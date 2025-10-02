Gazze filosundan tek canlı yayın A Haber’de! Türk aktivistler haykırdı: Nehirden denizde özgür Filistin’e kavuşacağız

Terör örgütü İsrail'in donanması, Gazze'ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na baskın düzenleyerek aralarında 37 Türk vatandaşının bulunduğu 201 aktivisti gözaltına aldı.

Arızadan dolayı filoyu geriden takip eden ve baskından kurtulan gemiden A Haber canlı yayınına bağlanan Türk aktivist Sinan Akılotu, "Bir arızadan dolayı biz ana filoyu geriden takip ediyorduk. Olanda hayır vardır dün akşamki saldırılardan kurtulduk ve yolumuza devam ediyoruz. Gazze'ye 150 mil var ve kararlı şekilde yola devam edeceğiz." dedi.