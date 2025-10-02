Sumud’a işgalci İsrail baskını! Küresel vicdan harekete geçti İsrail yalnız kaldı

Ekran görüntüsü / A Haber

KÜRESEL VİCDAN HAREKETE GEÇTİ

Şöhret, filonun "surda bir gedik açtığını" ve gelecekte daha büyük çaplı gemilerle, uçaklarla veya karayoluyla yeni girişimlerin olabileceğini söyledi. Gazze'deki insani duruma da dikkat çeken Mesut Şöhret "Artık Gazze'deki durum yaşanılmaz halde. Buradaki insanlar açlıktan ölüyor, ilaçsızlıktan ölüyor, susuzluktan ölüyor. Dolayısıyla gerçekten kötü bir durum." ifadelerini kullandı.

Bu hareketin küresel vicdanı harekete geçirdiğini ve İsrail'in dünyada yalnızlaştığını, son Birleşmiş Milletler toplantısında İsrail Başbakanı Netanyanu konuşurken salonun boşalması ve Batılı müttefiklerin dahi Filistin'i tanıması gibi örneklerle destekledi.

Mesut Şöhret, "İsrail giderek kendi çizmeye çalıştığı bir oyunda, oynamaya çalıştığı bir oyunu giderek kaybetmeye başlıyor. O yüzden bu hareket, ulaşsa da ulaşmasa da son derece başarılı bir hareket olarak ben değerlendiriyorum." diyerek sözlerini tamamladı.