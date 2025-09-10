İsrail Katar saldırısını nasıl planladı? Orta Doğu ateş çemberi: Arap ülkelerinin İbrahim Anlaşmaları'ndan çekilmeleri gerekiyor
İşgalci İsrail güçlerinin Katar'ın başkenti Doha'da Hamas heyetine düzenlediği saldırıların ardından gözler Orta Doğu'daki savaş hattına çevrildi. ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de Hamas'ın esir takası ve ateşkes sağlanmasına yönelik sunduğu şartların görüşüldüğü dakikalarda İsrail, Katar'daki toplantı binasını bombaladı. Yaşanan gelişmelerin ardından bebek katili Netanyahu, 10 savaş uçağı ile Hamas heyetinin hedef alındığını ve saldırıları üstlendiğini duyurdu. İsrail Katar'da saldırıyı nasıl planladı? A Haber'de Memleket Meselesi programına katılan uzman isimler yaşanan saldırıyı değerlendirdi. Gazeteci Mete Sohtaoğlu İsrail'in ABD'ye bildirmeden saldırıyı gerçekleştirmesinin mümkün olmadığını belirterek " Arap ülkeleri İsrail'e tepki olarak İbrahim Anlaşmaları'ndan çekilmelidir." dedi. Gazeteci Zafer Şahin ise Trump'ın Mayıs ayındaki Körfez Turu'nda Katar ile yaptığı anlaşmalara değinerek "ABD Katar'la yaptığı milyar dolarlık savunma sanayii anlaşmasında 'Sana güvenliği sunuyorum' diyor. İsrail'in Katar'ı vurması Orta Doğu'da gerçek bir kırılmadır. Bütün Orta Doğu ülkeleri ABD'nin kendilerine vaad ettiği güvenliğin ne olduğunu görmüş durumdalar." ifadelerine yer verdi.
Terör devleti İsrail, başta Gazze olmak üzere Orta Doğu'da savaş gerilimi tırmandırarak bölgeyi ateş çemberine dönüştürmeyi sürdürüyor. Katil İsrail güçleri, ABD Başkanı Trump'ın Hamas heyetine Katar aracılığıyla sunduğu ateşkes sürecini dair düzenlenen toplantıda hava saldırısı gerçekleştirdi. Katar'ın başkenti Doha'da Hamas'ın üst düzey yetkililerinin hedef alındığı saldırıda ilk belirlemelere göre 5 Hamas üyesinin hayatını kaybettiği belirtildi. Peki İsrail, Katar'daki bu saldırıyı nasıl planladı? ABD saldırının neresinde? Yaşanan gelişmelerin ardından gözler yeniden İsrail'in vahşetine çevrilirken A Haber'de Cansın Helvacı'nın sunduğu Memleket Meselesi programına katılan uzman isimler Katar'daki saldırının detaylarını değerlendirerek çarpıcı açıklamalarda bulundu.
"İSRAİL'İN ABD'Yİ BİLGİLENDİRMEDEN SALDIRMASI MÜMKÜN DEĞİL"
Orta Doğu Uzmanı ve Gazeteci Mete Sohtaoğlu, İsrail'in Katar'da Hamas'a düzenlediği saldırının hangi yollar üzerinden düzenlemiş olabileceğine değinerek saldırıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu:
İsrail, teknik olarak Irak ve İran hava sahası daha elverişli güzergahtır fakat Ürdün ve Kuveyt üzerinden Uluslararası Hava Sahası'na çıktığı yönünde ortak bir kanaatimiz var. İran ve Irak üzerinden meşakkatli ve havada yakıt ikmali gerektirdiği için Doha'da sahil kenarına çıkarak Kuveyt üzerinden bu noktanın bombalandığını söyleyebilirim. İsrail F16 ve F15 olarak değerlendiriyoruz, özellikle İsrail'in daha önce bu tip suikastlerde düzenlediği GBU-39 bombası var. Bu bomba ikinci bir patlama yapmıyor. İsrail ABD'yi bilgilendirmeden böyle bir saldırı yapması mümkün değildir. 30-40 bin askerin olduğu ve dünyanın ABD tarafından en çok övülen hava savunma sistemi THAAD'ın İsrail'in uçaklarını ABD'nin görmemesi ayrı bir konudur. Dikkatinizi çekmek istediğim GBU-30 olarak ya da muadili olarak belirtilen patlayıcının direkt bir daireyi hedef aldığını görüyoruz. İkinci bir patlama ya da çevredeki herhangi bir patlama fotoğrafı elimize ulaşmadı.
"TÜRK İSTİHBARATI SALDIRIDAN BİRKAÇ DAKİKA ÖNCE BİLGİ NOTU İLETTİ"
Katar'ın askeri istihbaratının hayatını kaybettiğini belirten Sohtaoğlu, "Katar'ın bir istihbarat subayı hayatını kaybetti. Askeri ya da sivil istihbarattan mı olduğunu bilmiyorum. Çok sayıda olduğu söylenen Katar istihbarat görevlisinin yaralandığı söyleniyor. Saldırı öncesi Türk istihbaratının binadan ayrılmaları yönünde bilgi notu paylaştıkları saldırıdan birkaç dakika öncesinde Hamas liderlerinin binadan çıkarıldığını güvenli bölgelere çıkartıldığını söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.
