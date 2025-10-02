02 Ekim 2025, Perşembe
Haberler Özel Haber Haberleri Gazze filosundan tek canlı yayın A Haber’de! Türk aktivistler haykırdı: Nehirden denizde özgür Filistin'e kavuşacağız

Gazze filosundan tek canlı yayın A Haber’de! Türk aktivistler haykırdı: Nehirden denizde özgür Filistin'e kavuşacağız

Fatih Murat Erdoğan Fatih Murat Erdoğan
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.10.2025 11:20 Güncelleme: 02.10.2025 11:26
ABONE OL
Gazze filosundan tek canlı yayın A Haber’de! Türk aktivistler haykırdı: Nehirden denizde özgür Filistin’e kavuşacağız

Küresel Sumud Filosu’ndan bulunan teknenden A Haber canlı yayınına bağlanan Türk aktivist Sinan Akılotu, “Bir arızadan dolayı biz ana filoyu geriden takip ediyorduk. Olanda hayır vardır dün akşamki saldırılardan kurtulduk ve yolumuza devam ediyoruz. Gazze’ye 150 mil var ve kararlı şekilde yola devam edeceğiz.” dedi. Dümende olan Melek isimli Türk aktivist ise, “Nehirden denize özgür Filistin’e kavuşacağız” ifadelerini kullandı.

GAZZE FİLOSUNDAN TEK CANLI YAYIN A HABER'DE!

Terör örgütü İsrail'in donanması, Gazze'ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na baskın düzenleyerek aralarında 37 Türk vatandaşının bulunduğu 201 aktivisti gözaltına aldı.

Arızadan dolayı filoyu geriden takip eden ve baskından kurtulan gemiden A Haber canlı yayınına bağlanan Türk aktivist Sinan Akılotu, "Bir arızadan dolayı biz ana filoyu geriden takip ediyorduk. Olanda hayır vardır dün akşamki saldırılardan kurtulduk ve yolumuza devam ediyoruz. Gazze'ye 150 mil var ve kararlı şekilde yola devam edeceğiz." dedi.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

Sinan Akılotu, "Biz yarın sabah Gazze'ye ulaşacağız. Bizlere dua etmelerini istiyorum. Allah Siyonist şeytanların gözünü kör etsin ve biz Gazze'ye ulaşalım. Siyonist şeytan bugün durdurulmazsa yarın hiç durdurulamayacak." ifadelerini kullandı.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

Dümende olan Melek isimli Türk aktivist, "Nehirden denize özgür Filistin'e kavuşacağız." dedi.

Ayrıntılar geliyor…

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör