İsrail Doha’yı vurdu! A Haber’de çarpıcı analiz: Bugün Katar yarın Mısır ile Ürdün olabilir!
Katar’ın başkenti Doha’da katil İsrail ordusunun Hamas yetkililerine yönelik suikast girişimi uluslararası kamuoyunda büyük tepkilere yol açarken, saldırıya ABD’nin yeşil ışık yaktığı iddia edildi. Konuya ilişkin A Haber canlı yayınına bağlanan Akademisyen Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger, söz konusu iddialara ilişkin konuşarak; İsrail saldırılarıyla birlikte dünyada yapılmak istenenin uluslararası hukuku yok sayarak “orman kanunları”nın geçerli olduğu bir düzene geçiş yapmak olduğunu söyledi.
İsrail'in Hamas yetkililerine yönelik Doha'da düzenlediği saldırıya ilişkin dünyadan tepkiler gelmeye devam ederken, A Haber'e bağlanan Akademisyen Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger, konunun perde arkasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
"MEŞRU MÜDAFA HAKKI SICAK TAKİP"
Birleşmiş Milletler'in ana sözleşmesine ilişkin bilgi beren Akademisyen Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger, bir saldırı gerçekleştiğinde bunun meşru müdafaa hakkının sıcak takip olduğunu söyleyerek şöyle konuştu:
Birleşmiş Milletler ana sözleşmesine göre bir saldırı gerçekleştiği takdirde meşru müdafaa kabilinden sıcak takip hakkınız var. Onun ötesinde bir başka devletin egemenliğine bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne saldırı olarak okunur.
"DÜNYADA KURUMLARA OLAN GÜVEN SALSILDI"
İsrail en başından günümüze uluslararası hukukun buyruk hukuk olarak değerlendireceğimiz temel ilkelerinin tamamına aykırı hareket eden ve yine bu konuda örtülü açık dünya devletleri üzerinde oldu bittiyi kabul ettiren bir ülke.
Son iki sene içerisinde yaşananlar uluslararası normların ve çağdaş dünyanın çok da bir öneminin kalmadığını gösterdi. İsrail daha öncesinde de bu şekilde agresif saldırılar yapıyordu fakat yeni koşullarda fark şu; mevcut teknoloji imkanıyla İsrail'in cinayetlerini günü gününe takip imkanı elde edildi. Buna karşın uluslararası toplumun duyarsızlığı ve harekete geçmeyişi dünyada bu tür kurumlara olan güveni sarstı.
"BAŞKAN ERDOĞAN'DA GÜNDEME TAŞIMIŞTI"
Bunu Başkan Erdoğan'da gündeme taşımıştı. Bu mekanizmanın artık revize edilmesi ve değişmesi gerektiğini dile getirdi. Özellikle son 2 yılda yaşananlar artık dünyada orman kanunlarının hakim olduğu yer haline gelmesi anlamına geliyor yani, sosyal Darvinizm'in hakim olduğu bir düzende yaşadığımız çağrışımını yapıyor.
ABD'DEN ÜSTÜ ÖRTÜLÜ DESTEK
Bu açıdan baktığımızda Katar'a da bir emri vaki yapıldı. ABD örtülü ya da açık buna muvafakat verdiği anlaşılıyor. Sonuna kadar da desteklemiyor ama bir şekilde görmezden gelme bir strateji takip ediyor.
BUGÜN KATAR YARIN MISIR VE ÜRDÜN OLABİLİR
Önümüzdeki zaman diliminde Mısır'ında farklı bir tutum göstermesi halinde acaba benzer bir saldırı Mısır'a karşı da yapılabilir mi? Normal şartlarda yapılamaması gerekir ama Katar'a yapıldıysa muhtemelen Mısır'a, Ürdün'de İsrail saldırılarının hedefi olabilir. Perde gerisinde Batı desteği azalmakla birlikte ABD'nin pervasız desteği devam ediyor.
Fakat İsrail saldırıları konusunda dikkatimizi çeken bir diğer konu da sık aralıklarla eleştirmiş olmalarına karşın Rusya ve Çin'in de bu meselede ağırlıklarını ortaya koymadıklarını görüyoruz.
