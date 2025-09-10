"Katar saldırısı bir mesajdı!" A Haber’de çarpıcı yorum: Amaç Orta Doğu'ya gözdağı vermek
İsrail’in Gazze bombardımanlarının ardından Katar’ın başkenti Doha’da da gerçekleştirdiği saldırı Orta Doğu’da gerilimi tırmandırıyor. Konuya ilişkin Ürdün’den A Haber canlı yayınına bağlanan AA Orta Doğu Haberleri Müdürü Turgut Alp Boyraz, İsrail’in saldırgan tutumunun Orta Doğu’da yarattığı etkiye ilişkin önemli bilgiler verdi. Boyraz, Katar’a yapılan saldırı ile İsrail’in herhangi bir ateşkesle ilgilenmediğini belirtti. Askeri Stratejist Doç Dr. Kemal Olcar ise İsrail’in önümüzdeki günlerde Gazze’de büyük çaplı bir harekat planının olduğuna dikkat çekti.
İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'ya yaptığı saldırı sonrasında Ortadoğu'da ipler iyice gerilmiş durumda. Konuya ilişkin Ürdün'den canlı bağlanan AA Orta Doğu Haberleri Müdürü Turgut Alp Boyraz, konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulunarak İsrail'in son 2 yılda bölgede izlediği politikaya ilişkin konuştu. Olçar ise katil ordunun önümüzdeki günlerde özellikle Gazze'de büyük çaplı bir harekat planının olduğunu vurguladı.
2 SENEDE O ÜLKELER İSRAİL'İN HEDEFİ OLDU
Ortadoğu'da ne oldu? Sorusuna yanıt veren AA Orta Doğu Haberleri Müdürü Turgut Alp Boyraz, son iki sene içerisinde Katar ile birlikte İsrail'in saldırdığı 6'ncı ülke olduğunu söyledi. Boyraz, Orta Doğu'da yaşanan huzursuzluğa ilişkin şu ifadeleri kullandı:
Son 2 sene içerisinde İsrail'in saldırdığı 6'ncı ülke oldu Orta Doğu'da. İsrail; Gazze, Filistin, Yemen, Lübnan İran ve şimdi de Katar'a saldırdı.
Dolayısıyla İsrail son 20 ay içerisinde bölgemizde egemen 6 farklı ülkeye saldırmış oldu ve bu saldırıyı da üstlenerek kabul etti.
Katar'ın arabulucu bir rolü vardı. Hamas'ın üst düzey yetkilileri müzakereleri oradan yürütüyordu. Gazze'deki savaşı sona erdirmek için.
"İSRAİL ATEŞKESLE İLGİLENMİYOR"
İlk olarak İsrail'in bu saldırısı şunu gösteriyor: İsrail herhangi bir şekilde bir ateşkesle ilgilenmiyor. İkincisi bütün bölgeye gözdağı vermeye çalışıyor. İsrail Parlementosu sözcüsünün bir paylaşımı vardı saldırının ardından şu ifadeyi kullandı: Katar'da düzenlediğimiz bu saldırı bütün Orta Doğu'ya bir mesajdır.
"KABADAYI VE MAFYA GİBİ DAVRANIYOR"
Bununla İsrail açıkça şunu söylüyor, "Ben herhangi bir hukuki yaptırıma uğramadan istediğim yerde istediğim kişiyi vururum" diyor. Saldırının hemen ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan hem de İsrail Savunma Bakanı'ndan şu açıklama geldi: Dün Kudüs'Kte düzenlenen silahlı saldırıda 6 İsrailli öldürülmüştü. Bu saldırının ardından biz bu kararı verdik.
Bu sözlerle saldırıyı meşrulaştırmaya çalıştılar. Ancak bütün dünyada hemen herkes biliyor ki İsrail'in eylemleri uluslararası hukukun ihlali, egemen ülkelerin haklarına saygı duymuyor. Adata bir kabadayı, mafya gibi hareket ediyor.
GAZZE'DE NELER OLUYOR?
Bugün sabahtan bu yana 39 Filistinli İsrial saldırılarında hayatını kaybetti. 6 Filistinli de açlıktan hayatını kaybetti. Çünkü İsrail hala yeterince gıda maddesinin İsrail'e girişine izin vermiyor.
Ayrıca İsrail Gazze'nin kuzeyindeki Gazze Şeridi'ne ismini veren Gazze şehrine çok büyük bir saldırı başlatmıştı. 1 milyona yakın insan bu şehirde yaşıyor. İsrail ordusu bugün dedi ki, "son uyarı bütün Filistinliler burayı terk etsin" dedi. Yani İsrail Gazze'nin kuzeyini tamamen insansızlaştırıp Gazze'de yaşayan kuzeydeki insanları Güney'e Mısır sınırına sürmek istiyor. Bu yönde saldırıları devam ediyor. İsrail ordusu karadan da içeriye doğru ilerliyor.
İSRAİL PLANLARINI GENİŞLETİYOR
İsrail hem bombardıman hem de açlıkla Filistinlileri yok etmeye çalışıp onları Mısır sınırına itip oradan da Gazze dışına atma yolundaki politikasında hiçbir değişiklik yok.
Gazze'de yaşanan soykırım ve açlık bütün şiddetiyle devam ediyor. Hatta İsrail planlarını genişletiyor. İsrail'in 3'üncü 4'üncü ülkelerle Gazze'de yaşayan Filistinlileri almaları için müzakere ettiklerini biliyoruz.
"YARDIMLAR İÇİN DEĞİL SINIR DIŞI İÇİN..."
Konuya bir örnek de vererek açıklayan Boyraz, bir süre önce İsrail Başbakanı Binayamin Netanyahu'nun sözlerine atıfta bulunarak, "Kapıları yardımlar için değil Filistinleri sınır dışı etmek için açarım" sözlerini hatırlattı.
BÜYÜK ÇAPLI İSRAİL HAREKATI
Askeri Stratejist Doç Dr. Kemal Olçar: Katar bütün güvenlik mimarisini Amerikaya havale etmiş durumda. Bütün körfez hatta bütün Orta Doğu'nun hava savunma kontrolü tamamen Amerika'nın elinde şuan. Dolayısıyla o bölgede bütün İsrail uçakları cirit atıyor. Tehlike şu, Doha'da Hamas liderlerini vurmak için İsrail saldırı düzenlediyse ilerde de çok büyük çaplı bir İsrail harekatı bekliyorum. Karadan ve havadan özellikle Gazze'de.
