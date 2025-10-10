Katil İsrail Gazze’yi vurdu! Onlarca kişi enkaz altında: A Haber’de dikkat çeken yorum: Amaç arka planı karıştırmak!

(fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

"BOMBARDIMANLAR DEVAM EDİYOR"

Gün boyu Gazze sınırındaydık ve o bombardıman devam etti. Şimdi akşam saatlerinde, geride bıraktığımız gün, önce bir güvenlik kabinesi toplandı. Şu sıralarda da kabine toplantısı devam ediyor. Saat 22:00 itibarıyla başlamıştı. Şu anda bir iki saati geçmiş durumda. Bakalım kaç saat sürecek? Çünkü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu orada kabine üyelerini ikna etmeye çalışıyor. Hatta çatlak sesler de çıktı bu toplantı sırasında. Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in açıklamaları... "Başbakan dedi, bize Hamas'ı yok edeceğiniz sözünü verdi. Eğer öyle olmazsa" dedi, "hükümeti yıkarız" gibisinden tehditkâr ifadeler kullandı. Şimdi aslında süreç daha yeni başlıyor. Kritik bir 24 saate daha giriyoruz. Neden? Şöyle bir açıklama yapıldı İsrail tarafından: Kabine toplantısı bittikten sonra o ateşkes anlaşması imzalandıktan sonra 24 saatlik süre içerisinde ateşkese başlatacağız denildi. Yani bu ne anlama geliyor? Bir 24 saat daha anladığımız kadarıyla saldırılar devam edecek. İşte geride bıraktığımız dakikalarda da bir bina hedef alındı. Yani son dakikaya kadar, son saniyeye kadar bu saldırılar devam edecek. O nedenle de kritik 24 saatten bahsediyoruz. Az önce Hamas'ın açıklamasında olduğu gibi süreci sabote etmek için, engellemek için elinden geleni yapan bir İsrail görüyoruz şu anda. Sürekli olarak bu ateşkes dillendiriliyor ama sahada ne yazık ki şu an itibarıyla öyle bir durum söz konusu değil. Nokta atışlar şeklinde İsrail Gazze'yi vurmaya devam ediyor.