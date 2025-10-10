Katil İsrail Gazze Şeridi'nden çekiliyor! İlk görüntüler geldi | A Haber'de dikkat çeken tespit: Soykırımı gizleme çabası
7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de soykırım yapan İsrail güçleri, Hamas ile varılan ateşkes anlaşmasının ardından Gazze Şeridi'nden çekilmeye başladı. Bölgeden ilk görüntüler gelirken, İsrail tanklarının Gazze'den yavaş yavaş çıkış yaptığı görüldü. İsrail basını da Gazze'den çekilmenin başladığını doğruladı. A Haber'de yayınlanan Ajans Bugün programında Merve Özkan'ın konuğu olan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Cihan Günyel; İsrail'in çekilmesini değerlendirdi.
Gazze'de 2 yılı aşkın süredir katliam üstüne katliam yapan, on binlerce masum sivili öldüren İsrail güçleri, Hamas ile varılan ateşkes anlaşmasının ardından bölgeden çekilmeye başladı.
On binlerce kişinin üzerine bomba yağdıran siyonist güçler, ateşkes anlaşmasının başlamasına dakikalar kala dahi bölgeyi bombalarken; 7 Ekim 2023'ten bu yana bölgeye insani yardım malzemelerinin girişine de izin vermeyerek; binlerce kişiyi açlık ve ilaç eksikliğiyle ölüme mahkum etti.
Türkiye'nin de içinde bulunduğu ülkelerin katkısının ardından bölgede varılan ateşkes anlaşmasının neticesinde İsrail tankları Gazze'yi terk etmeye başladı.
Gazze Şeridi'ne havadan insani yardım malzemeleri de gönderilirken; A Haber'e katılan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Cihan Günyel, bölgede yaşanan son gelişmeleri canlı yayında değerlendirdi.
"ÇEKİLME GÖRÜNTÜLERİNDE İŞ MAKİNELERİ DE VAR"
Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Cihan Günyel çekilme görüntüleriyle ilgili yaptığı değerlendirmede, "İsrail'in geri çekilmesiyle birlikte zorlu bir sürecin kapısı aralandı. Aslında burada zorlayıcı faktör ya da oyun bozan İsrail tarafı oldu her zaman. Eğer İsrail çekilme görüntülerine dikkat edilirse tankları ve askeri araçların dışında kepçe ya da dozer diyeceğimiz iş makineleri de var." dedi.
"SOYKIRIMI GİZLEME"
Günyel sözlerine şunları da ekledi: "Bu kepçe ve dozerlerin orada olması aslında bize şunu gösteriyor; Gazze içerisindeki yakmak ve yıkmaların ispatıdır. BM'nin son raporunda ölenlerin sayısının 680 bin olacağı söyleniyor. İşte katliamın bu boyutu ortaya çıkmasın diye iş makinaları ile yıkarken belki de kendi suçlarını da ortadan kaldırmak, gizlemek için kullanmış olabilirler. Geri çekilirken bıraktıkları izleri silmeye çalışıyorlar."
"GAZZE'DE SAVAŞ YOK KATLİAM VAR"
Gazze'de savaş değil katliam olduğuna dikkat çeken Günyel, "Gazze bir savaş alanı değildir. Barış savaşta olan 2 devlet arasında olur. Gazze'de İsrail yakıp yıktı ve sivilleri katletti. BM raporlarını da girmiş bir soykırım var. Elbette bunun üstüne kapatmaya çalışacaklar. Trump'ın planı ile bunu yapmaya çalışıyorlar. İsrail özellikle tarım alanlarını işgal etmek istiyor. Buraları kullandırmak istemiyor ve muhtaç hale getiriyor. İsrail'in hedefi aslında Gazze'yi cansızlaştırmak istedi. İnsan, hayvan, bitki ve olan her şeyi yok etmek istediler." ifadelerini kullandı.
"GÖREV GÜCÜ VE TANIMI"
Uzman isim son olarak, "Gazze görev gücünü sadece askerler oluşan bir durum olarak düşünmemek gerek elbette içinde askerler olacak bunun içinde yardımların dağıtılması, çocukların rehabilite edilmesi, enkaz altında arama kurtarma ve çok farklı ekipler olacaktır. Bunlar net olarak açıklanmadı ama bunlar elbette yer alacak. Ben bunların her birinde Türkiye'nin yer alacağını düşünüyorum. Ben burada bir görev gücü olacaksa BM Güvenlik Konseyi kararı alarak yapılması daha doğru olacaktır. Bu aynı zamanda uluslararası hukukta da garanti sağlar." dedi.
