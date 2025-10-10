Katil İsrail Gazze Şeridi’nden çekiliyor! İlk görüntüler geldi | A Haber’de dikkat çeken tespit: Soykırımı gizleme çabası

Gazze'den çekilen İsrail güçleri. (A Haber arşiv)



"GAZZE'DE SAVAŞ YOK KATLİAM VAR"

Gazze'de savaş değil katliam olduğuna dikkat çeken Günyel, "Gazze bir savaş alanı değildir. Barış savaşta olan 2 devlet arasında olur. Gazze'de İsrail yakıp yıktı ve sivilleri katletti. BM raporlarını da girmiş bir soykırım var. Elbette bunun üstüne kapatmaya çalışacaklar. Trump'ın planı ile bunu yapmaya çalışıyorlar. İsrail özellikle tarım alanlarını işgal etmek istiyor. Buraları kullandırmak istemiyor ve muhtaç hale getiriyor. İsrail'in hedefi aslında Gazze'yi cansızlaştırmak istedi. İnsan, hayvan, bitki ve olan her şeyi yok etmek istediler." ifadelerini kullandı.

"GÖREV GÜCÜ VE TANIMI"

Uzman isim son olarak, "Gazze görev gücünü sadece askerler oluşan bir durum olarak düşünmemek gerek elbette içinde askerler olacak bunun içinde yardımların dağıtılması, çocukların rehabilite edilmesi, enkaz altında arama kurtarma ve çok farklı ekipler olacaktır. Bunlar net olarak açıklanmadı ama bunlar elbette yer alacak. Ben bunların her birinde Türkiye'nin yer alacağını düşünüyorum. Ben burada bir görev gücü olacaksa BM Güvenlik Konseyi kararı alarak yapılması daha doğru olacaktır. Bu aynı zamanda uluslararası hukukta da garanti sağlar." dedi.