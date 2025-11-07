Viral Galeri Viral Liste İsrail basınından Altay tankı itirafı: Türkiye’yi zirveye taşıyor

Geçtiğimiz gün Türkiye'nin 100 yıllık hayali olan milli ana muharebe tankı yeni Altay, artık Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girmişti. Altay muharebe tankına yer veren İsrail basını ise itiraf niteliğinde, 'Zırh yeteneklerinde bir sıçrama' başlıklı haberini manşetine taşıdı.Gazetede Altay'ın insansız hava araçları, tanksavar füzeleri ve yol kenarına yerleştirilen patlayıcılara karşı gelişmiş savunma sistemleriyle donatılmış durumda olduğu vurgulandı.

Türkiye'nin 100 yıllık hayali olan milli ana muharebe tankı Altay, geçtiğimiz gün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girdi.

İsrail merkezli Israeldefense'e göre, Türkiye, uzun süredir devam eden yerli tank geliştirme projesinin en somut sonucunu elde ederek yeni Altay ana muharebe tankını resmen hizmete aldı. Yerli savunma sanayiinin ürünü olan Altay, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin zırhlı kabiliyetlerinde önemli bir sıçrama olarak değerlendiriliyor.

TÜRKİYE'Yİ ZİRVEYE TAŞIYOR

Israeldefense'in haberine göre, Altay tankı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ve BMC öncülüğünde geliştirilen tamamen yerli bir platform olarak Türkiye'yi ABD, Almanya ve Güney Kore gibi modern tank üretiminde öncü ülkelerle aynı seviyeye taşıdı. Uzmanlar, bu gelişmenin Türkiye'nin zırhlı kuvvet yapısında stratejik bir dönüm noktası olduğunu vurguluyor.

HİBRİT SAVAŞ YETENEĞİ
Haberde, Tank aktif koruma sistemi, modüler zırh yapısı ve yüksek ateş gücüyle dikkat çekiyor. Israeldefense, Altay'ın hibrit savaş koşullarına uyum sağlayacak şekilde tasarlandığını, geliştirme sürecinde Türkiye'nin Suriye, Irak ve Kafkasya'daki muharebe tecrübelerinden faydalanıldığını belirtiyor.

Altay'ın insansız hava araçları, tanksavar füzeleri ve yol kenarına yerleştirilen patlayıcılara karşı gelişmiş savunma sistemleriyle donatılmış durumda olduğu vurgulandı.

NATO STANDARTLARINDA GÜÇLÜ PERFORMANS
İsrail merkezli gazete, Altay, NATO standartlarına uygun 120 mm'lik topa sahip ve 1.500 beygir gücünde Güney Kore menşeli dizel motorla çalışıyor. 65 ton ağırlığındaki Altay, saatte 65 kilometre hıza ulaşabiliyor ve 450 kilometre menzile sahip. Komuta için stabilize panoramik gözlem sistemi, muharebe sensörleri ve gelişmiş haberleşme altyapısı tankın diğer öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor.

