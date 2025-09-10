İsrail'den Katar'da Hamas'a saldırı | İsrail Katar saldırısını nasıl planladı? ABD İsrail'e saldırıda yardım etti mi?
İsrail Orta Doğu'da bir ülkeyi daha hedef aldı. Hamas'ın üst düzey yöneticilerini Gazze'deki ateşkesi görüştükleri sırada Doha'da öldürmeye kalktı. Ancak lider kadro saldırıdan sağ kurtuldu. Katar saldırıyı "korkakça" ve "haince" olarak tanımlarken saldırıya yanıt vermek için hukuk ekibi kuruldu. Öte yandan ABD Başkanı Trump bir açıklama yaptı ve "İsrail'in Katar'a saldırısından memnun değilim yarın tam bir açıklama yapacağım" dedi. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ değerlendirdi.
İsrail, ateşkes müzakerelerinin sürdüğü bir dönemde Katar'ın başkenti Doha'da Hamas'ın müzakere heyetini hedef alan bir hava saldırısı düzenledi. Saldırıda, Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayya'nın oğlunun da aralarında bulunduğu 5 Hamas üyesinin hayatını kaybettiği bildirildi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu saldırı emrini bizzat verdiğini açıklayarak sorumluluğu üstlendi. Beyaz Saray, İsrail'in saldırıyı tek başına gerçekleştirdiğini belirtirken Katar yönetimi saldırıyı kınadı ve ABD'nin kendilerini saldırıdan 10 dakika sonra bilgilendirdiğini duyurdu. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ değerlendirdi.
"İSRAİL ABD'NİN ÇIKARLARINA ZARAR VERİYOR"
Terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ: İsrail terör örgütü olarak anılması gereken bir yapı. Ne devlet ne de bir topluluk. Bildiğin terör örgütü ve kısa adı da İTÖ. Şimdi bu İTÖ'nün yaptığı saldırı bardağı taşıran son damla derler ya; o mudur bilinmez, göreceğiz. Ama eğer Orta Doğu, Katar'ın da ifade ettiği gibi harekete geçmezse, İslam alemi, Arap devletleri bir birliktelik göstermezlerse biz daha bu konuları daha çok konuşuruz.
Burada Amerika'nın açıklaması ne anlama geliyor? İsrail'in açıklaması ne anlama geliyor? Geçtiğimiz haftalarda ABD'ye yaşayan siyonist ünlü bir gazeteci bir makale kaleme aldı ve dedi ki, 'İsrail'in uygulamış olduğu politikalar Amerika'nın menfaatlerine, çıkarlarına zarar veriyor.' Dolayısıyla "Netanyahu ve İsrail dışlanmalı" mesajını verdi. Siyonist kalemden bu yazı önemli ve bununla benzer yazılar da birbiri ardına geldi.
TRUMP KÜRESEL ÇETEYE DİZ ÇÖKTÜ
Beyaz Saray kabul ediyor ki ilk defa tarihinde Senato, işte İsrail'e silah yardımı yapılsın, yapılmasın noktasında neredeyse 4'te 1 oranında yapılmasın gibi bir tavır sergiledi ki firesiz çıkardı burada oyu.
Dolayısıyla Amerika şu gerçeği aslında görüyor. Hangi gerçek? İsrail'in uygulamış olduğu bu kuduz vakasını diyeyim, bildiğimiz aslında karantinaya alınması gereken ülkede yapılan hareketler Amerika'nın bütün dünya geneli menfaatlerine zarar veriyor.
Amerika'nın içindeki küresel çetenin yani o müesses nizam dediğimiz yapının varlığı herkes tarafından biliniyor. Trump'ın ona karşı vermiş olduğu savaş da biliniyor. Ancak son zamanlarda gerek Tom Barrack gerek Trump'taki savrulmanın nedeninin bu yapının Amerika'da yürüyen savaşta hakim olduğunu ve Trump ve kanadına biat ettirdiğini diz çöktürdüğünü düşünüyorum. Başka izahı yok.
İPLER NETANYAHU'NUN ELİNDE
Netanyahu hatırlarsan Amerika'da tarihi bir dayak yedi Türkiye'nin zorlamasıyla ve Trump gerçekten bizimle tamamen örtüşen sözler söyledi, fark ettik. Elçi Tom Barrack keza geldiğinde aynı şekilde Kudüs'e kadar aynı sözleri kullandı. Fakat aynı ağızlar bugün bambaşka yerdeler. Bunun bir tek izahı var. Adına kasetli dersin, belge mi dersin, rüşvet mi dersin, başka şeyler mi dersin, Epstein mi dersin. Bir şekilde bu yürüyen savaşta belli ki Trump diz çökmüş durumda. Şimdi bu durumda inisiyatif, ipler Netanyahu'nun eline geçti.
