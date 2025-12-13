Güllü’nün kızı cinayeti nasıl planladı? Delil dosyasının ana omurgası TÜBİTAK’taki ses kayıtları

Şüpheli ölümüyle Türkiye gündemini sarsan Güllü cinayetinde kızının "kasten öldürme" suçundan tutuklanmasının yankıları sürüyor. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli tavırlar ve çelişkili ifadelerin ardından Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu'yu Büyükçekmece'de yasa dışı yollarla kaçmaya çalışırken yakalamıştı. Tuğyan'ın arkadaşı Sultan Nur ifadesinde Güllü'nün ölümüne ilişkin "Gül anneyi Tuğyan camdan itti" sözlerinin ardından ve toplanan deliller ışığında Tuğyan Ülkem Gülter gözaltına alınmasının ardından Kandıra Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. "Türkiye'yi sarsan Güllü cinayetinde, olay gecesi ne yaşandı? Deliller nasıl karartıldı? Güllü'nün kızı cinayeti nasıl planladı?" soruları yanıt bulmayı beklerken A Haber'de Merve Tepe'nin sunduğu Satır Arası programına katılan uzmanlar yaşanan cinayeti saniye saniye değerlendirdi.

"ANNE-KIZ ARASINDA ÇOK CİDDİ BİR HUSUMETİN OLDUĞU GÖRÜLÜYOR"

Akademisyen Doç. Dr. Cüneyt Küsmez, Güllü'nün şüpheli ölümüne ilişkin delillerin Tuğyan Ülkem Gülter'i asli fil olarak açıkça öne çıkardığını belirtirken, ünlü sanatçının evindeki tüm odalara güvenlik kamerası taktırmasının oldukça dikkat çekici bir unsur olduğunu belirtti.

"Suçta ahlaki norm arayamazsınız. Suçlu zaten o ahlak duvarını geçtiği için yapmıştır bunu. Dolayısıyla burada da ya bu farklı bir olay değil. Buna benzer Türkiye'de yaşanan başka olaylar da var. Mesela bu ünlü bir şahıs olduğu için gündemde. Benzer şu anda savcıların önünde birçok dosya olabilir. O bakımdan burada bakarken meseleye, 70 günlük süreç içerisinde biz şunu görüyoruz, savcı ve kolluk çalışmış. Çok, kasta yönelik sübut deliller bulmuş ve bunlara yönelik çok kuvvetli emareler bulmuş ve dolayısıyla bu noktaya gelmiş. O açıdan baktığınızda asli fail olarak kızını görüyoruz. Bir de bunun sonrasında Sultan'ın babasının tabii olay sonrası yardım etmesi. Onun da tabii ne derece bu işin içerisinde olduğu yönünde mutlaka bir deliller çıkacaktır. O bakımdan da önemli. Bir de burada çok dikkat çekici bir şey var. Güllü Hanım'ın evin içerisinde bir emniyet tedbirini odalara kadar geliştirmesi de çok enteresan. İşte bunlar biraz suçun nedenine giriyor ama nasılına yönelik de çok büyük bize emare veriyor. İçeride bir anne-kız arasında bir husumetin, çok ciddi bir husumetin olduğunu gösteriyor. Tabii bu burada kalıyor ama bunun delillerini görüyoruz burada. Yani burada anlatıldığı kadarıyla."