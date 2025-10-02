Katil İsrail'den Sumud Filosu'na yasa dışı engelleme! Kabineden sert tepkiler: Bu saldırı düşmanca ve barbarca
İsrail ablukasını kırmak ve Gazzeli sivillere insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu, İsrail savaş gemileri tarafından yasa dışı şekilde alıkonulmaya çalışılıyor. Gazze’ye yalnızca insani yardım ve temel ihtiyaç malzemeleri götürülmesine rağmen, İsrail adeta bir savaş hali içerisindeymiş gibi müdahalede bulunuyor. Bu hukuk tanımaz tutuma kabineden sert tepkiler geldi. Bakanlar, sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları yazılı açıklamalarda saldırıyı kınayarak, müdahalenin barbarca olduğunu vurguladı.
İsrail'in ablukasını kırmak için 31 Ağustos'ta İspanya'dan yola çıkan Global Sumud Filosu, Gazze'ye adım adım yaklaşırken işgalci İsrail'in müdahalesi ile karşı karşıya kaldı.
İsrail'in bu barbarca saldırısının ardından kabineden ve siyasilerden kınama ve açıklamalar geldi.
"SALDIRIYI LANETLİYORUM"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "İsrail'in uluslararası sularda Sumud Filosuna yaptığı hukuksuz ve barbar saldırı kabul edilemez. İnsanlığın ortak vicdanına yapılan bu saldırıyı kınıyor ve lanetliyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail'in uluslararası sularda Sumud Filosuna yaptığı hukuksuz ve barbar saldırı kabul edilemez. İnsanlığın ortak vicdanına yapılan bu saldırıyı kınıyor ve lanetliyorum. Gazze'de daha fazla insanlık suçu işlenmeden ateşkes sağlanmalı, insani yardımlar kesintisiz ve yeterli düzeyde ulaştırılmalı, iki devletli kalıcı çözümün yolu açılmalıdır" dedi.
"BU SALDIRI ULUSLARARASI HUKUKA AYKIRIDIR"
Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, "Silahsız ve barışçıl bir misyonla, ölüme terk edilen masum sivillere insani yardım ulaştırma amacı taşıyan, rotası Gazze pusulası vicdan olan Küresel Sumud Filosu'na yönelik uluslararası sulardaki bu müdahalelerin engellenmesi ve Gazze'ye yönelik insanlık dışı ablukanın sonlandırılması uluslararası toplumun hukuki ve vicdani sorumluluğudur." ifadesini kullandı.
Kılıç, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in Sumud Filosu'na yönelik saldırısına tepki göstererek, şunları kaydetti:
"Dünyanın muhtelif coğrafyalarından İsrail Hükümeti'nin Gazze'ye yönelik ablukasını sonlandırmak için bir araya gelen insanlık ittifakına yönelik uluslararası hukuka aykırı saldırı, Netanyahu ve hükümetinin bölge istikrarı ve güvenliği için en büyük tehlike olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Silahsız ve barışçıl bir misyonla, ölüme terk edilen masum sivillere insani yardım ulaştırma amacı taşıyan, rotası Gazze pusulası vicdan olan Küresel Sumud Filosu'na yönelik uluslararası sulardaki bu müdahalelerin engellenmesi ve Gazze'ye yönelik insanlık dışı ablukanın sonlandırılması uluslararası toplumun hukuki ve vicdani sorumluluğudur."
"MÜDAHALE DÜŞMANCA VE BARBARCA"
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise şu açıklamayı yaptı:
Sumud Filosu, insanlık ittifakının mazlum Gazze halkına uzanmaya çalışan en asil ellerinden biridir. Soykırımcı Netanyahu şebekesi, Gazze halkına açlığı bir katliam biçimi olarak dayatmaktadır. Sumud Filosu'nun mensupları insanlık adına bu katliama karşı çıkmıştır. Soykırımcı Netanyahu Hükümetinin Sumud Filosu'na saldırısı, tüm insanlığa düşmanlıktır. Sumud Filosu'na dönük müdahale düşmanca ve barbarcadır. Tüm dünyanın bu barbarca müdahale karşısında tek ses olarak hareket etmesi gerekir. Sumud Filosu insanlık demektir.
"BU BİR TERÖR EYLEMDİR"
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısının, masum sivillerin hayatını tehlikeye atan bir terör eylemi olduğunu belirtildi. Açıklamanın tamamı şu şekilde:
"Gazze halkına insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda gerçekleştirilen saldırı, uluslararası hukuku en ağır biçimde ihlal eden ve masum sivillerin hayatını tehlikeye atan bir terör eylemidir. Şiddete başvurmadan barışçıl amaçlarla hareket etmekte olan sivilleri hedef alan bu saldırı, Gazze'yi kıtlığa mahkum eden soykırımcı Netanyahu hükümetinin uyguladığı faşist ve militarist politikaların Filistinlilerle sınırlı kalmadığının ve İsrail'in uyguladığı zulme karşı mücadele eden herkesi hedef aldığının ispatıdır. Söz konusu saldırının, Gazze'de ateşkes sağlanmasına dönük çabalara zarar vermemesini ümit ediyoruz.
