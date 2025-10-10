Gazze’de ateşkesin ilk günü! A Haber sahada

Ekran görüntüsü / A Haber

ATEŞKES SONRASI 72 SAATLİK KRİTİK SÜREÇ: ESİR TAKASI

Ateşkesin tam olarak hayata geçmesiyle birlikte 72 saatlik yeni bir süreç başlayacak. Bu üç günlük süre zarfında esir ve rehine takası yapılması planlanıyor.

Plana göre Hamas, elinde bulunan 28'i ölü, 20'si sağ toplam 48 rehineyi serbest bırakacak. Buna karşılık İsrail hapishanelerinde tutuklu bulunan yaklaşık 2 bin Filistinliyi salıverilecek. Serbest bırakılacak Filistinlilerden 1 bin 700'ünün 7 Ekim'deki olaylar sonrası Gazze'de gözaltına alınanlar, 250'sinin ise müebbet hapis cezasına çarptırılmış olanlar olduğu belirtiliyor.

Takas işleminin, Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki Ofer Hapishanesi ile Necef Çölü'ndeki Ketziot Hapishanesi olmak üzere iki ana noktada gerçekleşmesi bekleniyor.