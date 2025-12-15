Türkiye'nin en hızlı füzesi TAYFUN'dan dünyaya gövde gösterisi! Hedefi başarıyla vurdu
Türkiye savunma sanayiine kattığı yerli ve milli silahlarıyla gücüne güç katmayı sürdürürken, en uzun ve hızlı balistik füze olma özelliğine sahip TAYFUN füzesi son denemesinde hedefini tam isabetle vurdu. İlk kez deniz hedefine karşı yapılan test atışında bir ilke daha imza atılarak füzeye harp başlığı takıldığı belirtildi. A Haber'de Canan Barlas ile Gündem programına katılan Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, TAYFUN füzesinin özelliklerini ve son deneme testine ilişkin bilgileri paylaştı.
Türkiye'nin yerli ve milli en uzun balistik füzesi TAYFUN, Rize'de gerçekleştirdiği yeni denemesini başarıyla vurdu. ROKETSAN tarafından geliştirilen, hipersonik seyir hızına ulaşabilen füzeye ilk kez harp başlığı takıldığı belirtirdi.
Türkiye savunma sanayiine kattığı mühimmat ve füzeleriyle gücünü her geçen gün katlayarak sürdürürken havada, karada ve denizde sarsılmaz gücünü ortaya koyuyor. TAYFUN füzesi 500 kilometrenin üzerindeki menziliyle her zorlu şartlarda görevini gerçekleştiriyor. A Haber'de Canan Barlas ile Gündem programına katılan Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, TAYFUN füzesinin özelliklerini ve son deneme testine ilişkin ayrıntıları paylaştı.
Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar'ın açıklamalarından satır başları...
"İLK DEFA HARP BAŞLIĞI TAKILDI"
Balistik üstünlük sağlamak için yapılmış bir füze sistemi, balistik füze bu, biliyorsunuz. Sinop açıklarında biliyorsunuz test yapılıyor. Bugün ilk defa harp başlığıyla yapıldı, çok önemli. Dolayısıyla vuruş sağlandı. Hem de 1 metre doğrulukla. Öngörülen 10 metre biliyorsunuz. 2022'den beri test yapılıyor. Bunlar kafile kafile üretildiği için kafile testleri yapılıyor. Bugün yapılan ilk mesele şu: İlk defa harp başlığı takıldı. Yani ucunda bir harp başlığı patlayıcı var. Bir de deniz hedefine ilk defa yapıldı. Hedef skalasında şey vardı. Hangarlar mesela, uçak hangarları, ya da stratejik geçiş noktaları: köprüler, tüneller, ya da komuta kontrol merkezleri, büyük telsiz merkezleri falan. Şimdi bir gemiye atıldığı için ilk defa, harp başlığı da gerçek olduğu için ilklerden biri bu ve kafile başarıyla gerçekleşti ve cerrahi hassasiyetle vuruldu.
"HEDEFE GÖRE KENDİNİ AYARLAYABİLİYOR"
"Manevra kabiliyeti var. Hedef güdümlü bir sistem var ucunda. Hedef güdümlü olduğu için hedefe göre kendisini ayarlayabiliyor. Bir de düşmanın hava savunma silahlarından da kendini kurtarabilecek manevra kabiliyeti var. Karşıdan gelecek olan füzelere karşı da hareketli. Bir de 5 Mach ve üstünde bir hıza ulaştılar. Menzili şu anda 500+.500+ biz 561 kilometreye attık ilk denemede biliyorsunuz. Evet, çok büyük bir füze. Bizim bahsettiğimiz Blok 3 ve 4'ün altında olanlar. Dolayısıyla bu da... "Mach 5" dediğimiz zaman 1 Mach ses hızı demek, sesin 5,5 misli hızında gidiyor. Dolayısıyla bu 10 Mach'a kadar çıkabilir. Çok hızlı bir füze."
"MENZİL ARTTIKÇA ÜST SEVİYEYE ÇIKMA MÜMKÜNLEŞİYOR"
"Dikey yükseliyor. Yani atmosferi aşıp boşlukta yatay seyrediyor ve tekrar dikey olarak iniyor hedefe. Dolayısıyla bunu görmek, atmosferin dışında vurmak da mümkün değil. Seyir füzeleri kalkıyor, yere paralel gidiyor. Bunlar yukarı çıkıp atmosferin üstünden gidip aşağı iniyor. Yukarı çık, yatay git, dikey aşağı in şeklinde. Şimdi tabii, hedef menzil 1000 kilometreden fazla olması. Bu balistik füzeler dünyada şöyle klasifiye edilebiliyor, sınıflandırılabiliyor: kısa menzil, orta menzil, uzun menzil ve kıtalar arası şeklinde. 1000 ila 3500 arası kısa. Ben bunun 3000'lere varacağını düşünüyorum. Çünkü testler yapıldıkça menzili arttırıyorlar. Menzil arttıkça bizim o sınıflandırmada daha üst aileye çıkmamız mümkün hale geliyor. Şu anda 1000+ demek 2000 de olabilir, 2500 de olabilir, 3500'e kadar çıkabilir. Sonra orta menzilli. Orta menzilli füzeye çok ihtiyacımız yok stratejik açıdan, onu söyleyeyim. 15.000 ve üstü. Yani o kadar uzun kıtalar arası bir noktaya şu anda yapacak bir hedef sistemimiz yok bizim. Ama bizim ihtiyacımızı karşılıyor. Herhangi bir hedefleme yapmadan anlaşılması açısından söylemek gerekirse Orta Doğu'nun büyük kısmı, Kafkaslar ve Balkanlar ve Kırım, yani anlaşılsın diye çiziyorum daireyi."
"TAŞINMASI VE ATEŞLEMESİ ÇOK KOLAY"
"Başlığı modülerdir. Nükleer başlık takarsınız, parçacıklı mühimmat takarsınız, normal C4 ya da TNT tarzı mühimmat, patlayıcı takarsınız. Yani modüler olduğu için her türlü, nükleer dahil, takılabilecek balistik bir füze. O yüzden nükleer kapasiteye haiz olduğumuzda Tayfun Blok-4 bize yaklaşık 2000-3000 kilometre menzilde bir nükleer atış imkanı sağlar. Ki bizim şu anda nükleer imkanımız yok. Ateşlemesi çok kolay, taşınması çok kolay ve ateşlemeye hazır hale gelmesi çok kısa bir sürede gerçekleşebiliyor. O yüzden hareket, harekat esnekliği var."
"MODÜLER OLMASIYLA NÜKLEER BAŞLIK TAKILABİLİYOR"
"Cerrahi hassasiyet çok kritik bir konu. Çünkü Amerika bombalama yaptığında hassasiyet gözetmiyor. Sivil zayiatlar çok büyük miktarda Afganistan'da falan. Ama bu bize ne sağlıyor? Bu bize şunu sağlıyor: Karşı tarafın hava savunma silahlarını, radarlarını, bize yapılacak olan atışları en baştan ortadan kaldıracak imkan sağlıyor. Mesela örnek verecek olursam bize doğru yaklaşmış gemiler var. O gemiler, düşman gemileri, bir şekilde tek bir Tayfun füzesiyle 1 metre doğrulukla tam ortasından isabet ettirebiliyorsunuz. Hatta neresini isterseniz orayı isabet ettirebilirsiniz. 1 metre dediğimiz şu kadar, çok az bir şey yani. Şu kadar mesafe. Zaten bunun çapı 70- 80 cm yani hedefine göre değişir." ifadelerini kullandı.
