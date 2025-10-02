02 Ekim 2025, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Gazze filosundan tek canlı yayın A Haber’de! Türk aktivistler haykırdı: Nehirden denizde özgür Filistin'e kavuşacağız
Küresel Sumud Filosu’ndan bulunan teknenden A Haber canlı yayınına bağlanan Türk aktivist Sinan Akılotu, “Bir arızadan dolayı biz ana filoyu geriden takip ediyorduk. Olanda hayır vardır dün akşamki saldırılardan kurtulduk ve yolumuza devam ediyoruz. Gazze’ye 150 mil var ve kararlı şekilde yola devam edeceğiz.” dedi. Dümende olan Melek isimli Türk aktivist ise, “Nehirden denize özgür Filistin’e kavuşacağız” ifadelerini kullandı.