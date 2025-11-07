İsrail basınından Altay tankı itirafı: Türkiye’yi zirveye taşıyor
Geçtiğimiz gün Türkiye'nin 100 yıllık hayali olan milli ana muharebe tankı yeni Altay, artık Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girmişti. Altay muharebe tankına yer veren İsrail basını ise itiraf niteliğinde, 'Zırh yeteneklerinde bir sıçrama' başlıklı haberini manşetine taşıdı.Gazetede Altay'ın insansız hava araçları, tanksavar füzeleri ve yol kenarına yerleştirilen patlayıcılara karşı gelişmiş savunma sistemleriyle donatılmış durumda olduğu vurgulandı.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 07.11.2025 18:29
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 18:49