Gazze’de barışa Türkiye mührü! Başkan Erdoğan 15 farklı ülkede İsrail zulmünü haykırdı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan

2025: BM'DE DÜNYAYA GAZZE ÇAĞRISI

Başkan Erdoğan, 2025'te Hollanda'nın Lahey kentindeki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi ve ABD'de düzenlenen BM Genel Kurulu'nda da en gür sesle Gazze'yi haykırdı.

Başkan Erdoğan, "Biz bugün, bu kürsüde kendi vatandaşlarımızla birlikte sesi kısılmak istenen Filistin halkının hissiyatına tercüman olmak için de bulunuyoruz. Filistin Devleti'ni tanıyacağını açıklayan tüm ülkelere teşekkür ediyor, henüz bu kararı almayan devletleri ise bir an önce harekete geçmeye çağırıyorum" sözleriyle tarihe not düştü.