Gazze’ye dönüş başladı! Kuzeye doğru tarihi yürüyüş A Haber ekranlarında

Mısır, Katar, ABD ve Türkiye'nin olduğu masada Gazze için ateşkes kararı çıktı ve siyonist İsrail'de kabul ettiği anlaşma başladı. İsrail'in yaptığı soykırım nedeniyle güneye göç etmek zorunda kalan masum Gazzeli siviller kuzeye doğru yürüyüşe başladı.

İsrail'in bu sabah geri çekilmesiyle birlikte kuzeyde yaşayan ve göç etmek zorunda olan insanlar yıkılmışl evlerinin olduğu bölgeye doğru sahil hattından yürümeye başladı. Saldırılar nedeniyle yurtlarından edilen ve güneye göçe zorlanan Filistinli'nin taşıdıkları eşyalarıyla birlikte evlerine geri dönmek için yola çıktıkları görüntü izleyenleri duygulandı. O tarihi anlar A Haber canlı yayınına yansırken gelişmeleri gazeteci Güngör Yavuzaslan değerlendirdi.