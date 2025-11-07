İsrail basınından Altay tankı itirafı: Türkiye’yi zirveye taşıyor

TÜRKİYE'Yİ ZİRVEYE TAŞIYOR

Israeldefense'in haberine göre, Altay tankı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ve BMC öncülüğünde geliştirilen tamamen yerli bir platform olarak Türkiye'yi ABD, Almanya ve Güney Kore gibi modern tank üretiminde öncü ülkelerle aynı seviyeye taşıdı. Uzmanlar, bu gelişmenin Türkiye'nin zırhlı kuvvet yapısında stratejik bir dönüm noktası olduğunu vurguluyor.