Seyahatin başından bu yana, filodaki katılımcılar arasında vatandaşları bulunan diğer ülkelerle eşgüdüm içinde hareket edilmektedir. Bu çerçevede, İsrail güçlerince alıkonulan vatandaşlarımızın ve diğer yolcuların bir an önce serbest bırakılması için gerekli tüm girişimler başlatılmaktadır. Saldırının faillerinin hesap vermesi için de hukuki yollara başvurulacaktır. BM ve ilgili tüm uluslararası kuruluşları, Gazze'ye yönelik hukuksuz ablukanın bir an önce kaldırılması, bölgeye insani yardım girişine izin verilmesi ve seyrüsefer serbestisinin güvence altına alınması için derhal harekete geçmeye çağırıyoruz."
"İNSANLIĞIN VİCDANI ELBET GALİP GELECEK"
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik yasa dışı baskınını sert bir dille kınayarak şu ifadelere yer verdi:
"Gazze'de soykırım suçu işleyen İsrail, Gazze'nin masumlarına insani yardım götüren Sumud Filosuna uluslararası sularda saldırdı. İsrail yönetimi, işlediği tüm savaş suçlarının yanında bu saldırının da hesabını uluslararası mahkemelerde muhakkak verecek. İnsanlığın vicdanı, elbet galip gelecek. Nehirden Denize Özgür Filistin mutlaka kurulacak."
"İSRAİL TÜM İNSANLIĞA HESAP VERMELİDİR"
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Gazze'de işlediği soykırım suçuyla yetinmeyen İsrail'in sivillere yönelik barbarca saldırılarına artık bir son verilmeli, uluslararası hukuka ve insanlık onuruna açıkça saldıran İsrail güçleri tüm insanlığa hesap vermelidir." ifadelerini kullandı.
Memişoğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısını lanetleyen Memişoğlu, şunları kaydetti:
"Gazze'de işlediği soykırım suçuyla yetinmeyen İsrail'in sivillere yönelik barbarca saldırılarına artık bir son verilmeli, uluslararası hukuka ve insanlık onuruna açıkça saldıran İsrail güçleri tüm insanlığa hesap vermelidir. Gazze'de işlenen insanlık suçlarının bir an önce son bulması, ateşkesin sağlanması ve kalıcı çözüme ulaşılması için uluslararası kamuoyunu harekete geçmeye çağırıyorum."
"BU SALDIRI VİCDANLARA VURULMUŞ AĞIR BİR DARBEDİR"
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısını kınayarak, "Yalnızca gıda, ilaç ve temel ihtiyaçları ulaştırmayı amaçlayan bu barışçıl girişime yönelik müdahale, uluslararası hukuka, insanlık onuruna ve vicdanlara vurulmuş ağır bir darbedir." ifadelerini kullandı.
Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in Sumud Filosu'na yönelik saldırısına tepki göstererek, şunları kaydetti:
"Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırıyı en sert şekilde kınıyorum. Yalnızca gıda, ilaç ve temel ihtiyaçları ulaştırmayı amaçlayan bu barışçıl girişime yönelik müdahale, uluslararası hukuka, insanlık onuruna ve vicdanlara vurulmuş ağır bir darbedir. Gazze'de aylardır süren soykırımın yanına, uluslararası sularda sivil aktivistlere yönelik bu saldırıyı ekleyen İşgalci İsrail'in zulmü, tarihe kara bir leke olarak yazılacaktır. Türkiye, dün olduğu gibi bugün de Filistin'in haklı mücadelesinin yanında olacak, Gazze'ye uygulanan ablukanın kaldırılması için sesini yükseltmeye devam edecek."
"SUMUD FİLOSU İNSANLIĞIN SINAVIDIR"
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik yasa dışı müdahalesini kınayarak şu ifadelere yer verdi:
"Soykırımcı İsrail gerçekleştirdiği bu alçak saldırıyla sadece Sumud Filosu'nu hedefe almamıştır. Dalgaları aşan insanlığın vicdanını, dünyanın dört bir yanından mazlumlara uzanan elleri, tüm coğrafyaların onurlu mücadelesini de yok etmek istemiştir. Sumud Filosu insanlığın sınavıdır. Bu sınavda her bir sessizlik, zalimin hanesine yazılan yeni bir destek, her bir görmezden geliş, mazlumun kalbine saplanan yeni bir hançerdir. Bugün uluslararası toplum, şuur yoksunu İsrail'in saldırganlığına karşı adaletin yanında mı, yoksa zalimin gölgesinde mi yer alacağını göstermelidir."
