Güllü'nün kızı cinayeti nasıl planladı? Delil dosyasının ana omurgası TÜBİTAK'taki ses kayıtları
Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinde 26 Eylül gecesi 6. kattan düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Türkiye'nin konuştuğu olayda dün Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, arkadaşı Sultan Nur Ulu ve beraberindeki 3 kişinin gözaltına alınmasının ardından Gülter "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kan donduran cinayetinin perde arkası Merve Tepe'nin sunduğu Satır Arası programında masaya yatırılırken İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır süreci ve son gelişmeleri değerlendirdi.
Şüpheli ölümüyle Türkiye gündemini sarsan Güllü cinayetinde kızının "kasten öldürme" suçundan tutuklanmasının yankıları sürüyor. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli tavırlar ve çelişkili ifadelerin ardından Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu'yu Büyükçekmece'de yasa dışı yollarla kaçmaya çalışırken yakalamıştı. Tuğyan'ın arkadaşı Sultan Nur ifadesinde Güllü'nün ölümüne ilişkin "Gül anneyi Tuğyan camdan itti" sözlerinin ardından ve toplanan deliller ışığında Tuğyan Ülkem Gülter gözaltına alınmasının ardından Kandıra Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. "Türkiye'yi sarsan Güllü cinayetinde, olay gecesi ne yaşandı? Deliller nasıl karartıldı? Güllü'nün kızı cinayeti nasıl planladı?" soruları yanıt bulmayı beklerken A Haber'de Merve Tepe'nin sunduğu Satır Arası programına katılan uzmanlar yaşanan cinayeti saniye saniye değerlendirdi.
"ANNE-KIZ ARASINDA ÇOK CİDDİ BİR HUSUMETİN OLDUĞU GÖRÜLÜYOR"
Akademisyen Doç. Dr. Cüneyt Küsmez, Güllü'nün şüpheli ölümüne ilişkin delillerin Tuğyan Ülkem Gülter'i asli fil olarak açıkça öne çıkardığını belirtirken, ünlü sanatçının evindeki tüm odalara güvenlik kamerası taktırmasının oldukça dikkat çekici bir unsur olduğunu belirtti.
"Suçta ahlaki norm arayamazsınız. Suçlu zaten o ahlak duvarını geçtiği için yapmıştır bunu. Dolayısıyla burada da ya bu farklı bir olay değil. Buna benzer Türkiye'de yaşanan başka olaylar da var. Mesela bu ünlü bir şahıs olduğu için gündemde. Benzer şu anda savcıların önünde birçok dosya olabilir. O bakımdan burada bakarken meseleye, 70 günlük süreç içerisinde biz şunu görüyoruz, savcı ve kolluk çalışmış. Çok, kasta yönelik sübut deliller bulmuş ve bunlara yönelik çok kuvvetli emareler bulmuş ve dolayısıyla bu noktaya gelmiş. O açıdan baktığınızda asli fail olarak kızını görüyoruz. Bir de bunun sonrasında Sultan'ın babasının tabii olay sonrası yardım etmesi. Onun da tabii ne derece bu işin içerisinde olduğu yönünde mutlaka bir deliller çıkacaktır. O bakımdan da önemli. Bir de burada çok dikkat çekici bir şey var. Güllü Hanım'ın evin içerisinde bir emniyet tedbirini odalara kadar geliştirmesi de çok enteresan. İşte bunlar biraz suçun nedenine giriyor ama nasılına yönelik de çok büyük bize emare veriyor. İçeride bir anne-kız arasında bir husumetin, çok ciddi bir husumetin olduğunu gösteriyor. Tabii bu burada kalıyor ama bunun delillerini görüyoruz burada. Yani burada anlatıldığı kadarıyla."
"TÜBİTAK'TAN GELEN SES KAYDI VE TANIK İFADESİ ÇOK NET 2 DELİL"
A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, Tuğyan Ülkem Gülter'in arkadaşına WhatsApp mesajlarında Güllü için "Ölsün, ölmüyor" gibi sözlerin kullandığı açıkça belirterek olayı aydınlatan iki ana unsurun tanık Sultan Nur Ulu'nun ifadesi ve olay anında TÜBİTAK'ın çözümlediği ses dosyasının olduğunu vurguladı.
"Bir tanık ifadesi, iki TÜBİTAK'tan gelen ses kayıtları. O çok net onlar deliller. Şu an için tekrar ediyorum, belki de TÜBİTAK kaydı gelmeseydi, Sultan'ın ifadesiyle tutuklanmayabilirdi bile Tuğyan. Çünkü bir iftira olarak da değerlendirilebilirdi. Yani "kendini mi kurtarmak istiyorsun" tarzında. Yani buradaki ana omurgasını oluşturan bu delil dosyasının, bana kalırsa TÜBİTAK kayıtları. Oradaki konuşmalar. Üstüne bir de olay yerindeki tanık ifadesi eklenince şu an için tutuklama gerekçesi gözüküyor.
"TUĞYAN VE SULTAN'IN İFADELERİNDE ÇELİŞKİ VAR"
Almaçayır, Tuğyan Ülkem Gülter'in ve arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun savcılıkta verdiğin ifadeleri ele alırken her ikisinin açıklamalarının tamamen zıt olduğunu belirtti.
