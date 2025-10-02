Gazze filosundan tek canlı yayın A Haber’de! Türk aktivistler haykırdı: Nehirden denizde özgür Filistin'e kavuşacağız
Küresel Sumud Filosu’ndan bulunan teknenden A Haber canlı yayınına bağlanan Türk aktivist Sinan Akılotu, “Bir arızadan dolayı biz ana filoyu geriden takip ediyorduk. Olanda hayır vardır dün akşamki saldırılardan kurtulduk ve yolumuza devam ediyoruz. Gazze’ye 150 mil var ve kararlı şekilde yola devam edeceğiz.” dedi. Dümende olan Melek isimli Türk aktivist ise, “Nehirden denize özgür Filistin’e kavuşacağız” ifadelerini kullandı.
Terör örgütü İsrail'in donanması, Gazze'ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na baskın düzenleyerek aralarında 37 Türk vatandaşının bulunduğu 201 aktivisti gözaltına aldı.
Arızadan dolayı filoyu geriden takip eden ve baskından kurtulan gemiden A Haber canlı yayınına bağlanan Türk aktivist Sinan Akılotu, "Bir arızadan dolayı biz ana filoyu geriden takip ediyorduk. Olanda hayır vardır dün akşamki saldırılardan kurtulduk ve yolumuza devam ediyoruz. Gazze'ye 150 mil var ve kararlı şekilde yola devam edeceğiz." dedi.
Sinan Akılotu, "Biz yarın sabah Gazze'ye ulaşacağız. Bizlere dua etmelerini istiyorum. Allah Siyonist şeytanların gözünü kör etsin ve biz Gazze'ye ulaşalım. Siyonist şeytan bugün durdurulmazsa yarın hiç durdurulamayacak." ifadelerini kullandı.
Dümende olan Melek isimli Türk aktivist, "Nehirden denize özgür Filistin'e kavuşacağız." dedi.
Ayrıntılar geliyor…
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İstanbul TOKİ kiralık konut projesi başvuru tarihleri belli oldu mu, fiyatlar ne kadar? Kiralık konut projesi hangi ilçelerde olacak, şartlar neler?
- Sumud Filosu'nda kimler var? İsrail tarafından alıkonulan Türk aktivistler
- Yeni yağışlı sistem geliyor: Meteoroloji’den Marmara’ya kuvvetli fırtına uyarısı! İstanbul için saat verildi
- Emekliye 6.3 puanlık refah payı formülü! SSK, BAĞ-KUR'lunun ocak zammında 3 seçenek masada! 16.881 TL maaş alanlar...
- Çin’in zeka sırrı kahvaltıda saklı! Canan Karatay açıkladı: O besinden günde 10 tane tüketin…
- Zeka testi: En zeki insanlar bile 11 saniyede gizli geyiği bulamıyor
- Fenerbahçe Beko-Paris Basketball maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
- ÖSYM SINAV TAKVİMİ | Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (EUS) ne zaman, saat kaçta?
- TOBB NEFES 2025 DESTEK PAKETİ: Nefes Kredisi başvuruları nereden yapılacak, kimler başvurabilir, kredi tutarı ne kadar?
- Genç çiftlere 250 bin TL kredi desteği başladı: Evlilik kredisi başvuruları nereden yapılacak, şartlar neler?
- Memura emekliye ocakta %19.54 zam! FKB'den yeni enflasyon tahmini geldi: Polis, öğretmen meslek meslek maaş tablosu
- Türkiye’nin yapay zeka haritası çıkarıldı: TÜİK verilerle açıkladı! İşte Türkiye’nin en çok yapay zeka kullanan sektörü