"BU SALDIRI SAVAŞ HUKUKUNA VE İNSANLIĞA SIĞMAZ"
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Dünya çapından gönüllülerin kurduğu ve Filistin'e insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na yönelik kuşatma, uluslararası hukukun temel ilkelerinin ihlalidir." ifadesini kullandı.
Bakan Göktaş, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısına ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Dünya çapından gönüllülerin kurduğu ve Filistin'e insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na yönelik kuşatma, uluslararası hukukun temel ilkelerinin ihlalidir. Meşru insani yardım çabalarını hedef almak, savaş hukukuna ve insanlığa sığmaz. Bebek katili, soykırımcı İsrail hükümetinin zalim politikaları, Filistin halkının direnişini ve dünyadaki dayanışmayı bastıramaz, tam tersine, zulmü ifşa ederek vicdan sahibi herkesin sesini daha da yükseltir. Uluslararası toplum, insani koridorların güvenliğini teminat altına almalı, ablukanın kalkması için somut adımlar atmalı ve suçluları yargı önüne çıkarmalıdır. Gazze dünyanın vicdanıdır."
"BU SALDIRIYI ŞİDDETLE KINIYOR VE LANETLİYORUM"
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamayla, İsrail'in Global Sumud Filosu'na yönelik yasadışı saldırısını kınadı. Bakan Tunç, uluslararası hukuku hiçe sayan bu müdahaleye sert tepki göstererek, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na İsrail güçleri tarafından yapılan saldırıyı şiddetle kınıyor ve lanetliyorum. İnsanlık onurunun ve vicdanların sesi olan Küresel Sumud Filosu'nun barışçıl ve meşru yardım girişimine yasa dışı şekilde müdahale eden işgalci İsrail, terör eylemlerine bir yenisini daha eklemiştir. İsrail'in gemilere uluslararası sularda saldırması, sadece insan haklarına değil aynı zamanda uluslararası hukuka da açık bir saldırıdır. Gazze'de 65 binden fazla masum sivili katleden soykırımcı İsrail, yardım malzemelerinin hayatta kalan Filistinli kardeşlerimize ulaştırılmasını da engelleyerek katliamı büyütme çabasındadır.
İşgalci İsrail ne yaparsa yapsın vicdanları durduramayacak, dayanışmanın önüne geçemeyecektir. Bebek katili İsrailli yetkililer, işledikleri insanlık ve savaş suçlarının hesabını uluslararası hukuk önünde ve insanlık vicdanında verecektir."
"HUKUKSUZ KUŞATMAYI EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE KINIYORUM"
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Katil İsrail'in hukuk tanımaz girişimini kınayarak şu ifadelere yer verdi:
"Sumud Filosu'na yapılan saldırıyı ve hukuksuz kuşatmayı en güçlü şekilde kınıyorum. İnsani yardım götürmekten başka amacı olmayan bu girişime yönelik engelleme, uluslararası hukuka ve insanlık vicdanına ağır bir darbedir. Filistin'in meşru mücadelesinin yanında olmaya devam edeceğimizi, Gazze'ye uygulanan ablukanın derhal kaldırılması gerektiğini bir kez daha vurguluyorum. Türkiye olarak, mazlumların sesi olmayı sürdüreceğiz"
"SUMUD FİLOSU YALNIZ DEĞİLDİR"
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, İsrail donanmasının Küresel Sumud Filosu'nu yasa dışı şekilde engellemesine sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yazılı paylaşımla tepki gösterdi. Bakan Işıkhan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"İsrail'in uluslararası hukuku tanımayan, tüm küresel sistemi krize sürükleyen alçak saldırılarına bir yenisi daha eklendi. Küresel Sumud Filosu, eli kanlı İsrail yönetimi tarafından insanlığın katledildiği bu çağda bir umut ışığıdır. Filodaki vicdanlı insanlara karşı uygulanan müdahaleyi en ağır şekilde lanetliyoruz. Tüm dünya bu alçak saldırıya karşı tepkisini göstermeli ve soykırımcı İsrail yönetimine dur diyebilmelidir!
Sumud Filosu Yalnız Değildir!
Gazze Yalnız Değildir!
Filistin Yalnız Değildir!"
"İSRAİL'İN YAPTIĞI MÜDAHALEYİ LANETLİYORUM"
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na gerçekleştirdiği yasa dışı müdahaleye tepki gösterdi. Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, "Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosuna uluslararası sularda yapılan müdahale; deniz hukukunun ve insanlığın açıkça ayaklar altına alınmasıdır. Aralarında vatandaşlarımızın da olduğu, tek gayesi Gazze halkına insani yardım malzemesi götürmek olan sivilleri alıkoyan İsrail, insanlık suçu işlemeye devam etmektedir. İsrail'in Küresel Sumud Filosuna yaptığı müdahaleyi lanetliyorum." ifadelerini kullandı.