Zaten ifadelerinde de, birisinde diyor ki Tuğyan, "Benim sırtım dönüktü" diyor. Yani bir boğuşma, bir emare de yok. İçeride bir oyun havası tarzında müzik olduğu belirtiliyor. Zaten o görüntülerde artık herkesin yatmaya hazırlandığı bir dönem. İçeriden müzik sesi gelince, işte iddia o ki, bu müzik sesinin de artık hani o saatte bilinçli olarak açıldığı, yani Güllü'nün oraya girmesinin sağlanması için açıldığı iddia ediliyor. Çünkü lavabodan çıktığında, banyodan çıktığında artık yatış hazırlığı. O müzik sesini duyunca tekrar oraya gidiyor. Tuğyan'ın ifadesinde ve Sultan'ın ifadesinde de içeride bu odada oynadıklarını belirtiyorlar.
Yani son ifadelerinde de aslında, Tuğyan'ın ifadelerini arkadaşlar getirebilirse, "oyun oynadığı" söyleniyor hakimlik ifadesinde. Daha sonra sırtının dönük olduğu sırada "o güm diye bir ses geldi" diyor. Ben daha sonra annesinin düştüğünü söylüyor, anladığını söylüyor. Ama Sultan tam tersi ifade veriyor. Yani birebir Güllü'nün cama dönük olduğunu, Tuğyan'ın da arkadan gidip iteklediğini söylüyor.
Sultan, "Aynada kendine bakıyordu, ben dans ediyordum" diyor. "O sırada güm diye ses geldi. Cama döndüm, annemi görmedim. Sultan'a 'koş' dedim" diyor. Yani biraz önce söyledik ama çok zıt ifadeler. Yani "oynarken kazara düştük, dengesi bozuldu" vesaire denilmiyor. O esnada Tuğyan, dizlerinin yukarısından sarılarak "Gül anneyi itti" diyor. Yani tamamen zıt ifadeler. Böylelikle dengesini kaybedip düştü. Eğer bu eylem gerçekleştiyse Tuğyan tarafından Sultan'ın iddiasına göre, zaten kullandığı alkolden, tükettiği alkolden dolayı denge kaybı çok yerinde olmadığını düşünürsek Güllü'nün, dengesini kaybetmesi çok çok daha normal.
O SES KAYDI ORTAYA ÇIKTI
Tuğyan Ülkem Gülter'in, Bircan isimli arkadaşı ile WhatsApp yazışmalarında "Ölsün, ölmüyor" sözlerinin ortaya çıkmasının ardından yaptıkları bir telefon görüşmesi ortaya çıktı. Bircan'ın Tuğyan Ülkem Gülter ile konuşmasının gerilimli geçtiği ve kavga ettikleri görüldü.
Bircan isimli şahsın Gülter ile konuşma anlarını video kaydına aldığı görüntülerde "Mesajlar ifşa oldu. Senin yüzünden başım belada. Hiçbir suçum yokken ben yanacağım. Ama Tuğyan savcılıkta seni de yakacağım" dediği duyuldu.
"GÜLLÜ'NÜN ÖLÜMÜNDE AZMETTİRİCİLİĞİ KASTETTİĞİNİ ANLIYORUZ"
A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, Tuğyan Ülkem Gülter ve Bircan isimli arkadaşının telefon görüşmesini değerlendirirken konuşmada Güllü'nün ölümüne ilişkin azmettirme ifadelerinin önemli olduğunu vurgulayarak şüphelerin Gülter üzerinde yoğunlaştığını belirtti.
"Tuğyan diyor ki "Ben diyor aslanlar gibi ifademi verdim" diyor. Yani kendinden verdiği ifadeden emin gözüküyor. Ama öbür taraftan da Bircan, yani mesajların ifşa oldu diyor. O bahsettiğimiz mesajlar vesaire konusunun dışında bir mesaj var mı, bu da bir soru işareti. Yani oradaki, herkesin doğal olarak dikkatini çektiğini düşünüyorum ben de, neden azmettirici olarak görünecek? Neyin azmettiricisi? Yani doğal olarak hani Güllü'nün ölümüyle ilgili bir azmettiriciliği kastettiğini anlıyoruz burada. Ve, yani bu konuşmalarda yine Tuğyan'ın üzerinde şüphelerin artmasına neden olmuştu. Şimdi bunu da hatırlatman aslında biraz önceki dediğimiz, hep o iddiaların üzerine artı bir olarak değerlendirilen en baştaki iddialardan birisi de buydu yani. Bircan'ın da konuşmaları, Tuğyan'la bu mesajlarla ilgili konuşmaları şüpheleri Tuğyan'ın üzerine yoğunlaştırmıştı. Yani o kadar çok arttı ki, ama tekrar ettiğimiz üzere, delillendirme sıfatında, bunları delil olarak aldık. İşte "bu cinayettir" denilme imkanı olmadığı için savcılık halihazırda bu süreci uzaktan takip etmeye devam etmiş anladığımız kadarıyla.
Bir taraftan Yalova'daki cinayet büro dedektifleri hem fiziki takip başlatmışlar. Üstüne üstün gelen şikayetler, suç duyuruları vesaire biriktikten sonra, aslında anladığımız kadarıyla iki tane konu açığa çıkarmış bu soruşturmanın o fluluğunu kaldırmış savcılık makamındaki gözaltı kararında. Birincisi, son bilirkişi raporunda "itme ile birlikte düşmüş olabileceği değerlendirilmektedir". Bunu bir tarafa koymuş savcılık. İkincisi, TÜBİTAK'taki gelen ses kayıtlarıyla iki tane delil elde edilmiş durum da anladığımız kadarıyla."
