Siyasilerden İsrail'in Katar'daki saldırısına peş peşe tepki... "Barbarca terör eylemidir"

(Foto: AA)

"TÜM ÜLKELERİ ETKİLİ TAVIR ALMAYA DAVET EDİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Soykırım suçuyla yargılanmakta olan Netanyahu yönetimi hukuk dışı eylemlerine yenilerini eklemeye devam etmektedir. İsrail'in, Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirdiği saldırı uluslararası hukukun açık bir ihlalidir. Her zaman barışçıl çözümleri ve diplomasiyi öne çıkaran dost ve kardeş Katar'ın güvenliğini tehdit eden bu saldırıyı en güçlü şekilde kınıyor ve lanetliyoruz. Katar'ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini hedef alan bu saldırı, aynı zamanda sorunların çözümünde arabuluculuğu esas alan barışçıl diplomasiye de vurulan bir darbedir. İsrail'in saldırganlığına, bölgesel istikrara ve barışa tehdit oluşturan pervasız eylemlerine karşı uluslararası kurumları ve sorumlulukla hareket eden tüm ülkeleri etkili tavır almaya davet ediyoruz."

(Foto: AA)

"DOST VE KARDEŞ ÜLKE KATAR'IN YANINDAYIZ"

İletişim Başkanı Burhanettin Duran: "İsrail tarafından Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetine yönelik gerçekleştirilen saldırıyı en güçlü şekilde kınıyorum. Devlet geleneğinden uzak bu saldırı, uluslararası hukuku, Katar'ın egemenliğini ve insanlık vicdanını açıkça ihlal etmekte olup, bölgede barış ve istikrar için atılan tüm çabaları baltalamaktadır. Aynı zamanda İsrail'in barış değil, soykırıma ve masum kanı akıtmaya devam etmek istediğinin bir göstergesidir. Uluslararası toplum, İsrail'in saldırgan politikalarına artık sessiz kalmamalı, hukukun ve adaletin yanında durmalıdır. Bu barbarlık karşısında birlik olup, barışın hâkim olacağı bir gelecek için ortak irade ortaya koyulmalıdır. Türkiye olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Filistin halkının haklı mücadelesinin ve ateşkes müzakerelerine ara buluculuk yapan, dost ve kardeş ülke Katar'ın yanındayız."