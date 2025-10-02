Sumud Filosu'na işgalci İsrail'den saldırı! Türkiye ve dünya ayakta: Vatandaşlar sokağa çıkarak protesto etti
Terör devleti İsrail, Gazze'deki ablukayı kırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'ndaki gemilere yasa dışı müdahalede bulunarak aktivistleri esir aldı. Siyonistlerin hukuksuz şekilde Sumud Filosu'nda baskın düzenlerken aktivistlere basınçlı su ile taciz ediyor. Yaşananlar an bean filodaki güvenlik kamerasına yansırken katil İsrail'e başta Türkiye olmak üzere dünyanın pekçok noktasından tepkiler ard arda geldi. İstanbul'da yüzlerce kişi ABD Konsolosluğu önünde toplanırken yurdun dört bir yanında vatandaşlar sokağa çıkarak saldırıları protesto etti.
Katil İsrail, Gazze'deki ablukayı kırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nda hukuk dışı müdahalede bulunarak taciz ediyor. Filonun Gazze'ye yaklaşmasının ardından yüzlerce aktivist, İsrail askerleri tarafından basınçlı su ile saldırıya uğradı. Öte yandan 9 Türk aktivist siyonistler tarafından esir alınırken Sumud Filosu'nda yaşanan o anlar gemilerdeki güvenlik kameraları tarafından an bean dünyaya yansıdı. Ortaya çıkan görüntüler başta Türkiye olmak üzere dünyadan pekçok şehrinde İsrail'e tepkiler yükseldi.
ABD VE İSRAİL KONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE PROTESTO
İstanbul'da bulunan ABD Konsolosluğu önünde yüzlerce vatandaş, Sumud Filosu'ndaki aktivistlere destek olmak için sokaklara çıkarken terör devleti İsrail'i protesto etti.
Protesto gösterilerinin düzenlendiği noktalardan biri Beşiktaş Levent'te bulunan İsrail Konsolosluğu önü oldu. Akşam saatlerinde Barbaros Camii'nde toplanan göstericiler, İsrail Konsolosluğu önüne kadar yürüdü. Sloganlar atarak İsrail'i protesto eden göstericiler, yapılan konuşmaların ardından dağıldı.
ADANA'DA TAŞLI SALDIRI
Adana'da çok sayıda sivil toplum örgütü, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na gerçekleştirdiği saldırıyı Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Adana Konsolosluğu önünde slogan ve tekbirlerle protesto etti. Protesto sonrası yaklaşık 200 kişi, ABD Konsolosluğu'na taşlı saldırıda bulundu.
DİYARBAKIR'DA TEKBİRLERLE SLOGAN ATILDI
Diyarbakır, Elazığ ve Mardin'de ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na İsrail tarafından yapılan saldırılara tepki gösterildi.
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesindeki alışveriş merkezi önünde bazı sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde bir araya gelen katılımcılar, İsrail karşıtı sloganlar attı, Filistin bayrakları taşıdı, tekbir getirdi.
UŞAK'TA FİLİSTİN VE TÜRK BAYRAKLARIYLA SALDIRILAR KINANDI
Uşak'ta Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Atapark Meydanı'nda toplanan vatandaşlar Sumud Filosu ve Gazze'ye destek için yürüyüş yaptı.
Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Atapark Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Atapark çevresinde Sumud Filosu ve Gazze'ye destek için yürüdü. Yürüyüş boyunca kalabalık sık sık sloganlar atarak İsrail'in saldırılarını protesto etti. Yürüyüşün tamamlanmasının ardından meydanda Kur'an-ı Kerim okundu, arından dua edildi. Daha sonra Filistin'e Destek Platformu çatısı altında bulunan sivil toplum kuruluşu temsilcileri bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamalarda Gazze'de yaşanan insani drama dikkat çekildi ve dayanışma mesajları verildi.
İTALYA'DA SUMUD FİLOSU'NA DESTEK
İtalya'nın Roma, Napoli, Cenova gibi kentlerinde işgalci İsrail'in saldırıları protesto edildi. Napoli'de sokaklara çıkan yüzlerce İtalyan, Filistin bayrakları ile Sumud Filosu'na destek olurken ülkenin en büyük işçi örgütlerinden İtalya Genel İş Konfederasyonu (CGIL), saldırıları kınayarak 3 Ekim'e kadar genel grev ilan etti.
ANKARA'DA PANKARTLI PROTESTO
Ankara Filistin Dayanışma Platformunun (ANFİDAP) çağrısı üzerine platform üyeleri, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önünde toplandı. AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan da grupta yer aldı.
"İnsanlığın onuru Sumud Filosu", "Kudüs bizimdir, bizim kalacak", "Katil İsrail, işbirlikçi ABD" ve "İşte burası katillerin yuvası" sloganları atan gruptakiler, "Hamas seninleyiz" yazılı pankart açtı.
