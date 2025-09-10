İsrail’den Katar’da Hamas’a saldırı | İsrail Katar saldırısını nasıl planladı? ABD İsrail’e saldırıda yardım etti mi?

Ekran görüntüsü / A Haber

"İSRAİL ABD'NİN ÇIKARLARINA ZARAR VERİYOR"

Terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ: İsrail terör örgütü olarak anılması gereken bir yapı. Ne devlet ne de bir topluluk. Bildiğin terör örgütü ve kısa adı da İTÖ. Şimdi bu İTÖ'nün yaptığı saldırı bardağı taşıran son damla derler ya; o mudur bilinmez, göreceğiz. Ama eğer Orta Doğu, Katar'ın da ifade ettiği gibi harekete geçmezse, İslam alemi, Arap devletleri bir birliktelik göstermezlerse biz daha bu konuları daha çok konuşuruz.

Burada Amerika'nın açıklaması ne anlama geliyor? İsrail'in açıklaması ne anlama geliyor? Geçtiğimiz haftalarda ABD'ye yaşayan siyonist ünlü bir gazeteci bir makale kaleme aldı ve dedi ki, 'İsrail'in uygulamış olduğu politikalar Amerika'nın menfaatlerine, çıkarlarına zarar veriyor.' Dolayısıyla "Netanyahu ve İsrail dışlanmalı" mesajını verdi. Siyonist kalemden bu yazı önemli ve bununla benzer yazılar da birbiri ardına geldi.