"TRUMP KATAR'A ÜLKESİNİN GÜVENLİĞİNİ SUNARAK MİLYON DOLARLIK ANLAŞMALAR YAPTI"
Gazeteci Zafer Şahin ABD Başkanı Donald Trump'ın 13-16 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirdiği Körfez Turu'nda Katar ile yaptığı 42,5 milyar dolarlık savunma sanayiindeki anlaşmaya değinerek Trump'ın Katar'a güvenlik sunduğunu belirterek "Trump Körfez Turu'nda yaptığı anlaşmanın yanı sıra 16 Temmuz'da Trump, Katar Başbakanı'nı ağırladığında iki ülke arasında ayrıca 17 milyar dolarlık yatırım paketi üzerinde anlaşmaya varıyorlar. ABD burada Katar'a 'Sana güvenliği sunuyorum' diyor. Bugün İsrail'in saldırılarına baktığımızda ABD 'İsrail, Katar'ı tek başına vurdu.' deniliyor. Artık hiçbir açıklamanın bir geçerliliği yok. Orta Doğu gerçek bir kırılma noktasında. Bütün Orta Doğu ülkeleri ABD'nin kendilerine vaad ettiği güvenliğin ne olduğunu görmüş durumdalar." dedi.
"İSRAİL'E TEPKİ OLARAK İBRAHİM ANLAŞMALARI'NDAN ÇEKİLMELERİ GEREKİYOR"
Mete Sohtaoğlu, Gazze'de yaşanan soykırım nedeniyle arabulucu olan Katar'ın, İsrail'in saldırısı nedeniyle müzakere faaliyetlerinden çekildiğini vurgulayarak barış sürecinde tüm ülkelerin saldırıyı kınaması gerektiğini savunarak; "Katar'ın müzakere ülkesi olarak kalması gerekiyordu. Bütün ülkeler İsrail'in saldırılarını şiddetle kınaması gerekiyor. Dünya üzerinde Gazze için Türkiye, Katar ve Mısır gibi ülkelerden başka müzakere yapacak ülke kalmadı. Uluslararası hukuka aykırı şekilde başkentinin bombalanması barış ve müzakere umutlarını hayal kırıklığına uğratır. İsrail'e çok güçlü bir tepki verilmesi gerekiyor. Son 4 gün içerisinde İsrail Suriye, Lübnan, Gazze ve Sumud Filosu'ndaki gemiyi Tunus'ta vurdu. Bu saldırılarda artık kınama yetmiyor. Katar bir NATO ülkesi değil Körfez İşbirliği Teşkilatı'nın bir üyesidir. Bunun kuruluşunda ortak savunma için bir madde var eğer bu maddeyi işler hale getiremeyecekse Körfez İşbirliği Teşkilatı yine olağanüstü toplanamayacak. Türk Dışişleri Bakanlığı çağrıyı yapacak ve o çağrı ile Türkiye Arap coğrafyasını ayağa kaldırmaya çalışıyor. Arap coğrafyası ayağa kalkmıyorsa söyleyecek bir şey yok. Eğer İsrail'e tepki gösterilmek isteniyorsa Suudi Arabistan, Bahreyn, Ürdün, Katar ya da potansiyel olarak görüşecek hangi ülke varsa İbrahim Anlaşmaları'ndan derhal çekilmeleri gerekiyor. Arap ülkelerinin İbrahim Anlaşmaları'ndan Trump'a rağmen çekilmeleri ve bunu beyan etmeleri gerekiyor. İsrail'i titretecek olan tek mesele budur." ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Türk Yıldızları sahada: 9 Eylül İzmir Türk Yıldızları gösterisi saat kaçta ve nerede gerçekleşecek?
- Zeka testi: Sadece zekiler görüyor! En tuhaf emoji nerede? 539 kişinden 18'i buldu
- Çarpıntı dizisi nerede çekiliyor, konusu ne? Dizinin hikayesi ve oyuncularına tüm dair detaylar
- Togg Eylül 2025 fiyat listesi belli oldu! Togg T10F sedan ne kadar, T10X fiyatı kaç para?
- 9 Eylül maç fikstürü | Bugün hangi maçlar var? Saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
- UEFA Avrupa Ligi heyecanı: Galatasaray-Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta? Canlı yayın bilgisi ve detaylar
- Tarım Kredi Market 9-15 Eylül fırsatları: 53 üründe fiyatlar düştü! Kangal sucuk 699,90 TL, tavuk baget 94,90 TL…
- Kimyasal yok! Ocak başlıklarını temizlemenin en kolay yolu: Ayna gibi parlıyor
- 2025-YKS ile yerleşenlere ek süre | Üniversite mazeret kayıt başvurusu nasıl yapılır, son tarih ne zaman? Kimler faydalanabilir?
- Domenico Tedesco kimdir, kaç yaşında? Domenico Tedesco hangi takımları çalıştırdı?
- Buse Naz Çakıroğlu maçı hangi kanalda, saat kaçta? 2025 Dünya Boks Şampiyonası yayın detayları
- Eşref Rüya ne zaman başlıyor? Yeni sezon tarihi belli oldu mu?