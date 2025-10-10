Katil İsrail Gazze’yi vurdu! Onlarca kişi enkaz altında: A Haber’de dikkat çeken yorum: Amaç arka planı karıştırmak!
ABD Başkanı Donald Trump’ın Hamas-İsrail arasında ateşkesi sağlamak için öne sürdüğü Gazze planı doğrultusunda taraflar anlaştı. İsrail’de yapılan kabine toplantısı sonrasında kalıcı barış sağlanmasını öngören Gazze Planı'nın ilk aşamasının onayladığını duyurulurken Siyonist saldırıların devam etmesi tepkiyle karşılandı. Canlı yayına katılan A Haber Muhabiri Ata Gündüz Kurşun, İsrail’deki kabine toplantısı sonrasında ateşkesle ilgili sürenin ötelenmesinin arkasındaki neden ilişkin konuştu. Kurşun, İsrail’in ateşkese rağmen bombardımanların devam ettiğini söyleyerek Gazze’nin doğusunda bulunan Gabon ailesine ait bir binanın vurulduğunu, 70 kişininse enkaz altında kaldığını ve 4 kişininse bu saldırıda öldüğünü belirtti.
İsrail'in Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü insanlık krizine son vermek ve bölgede kalıcı barışı sağlamak amacıyla Trump tarafından duyurulan 20 maddelik Gazze planı sonrası Hamas-İsrail müzakereleri dördüncü gününde sonuçlandı. İsrail hükümeti tarafından açıklanan bildiride Gazze planının ilk aşamasının onaylandığı belirtilirken, bölgede devam eden bombardıman sonrasında bir binanın yıkıldığı ve 70 kişininse enkaz altında kaldığı ifade edildi.
70 SİVİL ENKAZ ALTINDA
A Haber Muhabiri Ata Gündüz Kurşun, İsrail'in bugün gerçekleştirdiği ve 4 kişinin öldüğü 70 kişininse enkaz altında kaldığı Gazze saldırısına ilişkin konuşarak dikkat çeken detaylar aktardı:
İsrail tıpkı bundan önceki ateşkes görüşmelerinde olduğu gibi süreyi olabildiğince uzatmak, olabildiğince böyle sündürmek istiyor ve bu ateşkes anlaşması da onlardan bir tanesi. Son katliam bir bina bombalandı savaş uçakları tarafından. Gabon ailesinin binasıymış bu. Çünkü Hamas tarafından yapılan açıklamada o şekilde söylendi. Gazze şehrinin batısında bulunan Gabon ailesinin evine faşist işgal uçakları tarafından gerçekleştirilen ve 70'ten fazla masum sivilin şehit olduğu ve yaralandığı, çoğunun hala enkaz altında olduğu bu korkunç katliam, savaş suçlusu Netanyahu Hükümeti'nin arka planı karıştırmak, arabulucuların çabalarını engellemek ve Gazze'ye yönelik savaş ve saldırıların durdurulması anlaşmasının uygulanmasını sabote etmek amacıyla işlediği yeni bir vahşi suçtur diyor.
"BOMBARDIMANLAR DEVAM EDİYOR"
Gün boyu Gazze sınırındaydık ve o bombardıman devam etti. Şimdi akşam saatlerinde, geride bıraktığımız gün, önce bir güvenlik kabinesi toplandı. Şu sıralarda da kabine toplantısı devam ediyor. Saat 22:00 itibarıyla başlamıştı. Şu anda bir iki saati geçmiş durumda. Bakalım kaç saat sürecek? Çünkü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu orada kabine üyelerini ikna etmeye çalışıyor. Hatta çatlak sesler de çıktı bu toplantı sırasında. Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in açıklamaları... "Başbakan dedi, bize Hamas'ı yok edeceğiniz sözünü verdi. Eğer öyle olmazsa" dedi, "hükümeti yıkarız" gibisinden tehditkâr ifadeler kullandı. Şimdi aslında süreç daha yeni başlıyor. Kritik bir 24 saate daha giriyoruz. Neden? Şöyle bir açıklama yapıldı İsrail tarafından: Kabine toplantısı bittikten sonra o ateşkes anlaşması imzalandıktan sonra 24 saatlik süre içerisinde ateşkese başlatacağız denildi. Yani bu ne anlama geliyor? Bir 24 saat daha anladığımız kadarıyla saldırılar devam edecek. İşte geride bıraktığımız dakikalarda da bir bina hedef alındı. Yani son dakikaya kadar, son saniyeye kadar bu saldırılar devam edecek. O nedenle de kritik 24 saatten bahsediyoruz. Az önce Hamas'ın açıklamasında olduğu gibi süreci sabote etmek için, engellemek için elinden geleni yapan bir İsrail görüyoruz şu anda. Sürekli olarak bu ateşkes dillendiriliyor ama sahada ne yazık ki şu an itibarıyla öyle bir durum söz konusu değil. Nokta atışlar şeklinde İsrail Gazze'yi vurmaya devam ediyor.
ESİR TAKASI BİLE TEK TARAFLI
Ateşkes anlaşması yapıldıktan sonra, İsrail imzaladıktan sonra bir de 72 saatlik süreç başlayacak artık. Bu da ne için? Rehine takası için. 48 rehine var şu anda Hamas'ın elinde. 28'i ölü, 20'si de diri. Tek bir seferde verilecek ama İsrail'in Hamas'ın istediği esirlere yönelik de yine farklı bir tutum içerisinde olduğunu duyduk. Çünkü yaklaşık 2.000 kişilik Filistinli tutsaktan bahsediyoruz. Bunların 300'ü müebbet hapis cezasına çarptırılmış isimler. Hamas bunlardan 250'sini istiyor. Ancak İsrail'in buna da yanaşmadığı belirtiliyor. Yani o nedenle bu isimler üzerinde de bir çatlak söz konusu olabilir. Ve tabii ki tüm bunların ışığında aslında Gazze'de yapılması gereken en önemli konu insani yardımlar. Çünkü oradaki insanların normal şartlar altında yaşayabilmesi için yaklaşık 600 tırın, 600 tır insani yardım malzemesinin içeriye girişi bekleniyor Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye. İşte o nedenle de öncelikli olarak insani ihtiyaçlar da ön plana çıkıyor.
"YARDIM TIRLARININ GİRİŞİ BAŞLADI"
Yardım tırları giriş yapmaya başladı. Kerem Şalom Kapısı da var İsrail tarafında. Yardım tırlarının giriş yapmaya başladığını biliyoruz. Zaten bu yardım tırları ve yardım malzemeleri dışarıda bekliyordu. Bunlar ağırlıklı olarak Mısır'da bekletiliyordu, El Ariş Limanı'nda, Refah Sınır Kapısı'na çok yakın bir nokta. O nedenle geçişine izin verilmeyen tırlar. Gitti de hemen alındı gibisinden bir durum söz konusu değil. Daha önceden bekleyen, yani İsrail'in tırnak içerisinde keyfini bekleyen tırlardı onlar. Dolayısıyla bu ateşkes anlaşmasıyla birlikte hani İsrail "dostlar iş başında görsün" gibisinden bir taraftan vuruyor, bir taraftan da işte "Bakın ben ateşkese uyuyorum, yardım malzemelerini, yardım tırlarını almaya başladım" diyor ama sayı gerçekten önemli değil. Çünkü 50 tane de olur, 100 tane de olur, 200 tane de olur ama içerik önemli. Çünkü İsrail bugüne kadar bunu yaptı. Bebek maması lazımsa örnek veriyorum makarna gönderdi içeriye. Makarna lazımsa un gönderdi. Yani gerçek ihtiyaç malzemeleri gönderilmedi içeriye. O nedenle "dostlar iş başında görsün" gibisinden artık o kapı açıldı. Ama Mısır kanadından da bir açıklama yapıldı, son olarak onu da söyleyeyim. Artık iki taraflı Refah Sınır Kapısı'nın açılacağı duyuruldu.
