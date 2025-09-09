İsrail Doha’yı vurdu! A Haber’de çarpıcı analiz: Bugün Katar yarın Mısır ile Ürdün olabilir!

(fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

"DÜNYADA KURUMLARA OLAN GÜVEN SALSILDI"

İsrail en başından günümüze uluslararası hukukun buyruk hukuk olarak değerlendireceğimiz temel ilkelerinin tamamına aykırı hareket eden ve yine bu konuda örtülü açık dünya devletleri üzerinde oldu bittiyi kabul ettiren bir ülke.

Son iki sene içerisinde yaşananlar uluslararası normların ve çağdaş dünyanın çok da bir öneminin kalmadığını gösterdi. İsrail daha öncesinde de bu şekilde agresif saldırılar yapıyordu fakat yeni koşullarda fark şu; mevcut teknoloji imkanıyla İsrail'in cinayetlerini günü gününe takip imkanı elde edildi. Buna karşın uluslararası toplumun duyarsızlığı ve harekete geçmeyişi dünyada bu tür kurumlara olan güveni sarstı.

"BAŞKAN ERDOĞAN'DA GÜNDEME TAŞIMIŞTI"

Bunu Başkan Erdoğan'da gündeme taşımıştı. Bu mekanizmanın artık revize edilmesi ve değişmesi gerektiğini dile getirdi. Özellikle son 2 yılda yaşananlar artık dünyada orman kanunlarının hakim olduğu yer haline gelmesi anlamına geliyor yani, sosyal Darvinizm'in hakim olduğu bir düzende yaşadığımız çağrışımını yapıyor.