İsrail’den Katar’da Hamas’a saldırı | İsrail Katar saldırısını nasıl planladı?

İsrail Orta Doğu'da bir ülkeyi daha hedef aldı. Hamas'ın üst düzey yöneticilerini Gazze'deki ateşkesi görüştükleri sırada Doha'da öldürmeye kalktı. Ancak lider kadro saldırıdan sağ kurtuldu. Katar saldırıyı "korkakça" ve "haince" olarak tanımlarken saldırıya yanıt vermek için hukuk ekibi kuruldu. Öte yandan ABD Başkanı Trump bir açıklama yaptı ve "İsrail'in Katar'a saldırısından memnun değilim yarın tam bir açıklama yapacağım" dedi. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ değerlendirdi.

