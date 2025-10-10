MSB’den Gazze açıklaması: Türk Silahlı Kuvvetleri her türlü göreve hazırdır

SAFE PROGRAMINA TÜRKİYE'NİN KATILIMI

Bakanlık kaynakları, Türkiye'nin SAFE mekanizması (Avrupa Savunma ve Güvenlik Mimarisi) dışında bırakılmaya çalışıldığına dair sorular üzerine şunları söyledi:

SAFE Tüzüğü 27 Mayıs 2025 tarihinde AB Konseyi'nde kabul edilmiştir. Bu mekanizmada prensipte aday ülke olarak ülkemizin de açık olmakla birlikte, tüzükte AB üyesi olmayan ülkelere yönelik birçok kısıtlayıcı tedbir yer almaktadır.

Ülkemiz de dahil AB üyesi olmayan müttefiklerin AB Savunma ve Güvenlik Mimarisi dışında bırakılması veya bir pazarlık aracı olarak kullanılmasına yönelik girişimlere şahit oluyoruz. Bazı AB üyelerinin ise maksimalist emellerini AB güvenliği için çok önemli kararları bloke ederek gerçekleştirmek hayali peşinde oldukları anlaşılmaktadır.

Avrupa güvenliğinin ancak kapsayıcılık, stratejik öngörü ve kolektif dayanışma ile güçlendirilebileceğini, bunun için vizyoner bir yaklaşıma ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Bu bağlamda, ülkemizin sahip olduğu savunma yetenekleri ile Avrupa savunmasına ve güvenliğine önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bu durum AB üyesi birçok müttefikimiz tarafından da dile getirilmektedir. Bu çerçevede, önümüzdeki süreçte açık görüşlü ve öngörülü Avrupalı müttefiklerimizle SAFE mekanizması kapsamında veya dışında savunma işbirliklerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalarımız devam edecektir.