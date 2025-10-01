CANLI | İsrail Sumud'u kuşattı! İsrail'de siren sesleri | Aşdod'da son durum ne? A Haber takip'te
İsrail'in ablukasını kırmak için Gazze'ye doğru hareket eden Küresel Sumud Filosu İsrail ordusu tarafından kuşatıldı. Alarma geçen filoya mğüdahale eden İsrail'in gemileri Aşdod Limanı'na çekeceği aktarıldı. Aynı dakikalarda Aşdod'da siren seslerinin çaldığını aktaran A Haber Muhabiri Ata Gündüz Kurşun Demir Kubbe'nin de devreye girdiğini söyledi. A Haber Muhabiri Ata Gündüz Kurşun ve Kameraman Niyazi Kurt sıcak noktadan detayları aktarıyor.
31 Ağustos'ta işgalcilerin ablukasını kırmak için Gazze'ye doğru yola çıkan Global Sumud Filosu, Gazze'ye adım adım yaklaşırken İsrail gemileri tarafından kuşatıldı ve müdahaleler başladı.
Bölgede tedirgin bekleyiş sürerken A Haber Muhabiri Ata Gündüz Kurşun ve Kameraman Niyazi Kurt sıcak noktadan detayları aktarıyor...
İşte anbean gelişmeler...
AŞDOD'DA SON DURUM NE? 7 DEMİR KUBBE FÜZESİ ATEŞLENDİ
A Haber Muhabiri Ata Gündüz Kurşun Aşdod Limanı'nın bombalanması iddialarına ilişki şu ifadelerle son durumu aktardı.
"BELKİ İSRAİL'İN BİR SENARYOSU OLABİLİR"
"Yemenliler füze atmış olabilir ama şimdi İsrail'den her türlü tilkilik beklendiği için Melih Altınok, bir taraftan Sumut filosuna şu anda müdahale ediliyor ve oradakiler zaten bir saattir yayınımızda anlatıyorlar, insanlıktan bahsediyorlar, vicdandan bahsediyorlar ve aynı zamanda da aldıkları eğitimi anlatıyorlar. Yani bir müdahale olduğu zaman hiçbir şekilde mukavemet göstermeyecek oradaki insanlar, tamamen teslim olacaklar İsrail güvenlik güçlerine. Daha sonra o gemiler ve aktivistler nereye getirilecek? Aşdod Limanı'na getirilecek. Dolayısıyla Aşdod Limanı'ndan 7 Demir Kubbe füzesi ateşlendi. Yani şöyle bir algı yürütülüyor olabilir: "Biz işte o Sumut filosu'ndakileri Aşdod Limanı'na getireceğiz ama bakın o liman da güvenli değil." Belki de getirmemek maksadıyla bu şekilde bir senaryo yazılmış olabilir.
Çünkü, çünkü bunu neden söylüyorum, Yemen'den bundan önceki süreçte füze atıldığı zaman Tel Aviv'de sirenler çalıyordu, Hayfa'da, işte Aşkelon'da, Aşdod'da farklı farklı noktalarda belki de yüzlerce noktada Demir Kubbe sistemi devreye giriyordu. Ama şimdi az önce ben Hikmet Öztürk'ün yayınında gösterdim, "Tzofar" uygulaması var. Sadece Aşdod'tan uyarı verdi ve Aşdod Limanı bizim hemen sol tarafımızda kalıyor. Limana giremiyoruz şu anda. Bir 5-6 kilometre ötemizde Aşdod Limanı. Dolayısıyla belki de böyle bir algı yürütmek için işte "Aşdod Limanı hedefleniyor, biz işte o Sumut filosu'ndakilerin güvenliğini sağlayamayacağız" deyip belki de o gemileri uzaklaştırmak istiyorlar.
12'ydi, 12'ydi. Bu rakam 20'ye yükselmiş durumda. Yaklaşık yarım saat önce de savaş uçakları havadaydı. Gazze'den bir bombalama sesi duymadım ben çünkü burası da 40 kilometre uzaklıkta. Aşdod Gazze sınırına 40 kilometre uzaklıkta bir yer. Belki de o filonun üzerinden alçak uçuş da yapılmış olabilir. Şimdi bir son dakika bilgisi daha geldi: Sumut filosuyla iletişimin kesildiğine dair. Az önce tam siz yayına başlamadan önce tek tek gidiyordu, o iletişim tek tek kesiliyordu. Şu anda da bir 50-60 deniz mili uzaklıktalar, filodakiler.
