Siyasilerden İsrail'in Katar'daki saldırısına peş peşe tepki... "Barbarca terör eylemidir"
İsrail'in Katar'daki Hamas müzakere heyetine saldırısı Türkiye'de geniş yankı uyandırdı. Siyasi isimler de sosyal medya hesabından peş peşe açıklamalarda bulunarak İsrail'e tepki gösterdi.
Müzakere hedefinin hedef alındığı saldırının toplantı esnasında gerçekleştiği aktarıldı. Siyasi isimler de sosyal medya hesabından peş peşe açıklamalarda bulunarak İsrail'e tepki gösterirken Katar'ın ise yanında olduğunu belirtti.
"BARBARCA TERÖR EYLEMİDİR"
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "İsrail'in Katar'da gerçekleştirdiği saldırı barbarca bir terör eylemidir. Bu barbarca saldırı, uluslararası hukukun açık bir ihlalidir. İsrail bu terör eylemiyle barış için arabuluculuğa ve ateşkese düşman olduğunu bir kere daha göstermiştir. Dost ve kardeş Katar'ın güvenliğini tehdit eden bu saldırıyı lanetliyoruz. İsrail'in Katar topraklarında Hamas müzakere heyetini hedef alması, barış ve ateşkes çağrısı yapan tüm ülkelerin hedef alınması demektir. Hamas heyetine müzakere çağrısı yapıp ardından hedef almak, barbarca terör eylemidir. İsrail, barış isteyen tüm ülkeleri hedef almıştır."
"TÜM ÜLKELERİ ETKİLİ TAVIR ALMAYA DAVET EDİYORUZ"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Soykırım suçuyla yargılanmakta olan Netanyahu yönetimi hukuk dışı eylemlerine yenilerini eklemeye devam etmektedir. İsrail'in, Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirdiği saldırı uluslararası hukukun açık bir ihlalidir. Her zaman barışçıl çözümleri ve diplomasiyi öne çıkaran dost ve kardeş Katar'ın güvenliğini tehdit eden bu saldırıyı en güçlü şekilde kınıyor ve lanetliyoruz. Katar'ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini hedef alan bu saldırı, aynı zamanda sorunların çözümünde arabuluculuğu esas alan barışçıl diplomasiye de vurulan bir darbedir. İsrail'in saldırganlığına, bölgesel istikrara ve barışa tehdit oluşturan pervasız eylemlerine karşı uluslararası kurumları ve sorumlulukla hareket eden tüm ülkeleri etkili tavır almaya davet ediyoruz."
"DOST VE KARDEŞ ÜLKE KATAR'IN YANINDAYIZ"
İletişim Başkanı Burhanettin Duran: "İsrail tarafından Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetine yönelik gerçekleştirilen saldırıyı en güçlü şekilde kınıyorum. Devlet geleneğinden uzak bu saldırı, uluslararası hukuku, Katar'ın egemenliğini ve insanlık vicdanını açıkça ihlal etmekte olup, bölgede barış ve istikrar için atılan tüm çabaları baltalamaktadır. Aynı zamanda İsrail'in barış değil, soykırıma ve masum kanı akıtmaya devam etmek istediğinin bir göstergesidir. Uluslararası toplum, İsrail'in saldırgan politikalarına artık sessiz kalmamalı, hukukun ve adaletin yanında durmalıdır. Bu barbarlık karşısında birlik olup, barışın hâkim olacağı bir gelecek için ortak irade ortaya koyulmalıdır. Türkiye olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Filistin halkının haklı mücadelesinin ve ateşkes müzakerelerine ara buluculuk yapan, dost ve kardeş ülke Katar'ın yanındayız."
"BU ALÇAK SALDIRI KATAR'IN EGEMENLİĞİNİN AÇIK BİR İHLALİDİR"
TBMM Başkanı Kurtulmuş: "Soykırımcı Netanyahu hükümetinin bugün Katar'ın başkenti Doha'ya düzenlediği menfur hava saldırısını en güçlü şekilde kınıyorum. Bu alçak saldırı, uluslararası hukukun ve kardeş Katar'ın egemenliğinin açık bir ihlalidir. Tıpkı Suriye, Yemen ve İran'a yaptığı hukuk dışı askeri operasyonlarda oluğu gibi İsrail, ateşkes müzakerelerinin devam ettiği sırada, barış için büyük gayret sarf eden Katar'ı vurarak, Orta Doğu'da barış, huzur ve istikrar istemediğini bir kez daha göstermiştir. Netanyahu ve çetesi, adalet, barış ve insanlıktan nasibini almamış barbar bir yönetim olduğunu ispatlamaktadır"
