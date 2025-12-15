Türkiye’nin en hızlı füzesi TAYFUN’dan dünyaya gövde gösterisi! Hedefi başarıyla vurdu

Türkiye'nin yerli ve milli en uzun balistik füzesi TAYFUN, Rize'de gerçekleştirdiği yeni denemesini başarıyla vurdu. ROKETSAN tarafından geliştirilen, hipersonik seyir hızına ulaşabilen füzeye ilk kez harp başlığı takıldığı belirtirdi.

Türkiye savunma sanayiine kattığı mühimmat ve füzeleriyle gücünü her geçen gün katlayarak sürdürürken havada, karada ve denizde sarsılmaz gücünü ortaya koyuyor. TAYFUN füzesi 500 kilometrenin üzerindeki menziliyle her zorlu şartlarda görevini gerçekleştiriyor. A Haber'de Canan Barlas ile Gündem programına katılan Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, TAYFUN füzesinin özelliklerini ve son deneme testine ilişkin ayrıntıları paylaştı.

Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar'ın açıklamalarından satır başları...



"İLK DEFA HARP BAŞLIĞI TAKILDI"

Balistik üstünlük sağlamak için yapılmış bir füze sistemi, balistik füze bu, biliyorsunuz. Sinop açıklarında biliyorsunuz test yapılıyor. Bugün ilk defa harp başlığıyla yapıldı, çok önemli. Dolayısıyla vuruş sağlandı. Hem de 1 metre doğrulukla. Öngörülen 10 metre biliyorsunuz. 2022'den beri test yapılıyor. Bunlar kafile kafile üretildiği için kafile testleri yapılıyor. Bugün yapılan ilk mesele şu: İlk defa harp başlığı takıldı. Yani ucunda bir harp başlığı patlayıcı var. Bir de deniz hedefine ilk defa yapıldı. Hedef skalasında şey vardı. Hangarlar mesela, uçak hangarları, ya da stratejik geçiş noktaları: köprüler, tüneller, ya da komuta kontrol merkezleri, büyük telsiz merkezleri falan. Şimdi bir gemiye atıldığı için ilk defa, harp başlığı da gerçek olduğu için ilklerden biri bu ve kafile başarıyla gerçekleşti ve cerrahi hassasiyetle vuruldu.