Yaklaşık 40 mil civarında ama şu anda İsrail gemileri, o savaş gemileri ve aynı zamanda işte Zodyaklar, farklı deniz araçlarıyla şu anda filonun etrafı kuşatılmış durumda. Dediğimiz gibi bir çıkarma yapılacak mı o filodaki gemilere? Zaten mukavemet gösterilmeyeceğini söylemiştik. Bundan sonraki prosedür nasıl işleyecek? Tek tek gözaltına alınıp ne bileyim Aşdod Limanı'na mı getirilecekler? Gemilerle birlikte mi getirilecekler? Bunların hepsi bir soru işareti. Gece çok uzun olacak gibi görünüyor.
KUDÜS'TE İSRAİL GÜVENLİK GÜÇLERİ BİRÇOK YOLU TRAFİĞE KAPATTI
Yok, ben çok fazla görmedim. Biz bugün Atina üzerinden geldik Niyazi ile birlikte. Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda sadece birkaç kameraman ve gazeteci gördük. Onun haricinde böyle aman aman bir yoğunluğun olduğunu söylemek biraz güç. Şunu da söyleyelim, bugün burada Yahudilerin çok önemli bir günü, çok önemli bir bayramı kutlanıyor. Hayat adeta durmuş durumda gerçekten. Yom Kippur diye, bugün akşam saatlerinde başladı, yarın hava kararana kadar da devam edecek. Hatta biz Kudüs'ten buraya, yani nasıl geldiğimizi bilemedik. Akşam saatlerinde Kudüs'te İsrail güvenlik güçleri birçok yolu trafiğe kapattı, beton duvarlarla kapattı. Çok önemsiyorlar çünkü.
Bu ilk müdahale olarak kayıtlara geçmiş oldu. Bir taraftan da bakıyorum bu son dakika bilgilerine Melih Altınok. Evet, Al Ma gemisi şu an itibarıyla ilk müdahale edilen gemi olarak kayıtlara geçmiş oldu.
İtalya Dışişleri Bakanı'nın da bir açıklaması var Melih Altınok. Demiş ki "İsrail Silahlı Kuvvetleri filoya karşı şiddet kullanmayacağına dair bana söz verdi." İtalya Savunma Bakanı'nın da bir açıklaması var. "Sumut filosu'nda bulunanlar Aşdod Limanı'na götürülmeli" diyor. Yani biraz böyle anladığımız kadarıyla bu zemini hazırlıyorlar, yolunu yapıyorlar. Bununla ilgili tabii şu an çok yoğun da bir pazarlık sürüyor.
"AŞDOD'DA 3-4 PATLAMA DUYDUK"
A Haber Muhabiri Ata Gündüz Kurşun: Siz Sumut Filosundaki konuklarımızla konuşurken önce sirenler çaldı. Ben o Tzofar uygulamasına da baktım, Hikmet Öztürk. Sadece Aşdod'dan havalandı, şu ilerideki o noktadan, liman ileride çünkü Aşdod Limanı'ndan. Orada İsrail'in hava savunma sistemleri devreye girdi. Ve bakın etrafta kalabalık vardı ama hepsi dağıldı. Şu hemen sol tarafımızda da bir sığınak var, sığınağa doğru iniyor. Oraya bir beyefendiyle hanımefendi de o sirenler çalınca aşağıya doğru gitti. Ben yaklaşık bir 6-7 civarında patlama hissettim ki Niyazi de onları görüntüledi zaten hemen üzerimizde patladı. Ama o atılan, yapılan saldırının ki büyük bir ihtimal Yemen'den yapılıyor zaten son günlerde artırdı Yemen saldırılarını İsrail de karşılığını artırdı. Dolayısıyla hava savunma sistemleri, o Demir Kubbe sistemi hemen ilerideki noktadan devreye girdi. Herkes sığınaklara kaçtı ve havada da yani bizim hemen üzerimizde de o atılan füzeler imha edildi. 3 veya 4 civarında bir patlama sesi duyduk biz Niyazi'yle birlikte.
FÜZELER HAVADA İMHA EDİLDİ
Havada imha edildi ama o Tzofar uygulamasında sadece Aşdod civarında bu şeyi gösterdi Hikmet ÖztürkBakın onu bundan önceki yayınlarımızda da gösteriyorduk. Niyazi'den rica edeceğim, bakın işte o hava savunma sistemlerinin devreye girdiği yer tam da bizim üzerimizdeki Aşdod. İki, dört, beş noktadan bu sistem devreye girdi ve havada imha edildi, hedefi vurmadan. Şimdi ilk bilgiler de var Ata, haber merkezimize gelen ilk bilgiler de var. İsrail'den. Lakish bölgesinde sirenler çaldı, detaylar inceleniyor demiş. Böyle bir açıklama gelmiş İsrail'den. Lakish bölgesi neresi bilmiyorum ama...
