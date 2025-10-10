Gazze’ye dönüş başladı! Kuzeye doğru tarihi yürüyüş A Haber ekranlarında
Gazze’de ateşkes anlaşmasının başlamasının ardından güneye göç etmek zorunda kalan insanlar kuzeye yıkılmış evlerinin olduğu bölgeye doğru yürüyüşe başladı. O tarihi anlar A Haber canlı yayınına yansırken gelişmeleri gazeteci Güngör Yavuzaslan değerlendirdi.
Mısır, Katar, ABD ve Türkiye'nin olduğu masada Gazze için ateşkes kararı çıktı ve siyonist İsrail'de kabul ettiği anlaşma başladı. İsrail'in yaptığı soykırım nedeniyle güneye göç etmek zorunda kalan masum Gazzeli siviller kuzeye doğru yürüyüşe başladı.
İsrail'in bu sabah geri çekilmesiyle birlikte kuzeyde yaşayan ve göç etmek zorunda olan insanlar yıkılmışl evlerinin olduğu bölgeye doğru sahil hattından yürümeye başladı. Saldırılar nedeniyle yurtlarından edilen ve güneye göçe zorlanan Filistinli'nin taşıdıkları eşyalarıyla birlikte evlerine geri dönmek için yola çıktıkları görüntü izleyenleri duygulandı. O tarihi anlar A Haber canlı yayınına yansırken gelişmeleri gazeteci Güngör Yavuzaslan değerlendirdi.
SAHİL YOLUNDA DÖNÜŞ!
Gazeteci Güngör Yavuzaslan: Bu geri dönüşü sahil yolundan. Bakın arabalarla dönemiyorlar. Araçlarla dönemiyorlar. İşgalci İsrail'in dün akşam ateşkesi onaylamasından 24 saatte Gazze'nin gerisine iç hatta çekilecekler. O sarı hat olarak adlandırılan bölgeye çekilecekler. Çekilirken de insanlar gidiyor.
NİÇİN GİDİYORLAR?
Bu insanlar evlerine gitmiyorlar. Evleri yok artık, kayıpları aramaya gidiyorlar. Yani her evden bir kayıp, her evden bir şehit, her evden bir yaralı. Bu bir Gazze gerçeği ve işte oraya gidiyorlar. Orada insanlarını görmek ve bulmak için geriye dönüyorlar.
PİYANİST BİR FİLMDİ! BU SAHNELER GERÇEK
Bu genelde de Han Yunus hattından Gazze merkeze doğru gidiyorlar. İşte bu belgesel değil yani bizim belgesellerde izlediğimiz II. Dünya Savaşı görselleri değil. Siyonist İsrail görüntülerde izlediğimiz özelinde anlatayım. II. Dünya Savaşı'nı dramatize etmek için kendilerinin üzerine uygulanan Nazi mezalimi için piyanist diye bir film yaptı. O piyanist filmindeki o yıkık sahnelerde ve bu insan hareketlerini hatırlıyor musun? Şimdi o bir filmdi. Siyonistlerin yaptığı bu bir gerçek canlı.
GAZZE ŞEHİTLER DİYARIDIR
Gazze şehitler diyarıdır. Geçen bir yazı yazmışlar ve ölüler şehri demişler. Hayır, şehitler şehridir. Onlar vatanlarını terk etmemek için, dini İslam için varlıklarını kendi egemen ve özgür bayrakları altında işgali reddettiler ve teslim olmadılar. Siyonist İsrail Gazze'yi işgal etmeye çalıştı ama Gazze'yi teslim alamadı.
REHİNELER TESLİ EDİLECEK! TUTSAKLAR BIRAKILACAK
Refah'tan yardımlar gelecek kısmi. Tutsaklar için bazı liste verildi. Hamas'ın üst düzey yöneticileri var. 7 Ekim 2023'ten sonra Gazze'de esir alınan 2 bin kişi var ama 20-30 yıl Filistin vatan mücadelesinde bizim kıdemli mahkumlar olarak adlandırdığımız Hamas, El Fetih, Filistin Kurtuluş Cephesi, İslami Cihat gibi örgütlerin üst düzey yöneticileri var ve bunlar bırakılacak.
İNSANLIK YÜRÜYÜŞÜ
İsrail kabinesi, vahşet kabinesi, soykırım kabinesi anlaşmayı onayladıktan sonra 24 saat içinde çekilmeye başladı. İşte burası Gazze sahil ve işte insanlar oradan yürüyorlar.
Tabii yani anlaşmanın uygulandığını görüyoruz. Bir de aynı zamanda ben bu anlaşmayla ilgili ABD askerleri İsrail'e gelmeye başladı. Onlar İsrail tarafından bu ateşkesin ihlal edilmesini engelleyecek. Tarihi görüntüler. İşte o tanklar işgalciler sahildelerdi ve cepler oluşturmuşlardı. Oradan sahilden yürüyerek buldukları derme çatma araçlarla kayıplarını aramaya giden insanları dün geçirmediler ama bugün yürüyüş başladı.