SİZİN HAVA SAVUNMA SİSTEMİNİZ YOK MU?
Çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Dolayısıyla böylesi saldırıların Amerika'dan habersiz yapılması, Amerika'ya sonradan haber verilmesi gibi bir konu asla mümkün değil. Burada tabii sadece Amerika değil sorgulanması gereken. İsrail'in üzerinden geçtiği ülkeler var. Yani o uçakların, füzelerin senin hava sahan yok mu? Senin hava savunma sistemlerin yok mu? Veya Katar aynı şekilde.
Çünkü İsrail'in böyle izin alma, işte mutabakata varma, bir uzlaşı sağlama, öyle bir derdi yok. Bak dün 5 ayrı ülkeye saldırı düzenleyen bir kuduz vakasını konuşuyoruz.
ABD'NİN NETANYAHU'NUN PLANI ÇÖKTÜ! İŞLER DEĞİŞTİ
7 Ekim ayrıca bana göre ileride çok tartışılacak. Yani orada İsrail'in kendi halkını vurduğu, kendi katliamını yaptığı. Bunu da Hamas'a yıktığı net bilgiler var. Bu İsrail basınında yer aldı. İsrail helikopterlerinin kendi halkına ateş açtığı, bu katliamı, soykırımı yürütmek için kendi halkını katlettiği kendi kamuoyunda, basınında tartışıldı. Dolayısıyla öyle her şey 7 Ekim'e dayamak da bana göre doğru değil. Bu işte ne tür tuzaklar kuruldu, o ortam nasıl sağlandı, bunun hepsinin belgeleri çıkacaktır. Ben buna eminim. Çünkü ben o zaman da ifade etmiştim. Bunlar Hamas usulü değil, farklı bir metot izlendi burada diye. Şimdi de aynı yerdeyim. Dolayısıyla böylesi bir kurgu işi buralara getirdi ve aslında plan çok netti. Amerika'nın İsrail'le birlikte el ele vererek hazırlamış olduğu planda esas plan sahibi Amerika'nın ta kendisiydi ve burada büyük bir etnik temizlik yapıp bölgeyi insansızlaştıracaklardı. Sonunda faturayı da Netanyahu'nun üzerine yıkıp ondan da kurtulacaklardı. Böylelikle hem Filistin hem de Netanyahu konusu küresel çetenin, siyonist çete için bitmiş olacaktı. Ama evdeki hesap Gazze'ye uymadı ve Gazze'de bu yiğitler aslı Türk olan, Türk soyundan gelme o yiğitler bugüne kadar aslanlar gibi direndiler ve halen de direnmeye devam ediyorlar. Böyle olunca da B planı, C planı diye arayışlar başladı.
KATAR'IN ÇAĞRISI VE İSLAM ALEMİNİN DURUMU
Katar'ın yaptığı çağrı önemli. Yani ben burada hep şunu söylüyorum, yine aynı yerdeyim. İslam İşbirliği Teşkilatı, Birleşmiş Milletler'den sonra kurulan ikinci en büyük teşkilat, 57 ülke. Kuruluş maksadı da bu teşkilatın Filistin'e, Kudüs'e, kutsal topraklara yapılacak her türlü saldırıya İslam alemi olarak birlikte karşı koymak.
Hani? Şimdi bu dediğim 3 harfli yapıdan ne teşkilat kaldı, ne işbirliği kaldı, geriye bir tek İslam kaldı o da sorgulanır. Peki niye ne engelliyor da bir araya gelinemiyor? Şimdi İngiliz buradan geri çekilirken, "Güneş batmayan imparatorluk" edasıyla burada caka satıp geri çekilirken Osmanlı'nın zoruyla, zannetmeyin ki tası tarağı toplayıp geri döndü. Bıraktığı yerlerde kendine müzahir yapılar, işbirliği içinde olan rejimler bırakarak gitti. Bütün sebep o.
