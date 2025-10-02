Gazze filosundan tek canlı yayın A Haber’de! Türk aktivistler haykırdı: Nehirden denizde özgür Filistin’e kavuşacağız

02 Ekim 2025, Perşembe

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.10.2025 11:26
Küresel Sumud Filosu’ndan bulunan teknenden A Haber canlı yayınına bağlanan Türk aktivist Sinan Akılotu, “Bir arızadan dolayı biz ana filoyu geriden takip ediyorduk. Olanda hayır vardır dün akşamki saldırılardan kurtulduk ve yolumuza devam ediyoruz. Gazze’ye 150 mil var ve kararlı şekilde yola devam edeceğiz.” dedi. Dümende olan Melek isimli Türk aktivist ise, “Nehirden denize özgür Filistin’e kavuşacağız” ifadelerini kullandı.
