Güllü soruşturmasında sürpriz gelişme ne? "Cinayet tasarlanmışsa Sultan da bilgi sahibi"

"GÜLLÜ'NÜN PATRONUNUN AÇIKLAMALARI OLAYIN BAKIŞ AÇISINI DEĞİŞTİRDİ"

Emekli Emniyet Müdürü Haydar Özdemir, olay anındaki süreci ve görüntüleri inceleyerek Güllü'nün patronu Ferdi Aydın'ın "Güllü'nün başıma bir şey gelirse çocuklarımdan bilin" sözlerinin soruşturmaya bakış açısının değiştirdiğini ifade etti.

"Evin içerisinde bir güvenlik kamerası görüntüsü. İlk biz bu olayı duyduğumuzda televizyonlara yansıyan bu görüntüyle öğrendik. Ardından Güllü'nün bitişik dairede oturan Çiğdem Hanım kızı adına yaptığı açıklamada "Tuğyam ve Sultan anneleri Güllü'yle bir arada eğlenirken anneleri Güllü oynarken ayağı kayarak düştü" diye. Şimdi açıklama bu, sonra da görüntü bu. Yalnız bu görüntüde iki dakikası eksikti. Sadece şuradan geçiyor, daha sonrasında da hemen çıkış var. Aradaki görüntü de yoktu. Bizim bu zamanı görmemiz lazım" ki "Bu seslere de bir anlam verelim". Çünkü orada çok ciddi sesler oluyor. Sonra birdenbire fırlıyorlar. Ha fırlayıp çıkma anına "Hayatın doğal akışına uygun" Burada bir sıkıntı yok." dedik. Daha sonra ertesi gün önce Ferdi Aydın diye bir insan çıktı, Güllü'nün patronu. Dedi ki: "Güllü ablanın bana söyledikleri var". "Güllü ablanın çocuklarıyla arası kötü". "Benim başıma bir iş gelirse benim çocuklarımdan bilin diye bana söyledi" diye bir cümle kurdu. Bakın bu çok kıymetli bir cümleydi çünkü herkesin olaya bakış açısını değiştirdi. Yalova Valiliği'nde olayın yaşandığı gece yapılan açıklamada "şüpheli ölüm" denilmesi polisi karşılığında 4 ana başlığı vardır. Bunlar intihar, kendi taksiriyle düşmüş olabilir, 3'ncü şahısların taksiriyle 2'nci şahısların taksiriyle düşürülmüş olabilir, 4'ncü ise birisi tarafından aşağı atılmış olabilir ve bu da cinayettir." dedi.

Güllü'nün metrelerce yükseklikten düşmesinin ardından olay yerine gelen Çınarcık Emniyet Birimleri evde inceleme yaptığı anlar A Haber ekranlarında görüntülendi. Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, Güllü'nün evindeki güvenlik kamerası görüntülerinin Tuğberk Yağız Gülter tarafından kendisine iletildiğini belirtirken yer alan görüntülerde ekiplerin inceleme yaptığı görüldü.

"SULTAN'IN BU OLAYIN NEDEN GERÇEKLEŞTİRDİĞİNİ BİLDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

A Haber muhabiri Mehmet Karataş, Güllü'nün düşme anında kızı Tuğyan'ın annesine arkasını dönük olduğunu ve Sultan Nur Ulu'nun ise aynaya baktığı sırada Güllü'nün düşmesinin görmemesinin mantıklı olmadığını belirtti. Karataş öte yandan Ulu'nun itirafçı olmasına rağmen birçok bilgiyi gizlediğini düşündüğünü vurguladı.

"Tüm bu sürece baktığımızda ortada bir tasarlanarak işlenmiş bir cinayet önümüze geliyor. Ve burada bu tasarlanarak işlenen cinayet sürecini konuşurken benim en çok dikkatimi çeken Sultan itirafçı oldu. Yani etkin pişmanlıktan faydalanmış gibi görünse de ilerleyen sürecin ne olacağını henüz bilmiyoruz. Yani bu saatten sonra Sultan'ın ne diyeceği önemli demiştik. Çünkü Sultan'ın olayın içerisinde olmasıyla birlikte son gün, yani 77. gün artık babası da dahil edildi bu işin içerisine. Yani bu noktada artık elde edilen deliller, yapılan incelemeler, elde edilen şüpheli durumların tespiti neticesinde artık bir noktada belki de söylemek zorunda kaldı bir şeyi. Ama ben hâlâ Sultan'ın söylemiş oldukları içerisindeki o detaylarda eksikler olduğunu düşünüyorum. Hatta bırakın bu olayı nasıl gerçekleştiğini, ben Sultan'ın bu olayı neden gerçekleştirdiğini de bildiğini düşünüyorum. "