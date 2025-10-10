10 Ekim 2025, Cuma
Haberler Gündem Haberleri Gazze’de barışa Türkiye mührü! Başkan Erdoğan 15 farklı ülkede İsrail zulmünü haykırdı

Gazze’de barışa Türkiye mührü! Başkan Erdoğan 15 farklı ülkede İsrail zulmünü haykırdı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.10.2025 07:56
ABONE OL
Gazze’de barışa Türkiye mührü! Başkan Erdoğan 15 farklı ülkede İsrail zulmünü haykırdı

7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de terör estiren katil İsrail'in saldırılarında binlerce insan katledildi. 2.5 milyon insanın yerinden edildiği soykırımda, 6 bin çocuk açlıktan hayatını kaybetti. Bu vahşeti durdurmak için dünyada en fazla gayret gösteren lider ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan oldu.

İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes kararı almasında, görüşmelere katılan Türkiye büyük rol oynadı. İsrail'in soykırımını 2 yıldır tüm dünyaya ısrarla anlatan Başkan Erdoğan'ın çabaları da takdirle karşılandı.

2023: 15 ÜLKEDE ZULMÜ HAYKIRDI

Başkan Erdoğan, 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren yoğun bir diplomasi trafiği sürdürdü. 2023'te 15 ülkeye 21 ziyaret gerçekleştirdi ve 7 zirveye katıldı.

Başkan Recep Tayyip ErdoğanBaşkan Recep Tayyip Erdoğan

2 Kasım'da Türk Devletleri Teşkilatı 10. Zirvesi'ne katılan Erdoğan, 8 Kasım'da katıldığı Özbekistan'da Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 16. Zirvesi'nde, "Batılı ülkelerin tam desteğini alan İsrail yönetimi, insanlığa dair ne kadar değer varsa hepsini çiğneyerek, okulları, camileri, kiliseleri, hastaneleri, üniversiteleri, sivil yerleşim yerlerini bombalamaya devam ediyor. Çocukları dahi katletmeyi meşrulaştıran bir fanatizmle karşı karşıyayız" sözleriyle İsrail'in uyguladığı vahşete tepkisini dile getirdi.

Başkan Recep Tayyip ErdoğanBaşkan Recep Tayyip Erdoğan

11 Kasım'da Riyad'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'ne katıldı. Burada da Gazze'nin dramına dikkat çeken Erdoğan, liderle yaptığı her görüşmede Gazze'yi gündeme taşıdı.

Başkan Recep Tayyip ErdoğanBaşkan Recep Tayyip Erdoğan

2024: ŞANGHAY'DA GAZZE'Yİ ANLATTI

Erdoğan, 2024 yılı boyunca da uluslararası temaslarını yoğun şekilde sürdürdü. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır, İspanya, İtalya başta olmak üzere 17 ülkeye 19 ziyaret gerçekleştirdi. Uluslararası zirvelere katıldı.

Bu ziyaretlerinin ana gündemi Gazze oldu. 3 Temmuz'da düzenlenen Şanghay İşbirliği Zirvesi'nde de Gazze'yi konuştu. 4 Kasım'daki BRICS Zirvesi'ne de katılan Erdoğan, Filistinlilerin dramını dünya gündemine taşıdı.

Başkan Recep Tayyip ErdoğanBaşkan Recep Tayyip Erdoğan

2025: BM'DE DÜNYAYA GAZZE ÇAĞRISI

Başkan Erdoğan, 2025'te Hollanda'nın Lahey kentindeki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi ve ABD'de düzenlenen BM Genel Kurulu'nda da en gür sesle Gazze'yi haykırdı.

Başkan Erdoğan, "Biz bugün, bu kürsüde kendi vatandaşlarımızla birlikte sesi kısılmak istenen Filistin halkının hissiyatına tercüman olmak için de bulunuyoruz. Filistin Devleti'ni tanıyacağını açıklayan tüm ülkelere teşekkür ediyor, henüz bu kararı almayan devletleri ise bir an önce harekete geçmeye çağırıyorum" sözleriyle tarihe not düştü.

