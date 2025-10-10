Gazze’de barışa Türkiye mührü! Başkan Erdoğan 15 farklı ülkede İsrail zulmünü haykırdı
7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de terör estiren katil İsrail'in saldırılarında binlerce insan katledildi. 2.5 milyon insanın yerinden edildiği soykırımda, 6 bin çocuk açlıktan hayatını kaybetti. Bu vahşeti durdurmak için dünyada en fazla gayret gösteren lider ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan oldu.
İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes kararı almasında, görüşmelere katılan Türkiye büyük rol oynadı. İsrail'in soykırımını 2 yıldır tüm dünyaya ısrarla anlatan Başkan Erdoğan'ın çabaları da takdirle karşılandı.
2023: 15 ÜLKEDE ZULMÜ HAYKIRDI
Başkan Erdoğan, 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren yoğun bir diplomasi trafiği sürdürdü. 2023'te 15 ülkeye 21 ziyaret gerçekleştirdi ve 7 zirveye katıldı.
2 Kasım'da Türk Devletleri Teşkilatı 10. Zirvesi'ne katılan Erdoğan, 8 Kasım'da katıldığı Özbekistan'da Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 16. Zirvesi'nde, "Batılı ülkelerin tam desteğini alan İsrail yönetimi, insanlığa dair ne kadar değer varsa hepsini çiğneyerek, okulları, camileri, kiliseleri, hastaneleri, üniversiteleri, sivil yerleşim yerlerini bombalamaya devam ediyor. Çocukları dahi katletmeyi meşrulaştıran bir fanatizmle karşı karşıyayız" sözleriyle İsrail'in uyguladığı vahşete tepkisini dile getirdi.
11 Kasım'da Riyad'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'ne katıldı. Burada da Gazze'nin dramına dikkat çeken Erdoğan, liderle yaptığı her görüşmede Gazze'yi gündeme taşıdı.
2024: ŞANGHAY'DA GAZZE'Yİ ANLATTI
Erdoğan, 2024 yılı boyunca da uluslararası temaslarını yoğun şekilde sürdürdü. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır, İspanya, İtalya başta olmak üzere 17 ülkeye 19 ziyaret gerçekleştirdi. Uluslararası zirvelere katıldı.
Bu ziyaretlerinin ana gündemi Gazze oldu. 3 Temmuz'da düzenlenen Şanghay İşbirliği Zirvesi'nde de Gazze'yi konuştu. 4 Kasım'daki BRICS Zirvesi'ne de katılan Erdoğan, Filistinlilerin dramını dünya gündemine taşıdı.
2025: BM'DE DÜNYAYA GAZZE ÇAĞRISI
Başkan Erdoğan, 2025'te Hollanda'nın Lahey kentindeki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi ve ABD'de düzenlenen BM Genel Kurulu'nda da en gür sesle Gazze'yi haykırdı.
Başkan Erdoğan, "Biz bugün, bu kürsüde kendi vatandaşlarımızla birlikte sesi kısılmak istenen Filistin halkının hissiyatına tercüman olmak için de bulunuyoruz. Filistin Devleti'ni tanıyacağını açıklayan tüm ülkelere teşekkür ediyor, henüz bu kararı almayan devletleri ise bir an önce harekete geçmeye çağırıyorum" sözleriyle tarihe not düştü.
TRUMP'TAN ÖVGÜLER
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Gazze'deki ateşkes sürecine ilişkin yaptığı açıklamada Başkan Erdoğan'a teşekkür etti.
Başkan Erdoğan'ın harika bir iş çıkardığı belirten Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan bireysel olarak sürece dahil oldu, ilgilendi, Hamas ve diğer gruplarla bağlantı kurdu. Ona çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
SOSYAL MEDYADA BİNLERCE PAYLAŞIM
Başkan Erdoğan'ın sürecin en başından itibaren çabaları sosyal medyada gündem oldu. ABD merkezli sosyal medya platformu X'te "Umudun Anahtarı Erdoğan" etiketiyle binlerce paylaşım yapıldı.
Kabine üyeleri de yaptıkları paylaşımlarla Başkan Erdoğan'ın ateşkes sürecine verdiği katkıya dikkat çekti.
İŞTE O PAYLAŞIMLAR
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Tüm dünya susarken konuşan, Zulme karşı dimdik duran, Gazze'nin, mazlumların gür sesi olan, #UmudunAnahtarıErdoğan
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: Küresel Barışın Teminatı
Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanı Alparslan Bayraktar: Gazze'de insanlık katledilirken sessiz kalanlara karşı, dünyaya insanlığın onurunu hatırlattı. Filistin'in sesi, ümmetin lideri, vicdanın temsilcisi
Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum: Filistin'de direnişin simgesidir anahtar. Eve, toprağa geri dönmenin umududur.
