIYOR"
Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, Güllü'nün ölümü öncesindeki görüntüleri sanatçının tuvaletten çıktıktan sonra "Bu ne lan?" ifadesini kullanmasına değinirken sevdiği şarkının çalmasına şaşırmış olabileceğini ve savcılığın incelemelerinde olay öncesi müziğin açılmadığını belirtti.
"Güllü tuvaletteyken bu arada Malkara şarkısı çalmıyor. Savcılık o kamera seslerini dinliyorlar. Yalova Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Başsavcı Duygu Bayar Öksüz. Şimdi bu kamerayı çözümleniyor ya orada müzik yok. Ne zaman çıkmaya başlıyor? Oradan muhtemelen tuvaletten çıkar çıkmaz müziği açıyor. Biz ters açıdan göremiyoruz ama koridordan içeriye doğru, bu odaya doğru gidiyor. Şimdi müziği duyan Güllü doğru müziğe doğru koşuyor. 3.53 promil, 3,5 şişe alkol içirilmiş, normalde bir insan bu kadar içemez yani. "
"GÜLLÜ ZAR ZOR BORÇLARINI ÖDÜYORDU"
Abdurrahman Şimşek, Tuğyan Ülkem Gülter ve kardeşi Tuğberk Yağız Gülter ile röportaj yaptığını ve Tuğyan'ın 1 yıl önce annesi tarafından kafe açıldığını ve işi yürütemediğini ardından ise bir evlilik geçirerek 4 yaşında bir kızı olduğunu belirtti. Şimşek öte yandan Güllü'nün Yalova'daki evinin merhum annesinden kaldığını, kızı ve oğluna maddi ve manevi anlamda katkı sağladığını belirterek aslında çok sayıda borcu olduğunu ve ödemeleri yapmakta güçlük çektiğini belirtti.
"Güllü, kızı için adeta bir finansör gibi. Finansör demek yanlış olur, kendi öz kızı ama devamlı Güllü sahneye çıkıyor. Gecede 300-500 bin lira para alıyor, ekibine dağıtıyor. Elinde kalan son parayı da Tuğberk'e, oğluna veriyor, kızına veriyor. İşte ailesini geçindirmeye çalışıyor. Güllü'nün yaklaşık 52 tane dosyası, avukat Rahmi Bey'le görüşmüştüm, bana 52 tane icra dosyalarının olduğunu söyledi. Yani borç içinde, zar zor ödemeye çalışıyor. Böyle bir durum da var." ifadelerini kullandı.
"GÜLLÜ'NÜN PATRONUNUN AÇIKLAMALARI OLAYIN BAKIŞ AÇISINI DEĞİŞTİRDİ"
Emekli Emniyet Müdürü Haydar Özdemir, olay anındaki süreci ve görüntüleri inceleyerek Güllü'nün patronu Ferdi Aydın'ın "Güllü'nün başıma bir şey gelirse çocuklarımdan bilin" sözlerinin soruşturmaya bakış açısının değiştirdiğini ifade etti.
"Evin içerisinde bir güvenlik kamerası görüntüsü. İlk biz bu olayı duyduğumuzda televizyonlara yansıyan bu görüntüyle öğrendik. Ardından Güllü'nün bitişik dairede oturan Çiğdem Hanım kızı adına yaptığı açıklamada "Tuğyam ve Sultan anneleri Güllü'yle bir arada eğlenirken anneleri Güllü oynarken ayağı kayarak düştü" diye. Şimdi açıklama bu, sonra da görüntü bu. Yalnız bu görüntüde iki dakikası eksikti. Sadece şuradan geçiyor, daha sonrasında da hemen çıkış var. Aradaki görüntü de yoktu. Bizim bu zamanı görmemiz lazım" ki "Bu seslere de bir anlam verelim". Çünkü orada çok ciddi sesler oluyor. Sonra birdenbire fırlıyorlar. Ha fırlayıp çıkma anına "Hayatın doğal akışına uygun" Burada bir sıkıntı yok." dedik. Daha sonra ertesi gün önce Ferdi Aydın diye bir insan çıktı, Güllü'nün patronu. Dedi ki: "Güllü ablanın bana söyledikleri var". "Güllü ablanın çocuklarıyla arası kötü". "Benim başıma bir iş gelirse benim çocuklarımdan bilin diye bana söyledi" diye bir cümle kurdu. Bakın bu çok kıymetli bir cümleydi çünkü herkesin olaya bakış açısını değiştirdi. Yalova Valiliği'nde olayın yaşandığı gece yapılan açıklamada "şüpheli ölüm" denilmesi polisi karşılığında 4 ana başlığı vardır. Bunlar intihar, kendi taksiriyle düşmüş olabilir, 3'ncü şahısların taksiriyle 2'nci şahısların taksiriyle düşürülmüş olabilir, 4'ncü ise birisi tarafından aşağı atılmış olabilir ve bu da cinayettir." dedi.
BU GÖRÜNTÜLER SADECE A HABER'DE
Güllü'nün metrelerce yükseklikten düşmesinin ardından olay yerine gelen Çınarcık Emniyet Birimleri evde inceleme yaptığı anlar A Haber ekranlarında görüntülendi. Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, Güllü'nün evindeki güvenlik kamerası görüntülerinin Tuğberk Yağız Gülter tarafından kendisine iletildiğini belirtirken yer alan görüntülerde ekiplerin inceleme yaptığı görüldü.
"SULTAN'IN BU OLAYIN NEDEN GERÇEKLEŞTİRDİĞİNİ BİLDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"
A Haber muhabiri Mehmet Karataş, Güllü'nün düşme anında kızı Tuğyan'ın annesine arkasını dönük olduğunu ve Sultan Nur Ulu'nun ise aynaya baktığı sırada Güllü'nün düşmesinin görmemesinin mantıklı olmadığını belirtti. Karataş öte yandan Ulu'nun itirafçı olmasına rağmen birçok bilgiyi gizlediğini düşündüğünü vurguladı.