ABD Başkanı Donald TrumpABD Başkanı Donald Trump

TRUMP'TAN ÖVGÜLER
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Gazze'deki ateşkes sürecine ilişkin yaptığı açıklamada Başkan Erdoğan'a teşekkür etti.

Başkan Erdoğan'ın harika bir iş çıkardığı belirten Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan bireysel olarak sürece dahil oldu, ilgilendi, Hamas ve diğer gruplarla bağlantı kurdu. Ona çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip ErdoğanBaşkan Recep Tayyip Erdoğan

SOSYAL MEDYADA BİNLERCE PAYLAŞIM
Başkan Erdoğan'ın sürecin en başından itibaren çabaları sosyal medyada gündem oldu. ABD merkezli sosyal medya platformu X'te "Umudun Anahtarı Erdoğan" etiketiyle binlerce paylaşım yapıldı.

Kabine üyeleri de yaptıkları paylaşımlarla Başkan Erdoğan'ın ateşkes sürecine verdiği katkıya dikkat çekti.

Başkan Recep Tayyip ErdoğanBaşkan Recep Tayyip Erdoğan

İŞTE O PAYLAŞIMLAR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un paylaşımı (X ekran görüntüsü)Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un paylaşımı (X ekran görüntüsü)

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Tüm dünya susarken konuşan, Zulme karşı dimdik duran, Gazze'nin, mazlumların gür sesi olan, #UmudunAnahtarıErdoğan

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın paylaşımı (X ekran görüntüsü)Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın paylaşımı (X ekran görüntüsü)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: Küresel Barışın Teminatı

Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanı Alparslan Bayraktar’ın paylaşımı (X ekran görüntüsü)Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanı Alparslan Bayraktar’ın paylaşımı (X ekran görüntüsü)

Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanı Alparslan Bayraktar: Gazze'de insanlık katledilirken sessiz kalanlara karşı, dünyaya insanlığın onurunu hatırlattı. Filistin'in sesi, ümmetin lideri, vicdanın temsilcisi

Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum’un paylaşımı (X ekran görüntüsü)Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum’un paylaşımı (X ekran görüntüsü)

Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum: Filistin'de direnişin simgesidir anahtar. Eve, toprağa geri dönmenin umududur.

Gazze’de kalıcı ateşkes başladı!Gazze’de kalıcı ateşkes başladı! GAZZE'DE KALICI ATEŞKES BAŞLADI
Katil İsrail Gazze’yi vurdu! Onlarca kişi enkaz altındaKatil İsrail Gazze’yi vurdu! Onlarca kişi enkaz altında KATİL İSRAİL GAZZE'Yİ VURDU! ONLARCA KİŞİ ENKAZ ALTINDA
Ateşkes yapıldı ama Gazze Mars’ın yüzeyi gibi!Ateşkes yapıldı ama Gazze Mars’ın yüzeyi gibi! ATEŞKES YAPILDI AMA GAZZE MARS'IN YÜZEYİ GİBİ!
Türkiye sahada ateşkesi takip edecekTürkiye sahada ateşkesi takip edecek "TÜRKİYE SAHADA ATEŞKESİ TAKİP EDECEK"
Ortadoğu Tarihinde Dönüm Noktası!Ortadoğu Tarihinde Dönüm Noktası! ORTADOĞU TARİHİNDE DÖNÜM NOKTASI!
İsrail basını: Gazze ateşkesinde belirleyici Türkiyeİsrail basını: Gazze ateşkesinde belirleyici Türkiye İSRAİL BASINI: GAZZE ATEŞKESİNDE BELİRLEYİCİ TÜRKİYE
Gazzeliler ateşkes haberini böyle karşıladıGazzeliler ateşkes haberini böyle karşıladı GAZZELİLER ATEŞKES HABERİNİ BÖYLE KARŞILADI
Ateşkes için kritik 72 saat! Barışta Başkan Erdoğan rolüAteşkes için kritik 72 saat! Barışta Başkan Erdoğan rolü ATEŞKES İÇİN KRİTİK 72 SAAT! BARIŞTA BAŞKAN ERDOĞAN ROLÜ

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör