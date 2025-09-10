"Katar saldırısı bir mesajdı!" A Haber’de çarpıcı yorum: Amaç Orta Doğu'ya gözdağı vermek

İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'ya yaptığı saldırı sonrasında Ortadoğu'da ipler iyice gerilmiş durumda. Konuya ilişkin Ürdün'den canlı bağlanan AA Orta Doğu Haberleri Müdürü Turgut Alp Boyraz, konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulunarak İsrail'in son 2 yılda bölgede izlediği politikaya ilişkin konuştu. Olçar ise katil ordunun önümüzdeki günlerde özellikle Gazze'de büyük çaplı bir harekat planının olduğunu vurguladı.

2 SENEDE O ÜLKELER İSRAİL'İN HEDEFİ OLDU

Ortadoğu'da ne oldu? Sorusuna yanıt veren AA Orta Doğu Haberleri Müdürü Turgut Alp Boyraz, son iki sene içerisinde Katar ile birlikte İsrail'in saldırdığı 6'ncı ülke olduğunu söyledi. Boyraz, Orta Doğu'da yaşanan huzursuzluğa ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Son 2 sene içerisinde İsrail'in saldırdığı 6'ncı ülke oldu Orta Doğu'da. İsrail; Gazze, Filistin, Yemen, Lübnan İran ve şimdi de Katar'a saldırdı.

Dolayısıyla İsrail son 20 ay içerisinde bölgemizde egemen 6 farklı ülkeye saldırmış oldu ve bu saldırıyı da üstlenerek kabul etti.

Katar'ın arabulucu bir rolü vardı. Hamas'ın üst düzey yetkilileri müzakereleri oradan yürütüyordu. Gazze'deki savaşı sona erdirmek için.