"Tüm bu sürece baktığımızda ortada bir tasarlanarak işlenmiş bir cinayet önümüze geliyor. Ve burada bu tasarlanarak işlenen cinayet sürecini konuşurken benim en çok dikkatimi çeken Sultan itirafçı oldu. Yani etkin pişmanlıktan faydalanmış gibi görünse de ilerleyen sürecin ne olacağını henüz bilmiyoruz. Yani bu saatten sonra Sultan'ın ne diyeceği önemli demiştik. Çünkü Sultan'ın olayın içerisinde olmasıyla birlikte son gün, yani 77. gün artık babası da dahil edildi bu işin içerisine. Yani bu noktada artık elde edilen deliller, yapılan incelemeler, elde edilen şüpheli durumların tespiti neticesinde artık bir noktada belki de söylemek zorunda kaldı bir şeyi. Ama ben hâlâ Sultan'ın söylemiş oldukları içerisindeki o detaylarda eksikler olduğunu düşünüyorum. Hatta bırakın bu olayı nasıl gerçekleştiğini, ben Sultan'ın bu olayı neden gerçekleştirdiğini de bildiğini düşünüyorum. "
"BU CİNAYET TASARLANMIŞSA SULTAN'IN DA BİLGİ SAHİBİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"
Mehmet Karataş, Güllü'nün ölünün tasarlanmış bir cinayetin söz konusu olması halinde itirafçı Sultan Nur Ulu'nun bunun sebebini bildiğini düşündüğünün altını çizdi.
"Aynaya bakan Sultan'ın görmeme ihtimali çok zayıf. Şimdi arkasını dönük olan Tuğyan bile ilk ifadesinde elbisesini görür gibi oldum diyebiliyorken şimdi şuraya varmaya çalışıyorum. Hani bunu uzmanlar çok daha iyi değerlendirir ama eğer bu tasarlanarak yapıldıysa, siz az önce dediniz ya, 3.53 promil alkol aldı. Şimdi tüm bunlar eğer tasarlanarak yapılmışsa, oynayacağı şarkıya kadar tasarlanmışsa, o da bu oda değil de işte korkulukların olmadığı tek bir oda var da, o odaya kadar götürdüyse, Tuğyan tüm bunları planlarken herhalde Sultan'ın orada olup olmamasını da planlayacak kadar da akıllıdır yani. O yüzden şunu söylemeye çalışıyorum: Burada Sultan'ın burada artık köşe sıkışması sebebiyle bir itirafta bulunduğu, ama bu itirafının hâlâ tamamını anlatmadığını. Ben bu işin sonunda Tuğyan'ın, eğer bu tasarlanarak yapıldıysa şayet, en başından beri aslında Sultan'ın da tüm bu tasarlanmanın bilgi sahibi olduğuna inanıyorum. "
"YASAK İLİŞKİ UĞRUNA KİMSE ANNESİNİ ÖLDÜRMEZ"
Karataş, Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in annesini öldürme ihtimalini değerlendirirken ortaya atılan "Yasak aşk yaşadı ve annesi karşı çıktı" iddiaları nedeniyle öldürme girişiminin mantıklı bir sebep olmayacağını ifade etti.
"Tuğyan'ın neden öldürüldüğünün cevabı da, şimdi bir şey attılar ortaya. Şimdi diyorlar ki: "Yasak bir ilişkisi vardı" Yani bir yasak ilişki uğruna hiç kimse annesini öldürmez. Annesi de kalkıp da kendi çocuğuna bilinçli olarak bir zarar vermez. Şimdi eğer ki yasak ilişkiden kaynaklı olarak annesini öldürme planı kurduysa, kimsenin bu yasak ilişkiyi bilmemesi içindir. Eğer böyle bir durum içerisinde olan bir insan neden o zaman birden fazla kişiye annesinin ölümünü dillendirsin ki? Bu yüzden burada gerçekleşen bu olayda, önümüzdeki günlerde ben inanıyorum ki Sultan'la ilgili hem adli anlamda farklı gelişmelerin olabileceğini tahmin ediyorum, hem de bir taraftan da Sultan'ın bildiklerinin şu ana kadar anlattıklarından çok daha fazlasının olduğunu düşünüyorum." dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 15 dakika yeter! Kışın çamaşırları anında kurutan o yöntem: Tek bir malzeme
- Ocak temizliğine son veren ipucu! Tencereye attığınızda taşma duracak
- Osimhen Afrika Kupası’na gidecek mi? Süper Lig’den Afrika Kupası’na kimler katılacak?
- iOS 26.2 yayımlandı! O özellik çok işinize yarayacak: İşte tüm yenilikler
- Sultanlar Ligi’nde derbi! Galatasaray-Beşiktaş voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda?
- Süper Lig ilk yarı ne zaman bitiyor? 2025-2026 Süper Lig devre arası kaç gün sürecek?
- İkna yeteneğinizi katlayan sır! Konuşurken yapılan bu hareketler herkesi etkiliyor
- 9-5 çalışanlar dikkat: Yavaş yavaş hasta ediyor! Sağlığınızı korumak için 4 altın alışkanlık
- Bütün hikaye çocuklukta saklı! O hastalıkla ilgili şaşırtan gerçek
- Devler karşı karşıya! Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçı ne zaman, hangi kanalda?
- Trabzonspor-Beşiktaş derbisi ne zaman, hangi kanalda? Rafa Silva kadroda var mı?
- Türkiye’nin nüfus haritası değişti: En genç, en yaşlı ve en kalabalık iller hangisi?