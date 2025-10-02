Katil İsrail’den Sumud Filosu’na yasa dışı engelleme! Kabineden sert tepkiler: Bu saldırı düşmanca ve barbarca

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç'ın yazılı açıklaması (X)

"BU SALDIRI ULUSLARARASI HUKUKA AYKIRIDIR"

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, "Silahsız ve barışçıl bir misyonla, ölüme terk edilen masum sivillere insani yardım ulaştırma amacı taşıyan, rotası Gazze pusulası vicdan olan Küresel Sumud Filosu'na yönelik uluslararası sulardaki bu müdahalelerin engellenmesi ve Gazze'ye yönelik insanlık dışı ablukanın sonlandırılması uluslararası toplumun hukuki ve vicdani sorumluluğudur." ifadesini kullandı.

Kılıç, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in Sumud Filosu'na yönelik saldırısına tepki göstererek, şunları kaydetti:

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in yazılı açıklaması (X)

"MÜDAHALE DÜŞMANCA VE BARBARCA"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise şu açıklamayı yaptı:

Sumud Filosu, insanlık ittifakının mazlum Gazze halkına uzanmaya çalışan en asil ellerinden biridir. Soykırımcı Netanyahu şebekesi, Gazze halkına açlığı bir katliam biçimi olarak dayatmaktadır. Sumud Filosu'nun mensupları insanlık adına bu katliama karşı çıkmıştır. Soykırımcı Netanyahu Hükümetinin Sumud Filosu'na saldırısı, tüm insanlığa düşmanlıktır. Sumud Filosu'na dönük müdahale düşmanca ve barbarcadır. Tüm dünyanın bu barbarca müdahale karşısında tek ses olarak hareket etmesi gerekir. Sumud Filosu insanlık demektir.