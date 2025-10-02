Sumud’a işgalci İsrail baskını! Küresel vicdan harekete geçti İsrail yalnız kaldı

02 Ekim 2025, Perşembe
Giriş: 02.10.2025 10:13 Güncelleme: 02.10.2025 10:23
Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı hedefleyen Sumud’a terör örgütü İsrail’in sözde askerleri baskın düzenledi. Soykırımcı İsrail’in örgüt üyeleri tarafından bazı gemilere el konurken Mikeno’nun öncülük ettiği 3 gemi ablukayı deldi ve Gazze kara sularına ulaştı. Peki bundan sonra ne olacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan askeri stratejist Prof. Dr. Esat Arslan ve uluslararası ilişkiler uzmanı Doç. Dr. Mesut Şöhret değerlendirdi.

SUMUD'A GAZZE YOLUNDA İSRAİL BASKINI!

Gazze'ye insani yardım götürmek ve bölgedeki ablukayı kırmak amacıyla yola çıkan uluslararası filonun akıbetini A Haber canlı yayınına katılan askeri stratejist Prof. Dr. Esat Arslan ve uluslararası ilişkiler uzmanı Doç. Dr. Mesut Şöhret değerlendirdi.

Konuya ilişkin görüşlerini paylaşan Mesut Şöhret ve Esat Arslan, İsrail'in ablukayı delen gemilerin Gazze'ye yanaşmasına izin vermeyeceğini söylerken misyonun fiziki hedefine ulaşamasa dahi sembolik olarak büyük bir başarıya imza attığı konusunda hemfikir.

"İSRAİL İZİN VERMEYECEKTİR"

İsrail'in gemilere müsaade etmesini beklemediğini belirterek sözlerine başlayan uluslararası ilişkiler uzmanı Doç. Dr. Mesut, "Ben ablukayı delen gemilere İsrail'in müsaade edeceğini beklemiyorum. Sonuçta baktığımızda evet burada İsrail'in biz zaten baştan beri hep söylüyoruz, soykırım yapıyor, katliam yapıyor. Artık hani bunu dünyanın vicdanı da kabul etmiyor. " dedi.

"İSRAİL'İN KAMU DİPLOMASİSİ ÇÖKTÜ"

Buna rağmen misyonun hedefine ulaştığını vurgulayan Mesut Şöhret, "Ulaşsa da ulaşmasa da bu misyon, bu görev, artık bu dünyanın vicdanının ortaya çıktığı görev, bir şekilde başarıya ulaşmış oldu. Onu söyleyelim. Çünkü tüm dünya bu görüntüleri adeta canlı şekilde izliyor. İsrail'in ne kadar savaş suçu işlediğini, ne kadar işte olayları terörize ettiğini net bir şekilde görmüş oluyor." dedi. Bu durumun, İsrail'in yalanlara dayalı kamu diplomasisinin bir bakıma çöktüğü anlamına geldiğini belirtti.

KÜRESEL VİCDAN HAREKETE GEÇTİ

Şöhret, filonun "surda bir gedik açtığını" ve gelecekte daha büyük çaplı gemilerle, uçaklarla veya karayoluyla yeni girişimlerin olabileceğini söyledi. Gazze'deki insani duruma da dikkat çeken Mesut Şöhret "Artık Gazze'deki durum yaşanılmaz halde. Buradaki insanlar açlıktan ölüyor, ilaçsızlıktan ölüyor, susuzluktan ölüyor. Dolayısıyla gerçekten kötü bir durum." ifadelerini kullandı.

Bu hareketin küresel vicdanı harekete geçirdiğini ve İsrail'in dünyada yalnızlaştığını, son Birleşmiş Milletler toplantısında İsrail Başbakanı Netanyanu konuşurken salonun boşalması ve Batılı müttefiklerin dahi Filistin'i tanıması gibi örneklerle destekledi.

Mesut Şöhret, "İsrail giderek kendi çizmeye çalıştığı bir oyunda, oynamaya çalıştığı bir oyunu giderek kaybetmeye başlıyor. O yüzden bu hareket, ulaşsa da ulaşmasa da son derece başarılı bir hareket olarak ben değerlendiriyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

"FİLO SARSILMAZ AZİMLE AMACINA ULAŞTI"

Dünyanın takip ettiği gelişmeleri A Haber canlı yayınında değerlendiren askeri stratejist Prof. Dr. Esat Arslan hareketin ismine ve niteliğine dikkat çekti. "Tabii gemi tabiri biraz büyütüyor kafamızdakini ama tekne demek sanki çok daha doğru." diyen Prof. Dr. Esat Arslan, filonun adındaki "Sumud" kelimesinin "Sarsılmaz azim, sarsılmaz kararlılık" anlamına geldiğini belirtti.

Hareketi "son derece barışçı" olarak niteleyen Esat Arslan, 1958 ve 1982 tarihli Deniz Hukuku Sözleşmelerini hatırlatarak, karasularında dahi "zararsız geçiş hakkı" bulunduğunu ancak İsrail'in Filistin devletini tanımayarak Gazze'nin karasuları üzerinde hak iddia etmeye çalıştığını söyledi.

Filonun uluslararası yapısına da değinen Esat Arslan, Baltık ülkelerinden Malezya ve Sri Lanka'ya kadar geniş bir katılımcı profili olduğunu, Türkiye'nin ise ön plana çıktığını belirtti.