ARAP DÜNYANIN GÖBEK BAĞLARI
Londra'ya eğitime gidenleri Faysal yasaklamıştı, Arap dünyasından, İslam dünyasından. Oralara gidip eğitim yok demişti, boşa demedi. Hayatından oldu bu yüzden. Şimdi Ürdün'ün kralı Abdullah, İngiliz bir anneden olma. Ne bekliyorsun ki?
Londra'da göbek bağı olan bir kişi tutukta herhalde en uzun sınır bende var, dibimde de insanlık ayaklar altında, bir şeyler yapmalıyım diyecek hali yok. Tam tersi yapmak isteyen Ürdünlüleri tutuklatmak için kanun çıkardı ve şu an gösteriler yasak. Yani Filistin lehine Avrupa'nın başkentinde o polis copları altında ezilen Avrupalıların gösterdiği tepkiyi Arap ve İslam dünyasında hiçbir devletin halkı, milleti gösteremiyor. Niye? Yasak, yasağa karşı diren. Sanki Avrupa'da serbest mi? İngiltere'de, Londra'da o polis atlarının altında ezilmiyor mu oradakiler? Almanya'da, Fransa'da coplanmadı mı oradaki insanlar? Ama ona rağmen asla vazgeçmiyorlar. Özgür Filistin diye her yerde tek yürek yapıyorlar.
SÖZDE İSRAİLLİ ASKERLERİN ACINACAK HALİ
İsrail elinde sonunda bir güçle karşılaşacak. Ben bundan hiç şüphem yok. Ne zaman gelir, göreceğiz. Ama o geldiği an herkes şunu sorgulayacak. Bu kadar mı basit bitti diyecek. Çünkü karşındaki sürü, mahlukat sürüsü ne asker, hani terörist ama teröristin en aşağılığı. Bunlar hep söylüyorum, inanılmaz korkaktırlar. Hani bebek bezi dağıtacak duruma geldi İsrail ordusu dediğim yapı, terör örgütü. Ve bunu söyleyen İsrailli kadınlar. Hatırlarsan geçtiğimiz hafta yani bizim söylediğimiz zaman hamaset gibi gelebilir İsrailli bir kadın çıktı, dedi ki, "İzne gelen dedi askerler gece yataklarını ıslatıyorlar. Korkudan tir tir titriyorlardı."
Bak böyle bir yapıyla karşı karşıyasın. Bu yapının karşısına bir sapanla çıkan ufak çocuk o elinde böyle silahla caka satanı rahatlıkla durdurur ve yapıldı. Hani bugüne kadar yapıldı. Ha şu an işte olmadığı için bunu yapan, Hamas hariç, Yemen'e de burada hakkını vermek lazım, meydanı boş buldukları için her yer çocuk, bebek, kadın dolu. Tam bizlik ortam. Her yere caka satabiliriz diye yapıyorlar.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Haftada 4 gün çalışma 3 gün izin mi geliyor? Çalışan herkesi ilgilendiriyor: OVP ile...
- Bal neden kristalleşir? Sahte bal nasıl ayırt edilir? Rizeli arıcı uyarıyor
- Milli Eğitim duyurdu! Kasım ara tatili ne zaman? 2025-2026 eğitim yılı tatil tarihleri
- ALES 3 başvuru takvimi 2025 | ALES 3 ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Başvurular başladı mı?
- ATV’nin yeni dizisi Aşk ve Gözyaşı başlıyor! Aşk ve Gözyaşı ilk bölüm ne zaman, konusu nedir, oyuncuları kimler?
- EA Sports FC 26 çıkış tarihi belli oldu! FC 26 ne zaman çıkacak, erken erişim ne zaman başlayacak?
- KYK yurt başvuru sonuçları bugün açıklanır mı, ne zaman? 2025-2026 GSB KYK yurtlarına yedekten nasıl girilir?
- iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max kadar, Türkiye ön sipariş ne zaman? İşte iPhone 17 özellikleri!
- 12 Dev Adam yarı finalde! Türkiye - Yunanistan basketbol maçı ne zaman, hangi kanalda?
- Memur, Emekli, SSK, Bağ-kur, 4C... 2026 Ocak zammında yüzde %10.14'lük artış şekillendi: Taban maaşlar ne kadar olacak?
- 48 saate dikkat! Yağışlar Marmara ve Karadeniz’i vuracak: Meteoroloji 10 ili uyardı! 10 Eylül hava durumu raporu
- 28 Ekim Salı tatil mi, yarım gün mü? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hangi güne denk geliyor, kaç gün tatil olacak?