7 NOKTADA HAVA SAVUNMA SİSTEMİ DEVREYE GİRDİ
Bir taraftan da ben bu uygulamaya bakıyorum, haritaya bakıyorum. Yedi noktada hava savunma sistemi devreye girmiş. Ben dört, beş civarında demiştim, Hikmet Öztürk bu zaten gösteriyor. İki, dört, altı, yedi noktada, yedi noktada hava savunma sistemi devreye girmiş, gördüğünüz gibi. Aşdod'un etrafında bu. İşte bu nokta hedeflendi, şu an itibarıyla.
Tam da orada o filodaki aktivistlerle siz konuşurken, çünkü bir anda gelişti. Yani biz de hiç beklemiyorduk. Sirenler çalmaya başladı. Hemen zaten o hava savunma sisteminin, o Demir Kubbe sisteminin hemen o arka taraftan devreye girdiğini, yani o füzelerin rampalardan çıkışını da gördük biz, Niyazi de görüntüledi onları. Sıcacığına haber ekranında sizlerle paylaştık.
SİRENLER SADECE AŞDOD'DA ÇALIYOR
Resmi bir açıklama yapılmadı. Belki yanlış istihbarat olabilir. Şimdi bir ara hatırlayalım Hikmet Öztürk, o Demir Kubbe sistemi hani "kevgire dönmüştü" tabiriyle, yani kendi kendilerini vurmaya başlamıştı, durduk yere havalanıyordu, işte durduk yere kendi evlerini hedef alıyordu İsraillilerin. Öyle bir şey de olmuş olabilir ama şu ana kadar bir resmi bir açıklama yapılmış değil. Şunu da söyleyeyim, mesela o Yemen'den bir füze saldırısı olduğu zaman İsrail'in dört bir tarafından sirenler çalıyordu, işte Tel Aviv'de çalıyordu, Hayfa'da çalıyordu, işte Aşkelon'da, Aşdod'da çalıyordu ama sadece bizim de bulunduğumuz Aşdod'da çalması biraz garip geldi bana açıkçası.
İSRAİL SALDIRI HAZIRLIĞINDA
Bölgedeki tedirginlik sürerken A Haber ekipleri Kudüs'te İsrail'in hareketliliğine dair notları anbean aktarıyor. A Haber Muhabiri Ata Gündüz Kurşun ve A Haber Kameramanı Niyazi Kurt bölgeden son gelişmeleri aktardı.
A Haber Muhabiri Ata Gündüz Kurşun: İsrail işgali altındaki Filistin topraklarında yine baş döndürücü gelişmeler yaşanıyor. Bir taraftan da katliam devam ediyor. Sumut filosundan başlayalım. Önceki günlerde çıkmıştı. Eee Tunus'tan, İspanya'dan dünyanın farklı farklı ülkelerinden, az önce sen de söyledin, yaklaşık 500 kişilik bir aktivist grup 46 gemiyle birlikte o Gazze ablukasını kırmak maksadıyla yola çıkmışlardı. Belli bir noktada buluştular ve istikametleri Gazze'ydi. Ancak Katil İsrail ordusu yine tabii ki boş durmadı. Zaten bundan önceki günlerde eee beklerken bile, yani denizde beklerken bile dronlu saldırılar gerçekleşmişti. Ama şimdi artık resmi sürece girilmiş durumda. 100 mil civarında bir mesafe kaldı Gazze'ye. Ancak gelen bilgiler şu yönde, Katil İsrail ordusuna ait botlarla aktivistlerin de etrafı çevrildi ki zaman zaman da deyim tam da yerinde psikolojik işkence uygulanıyor. İnternet bağlantıları kesiliyor.
E tabii bundan sonraki süreçte o gemiler Gazze Limanı'na ulaşacak mı? Az önce sen de söyledin Banu. Tamamen insani yardım faaliyeti yürüten, insani yardım götüren bir filodan bahsediyoruz. İçerisinde hiçbir silahlı unsur yok. Ama İsrail ordu birlikleri, İsrail güvenlik güçleri silahla müdahale eder mi veya farklı bir şekilde müdahale eder mi, onu zaman gösterecek ve artık kritik sürece girilmiş durumda. Eee şayet İsrail botları veya İsrail savaş gemileri bu gemilere müdahale ederse Aşdod Limanı'na çekilmeleri de muhtemel bu gemilerin. Dediğimiz gibi bu direniş nereye kadar devam edecek veya kaç mil kalıncaya kadar devam edecek, onu da zaman gösterecek.
