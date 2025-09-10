İsrail Katar saldırısını nasıl planladı? Orta Doğu ateş çemberi: Arap ülkelerinin İbrahim Anlaşmaları’ndan çekilmeleri gerekiyor

Terör devleti İsrail, başta Gazze olmak üzere Orta Doğu'da savaş gerilimi tırmandırarak bölgeyi ateş çemberine dönüştürmeyi sürdürüyor. Katil İsrail güçleri, ABD Başkanı Trump'ın Hamas heyetine Katar aracılığıyla sunduğu ateşkes sürecini dair düzenlenen toplantıda hava saldırısı gerçekleştirdi. Katar'ın başkenti Doha'da Hamas'ın üst düzey yetkililerinin hedef alındığı saldırıda ilk belirlemelere göre 5 Hamas üyesinin hayatını kaybettiği belirtildi. Peki İsrail, Katar'daki bu saldırıyı nasıl planladı? ABD saldırının neresinde? Yaşanan gelişmelerin ardından gözler yeniden İsrail'in vahşetine çevrilirken A Haber'de Cansın Helvacı'nın sunduğu Memleket Meselesi programına katılan uzman isimler Katar'daki saldırının detaylarını değerlendirerek çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"İSRAİL'İN ABD'Yİ BİLGİLENDİRMEDEN SALDIRMASI MÜMKÜN DEĞİL"

Orta Doğu Uzmanı ve Gazeteci Mete Sohtaoğlu, İsrail'in Katar'da Hamas'a düzenlediği saldırının hangi yollar üzerinden düzenlemiş olabileceğine değinerek saldırıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu:

İsrail, teknik olarak Irak ve İran hava sahası daha elverişli güzergahtır fakat Ürdün ve Kuveyt üzerinden Uluslararası Hava Sahası'na çıktığı yönünde ortak bir kanaatimiz var. İran ve Irak üzerinden meşakkatli ve havada yakıt ikmali gerektirdiği için Doha'da sahil kenarına çıkarak Kuveyt üzerinden bu noktanın bombalandığını söyleyebilirim. İsrail F16 ve F15 olarak değerlendiriyoruz, özellikle İsrail'in daha önce bu tip suikastlerde düzenlediği GBU-39 bombası var. Bu bomba ikinci bir patlama yapmıyor. İsrail ABD'yi bilgilendirmeden böyle bir saldırı yapması mümkün değildir. 30-40 bin askerin olduğu ve dünyanın ABD tarafından en çok övülen hava savunma sistemi THAAD'ın İsrail'in uçaklarını ABD'nin görmemesi ayrı bir konudur. Dikkatinizi çekmek istediğim GBU-30 olarak ya da muadili olarak belirtilen patlayıcının direkt bir daireyi hedef aldığını görüyoruz. İkinci bir patlama ya da çevredeki herhangi bir patlama fotoğrafı elimize ulaşmadı.