Sumud Filosu’na işgalci İsrail’den saldırı! Türkiye ve dünya ayakta: Vatandaşlar sokağa çıkarak protesto etti

Katil İsrail, Gazze'deki ablukayı kırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nda hukuk dışı müdahalede bulunarak taciz ediyor. Filonun Gazze'ye yaklaşmasının ardından yüzlerce aktivist, İsrail askerleri tarafından basınçlı su ile saldırıya uğradı. Öte yandan 9 Türk aktivist siyonistler tarafından esir alınırken Sumud Filosu'nda yaşanan o anlar gemilerdeki güvenlik kameraları tarafından an bean dünyaya yansıdı. Ortaya çıkan görüntüler başta Türkiye olmak üzere dünyadan pekçok şehrinde İsrail'e tepkiler yükseldi.

ABD VE İSRAİL KONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE PROTESTO

İstanbul'da bulunan ABD Konsolosluğu önünde yüzlerce vatandaş, Sumud Filosu'ndaki aktivistlere destek olmak için sokaklara çıkarken terör devleti İsrail'i protesto etti.