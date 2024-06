İstanbul Bahçelievler’de 7 katlı bina kısmen çöktü! Deprem riski ve ulusal tehdit...

İNSAN 2 METRE KARELİK ALANA SIĞIYOR

Burada vatandaşlar küçük metrekarelerin peşine düşmemeli. İnsan ömrünün sonunda 2 metrekarelik bir alana sığıyor. Sarayınız bile olsa doğal afette yıkılsa ne olur? Akıl ve mantığın bilim ve tecrübe ile birleşerek artık bu işi bir an önce çözmeliyiz. Geç kaldık ve geç kalmaya devam ediyoruz. Burada sadece binalardan değil sanat yapılarından tarihi eserlerden ve istinat duvarlarından da bahsediyoruz.

HER AN HER ŞEY OLABİLİR

İnşaat mühendisi ve kentsel dönüşüm uzmanı Çevdet Şentürk: Maalesef önümüzdeki dönemlerde buna benzer olayları göreceğiz. Bunu üzülerek söylüyorum ama bizim İstanbul'daki yapılarımız yaşlı. Şu andan her 10 binadan 7 binamız 2000 yılı öncesi ve gerçekten iyi durumda değil. Deniz kumuyla yapılan, donatı korumayan korozyona ve dış etkenlere açık yapı stoklarımız var. İşte bunlar zaman içinde kendi halinde kalan düşey taşıyıcı izini yetiren yığma bir binaya dönüyor. Her an her şeyin olabileceği yapılar var.