Gazze’de ateşkesin ilk günü! A Haber sahada

İsrail kabinesinin dün gece saat 01.00 sularında onayladığını duyurduğu ateşkese İsrail'in henüz uymadığı bölgeden gelen görüntülerle ortaya çıktı. Terör devleti İsrail, ateşkesin başlaması için kendine 24 saatlik bir süre tanıdığını açıklarken bölgeden dumanların yükseldiği ve bombardımanın devam ettiği haberleri geliyor. Detayları bölgeden A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun ve kameraman Niyazi Kurt bölgeden son gelişmeleri aktardı.

GAZZE'DE ATEŞKESİN İLK GÜNÜNDE DUMANLAR YÜKSELDİ!

Gazze'de soykırım yapan İsrail tarafından yapılan açıklamada devam eden askeri operasyonların sivilleri hedef almadığı amacın geri çekilecek İsrail askerleri için bir "koridor açmak" olduğu belirtildi. Ancak bu süreçte dün gece bir binanın hedef alındığı ve 70 kişinin enkaz altında kaldığı öğrenildi. Ayrıca saldırı hazırlığında olduğu iddia edilen üç Hamas üyesinin tank ve topçu atışlarıyla hedef alındığı da duyuruldu.

ATEŞKES SONRASI 72 SAATLİK KRİTİK SÜREÇ: ESİR TAKASI

Ateşkesin tam olarak hayata geçmesiyle birlikte 72 saatlik yeni bir süreç başlayacak. Bu üç günlük süre zarfında esir ve rehine takası yapılması planlanıyor.

Plana göre Hamas, elinde bulunan 28'i ölü, 20'si sağ toplam 48 rehineyi serbest bırakacak. Buna karşılık İsrail hapishanelerinde tutuklu bulunan yaklaşık 2 bin Filistinliyi salıverilecek. Serbest bırakılacak Filistinlilerden 1 bin 700'ünün 7 Ekim'deki olaylar sonrası Gazze'de gözaltına alınanlar, 250'sinin ise müebbet hapis cezasına çarptırılmış olanlar olduğu belirtiliyor.

Takas işleminin, Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki Ofer Hapishanesi ile Necef Çölü'ndeki Ketziot Hapishanesi olmak üzere iki ana noktada gerçekleşmesi bekleniyor.

İNSANİ YARDIM VE TÜRKİYE'NİN GÖREV GÜCÜ

Bölgede insani kriz devam ederken A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye insani yardım TIR'larının giriş yapmaya başladığı söyledi. Önümüzdeki günlerde yardım TIR'larının geçişinin artması bekleniyor.

Bu arada Türkiye Cumhuriyeti'nin de içinde bulunduğu bir görev gücünün hazır olduğu öğrenildi. Milli Savunma Bakanlığı, Türk ordusunun "her türlü göreve hazır olduğunu" duyurdu.

