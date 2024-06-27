İstanbul Bahçelievler'de 7 katlı bina kısmen çöktü! Deprem riski ve ulusal tehdit...
İstanbul Bahçelievler Zafer Mahallesi’nde bulunan 7 katlı binada çökme meydana geldi. İstanbul Valiliği'nden olay ile ilgili yapılan açıklamada "1970 yılında yapıldığı tespit edilen binada kısmi çökme meydana gelmiştir. Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemede olayda ölen, yaralananın ya da enkaz altında kalanın bulunmadığı tespit edilmiştir" denildi. Çöken binanın resmi kayıtlarda 4 katlı olduğu, 1994 yılında kaçak 3 kat çıkıldığı ortaya çıktı. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan uzman isimler değerlendirdi.
Bahçelievler Zafer Mahallesi Yadigar Sokak içerisinde bulunan 7 katlı binada kısmi çökme meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi alarak binada çalışma başlattı. Çökme tehlikesi nedeniyle çevredeki bazı binalar da boşaltıldı.
ÖLÜ VE YARALI YOK
İstanbul Valiliği olaylar ilgili bir basın açıklaması paylaştı. Açıklamada, "27.06.2024 Perşembe günü saat 04.45 sıralarında Bahçelievler İlçesi Zafer Mahallasi Yadigar Sokakta bulunan ve 1980 yılında yapıldığı tespit edilen binada kısmi çökme meydana gelmiştir. Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemede olayda ölen, yaralananın ya da enkaz altında kalanın bulunmadığı tespit edilmiştir." dedi.
ÇITIRDI SESİ GELDİ…
Olayı anlatan bir bina sakini binada gece saatlerinde çatırtı sesleri duymaları üzerine saat 04.30 sularında binanın boşaltıldığını söyledi. Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır A Haber canlı yayınında olayla ilgili bilgiler verdi. Bahadır, "Vatandaşlarımız bir çıtırdı sesi duyuyor. İlk önce ses gelince hemen boşaltıyorlar ondan dolayı umudumuz kimseye bir şey olmaması. Ekiplerimizin bize bildirdiği vatandaşlarımız çökme sesi gibi bir ses duyuyor ve binayı boşaltıyorlar. Bina boşaltıldıktan sonra kısmi bir çökme meydana geliyor." dedi. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan uzman isimler değerlendirdi.
KAÇAK YAPILAŞMA NASIL OLDU?
Nihat Şen: Tabi bu ilk değil daha önce de oldu. Deprem olmadan da binalar çökebiliyor. 99 Marmara Depremi'nden sonra biz yıllardır aynı şeyleri vurguluyoruz. 2000 yılı öncesi binalara lütfen dikkat edilsin. Bu bina 7 katlı ve bunun 3 katı 94 yılında eklenmiş. Bu kaçak yapılaşmanın nasıl olduğuna iyi bakmamız lazım. Bizler mutlaka riskli binaların tespit edilmesini ve gerekenin yapılmasını istiyoruz. Kaçak katlar tespit edilmesine rağmen neden burada iş ve işler yapılmadı? Bu soru çok önemli.
ULUSAL TEHDİT
Bu durumun Ulusal Güvenlik Problemi olarak ele alınması gereken bir konu olduğunu sürekli olarak söylüyoruz. Benzer binalar ve benzer durumlar İstanbul'un başka yerlerinde de var. Beklenen bir Marmara Depremi var. Şimdi orada bir bina hasar gördü trafik anında etkilendi. İşte Marmara Depremi'nde olacakları anlatmak mümkün değil. Ülke Güvenliği ciddi anlamda riske girebilir.
BOŞA VAKİT HARCANMAMALI
Artık yapılacak olanlar belli. İlçe ilçe, sokak sokak bu binalar tespit edilecek. Zamanı boşa harcamaktan bu işi siyasi gelecek endişesi duymadan kentsel dönüşüm çalışmalarını yapmamız lazım. Bu zamana kadar vatandaşların kalacağı daimi ve geçici konutları yapmamız gerekiyordu.
NELER YAPILACAK?
Öncelikli bölgelerden başlamak üzere alan bazlı kentsel dönüşüm çalışmalarını yapmamız lazım. Kendi maliyeti kendi içinden çıkan bir ekonomik modelleme uygulamamız lazım. Vatandaşın inşa süresi boyunca oturabileceği ikametgahları halletmemiz gerekiyor. Mülkiyet hakkını kutsal sayan bir zihniyet anlayışı ile vatandaşlara bunlar anlatılmalı.
İNSAN 2 METRE KARELİK ALANA SIĞIYOR
Burada vatandaşlar küçük metrekarelerin peşine düşmemeli. İnsan ömrünün sonunda 2 metrekarelik bir alana sığıyor. Sarayınız bile olsa doğal afette yıkılsa ne olur? Akıl ve mantığın bilim ve tecrübe ile birleşerek artık bu işi bir an önce çözmeliyiz. Geç kaldık ve geç kalmaya devam ediyoruz. Burada sadece binalardan değil sanat yapılarından tarihi eserlerden ve istinat duvarlarından da bahsediyoruz.
HER AN HER ŞEY OLABİLİR
İnşaat mühendisi ve kentsel dönüşüm uzmanı Çevdet Şentürk: Maalesef önümüzdeki dönemlerde buna benzer olayları göreceğiz. Bunu üzülerek söylüyorum ama bizim İstanbul'daki yapılarımız yaşlı. Şu andan her 10 binadan 7 binamız 2000 yılı öncesi ve gerçekten iyi durumda değil. Deniz kumuyla yapılan, donatı korumayan korozyona ve dış etkenlere açık yapı stoklarımız var. İşte bunlar zaman içinde kendi halinde kalan düşey taşıyıcı izini yetiren yığma bir binaya dönüyor. Her an her şeyin olabileceği yapılar var.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Dünyanın En Güçlü Orduları Açıklandı! Türkiye Kaçıncı Sırada?
- SGK mesajla duyuracak: Maaşınız eğer böyle yatarsa...
- İŞKUR Belediye iş ilanları 2024 | 5 ilde peş peşe yayınlandı: İşte başvuru şartları
- 4 yıl sonra ortaya çıktı! Gönül Dağı'nda öyle bir hata yaptılar ki...
- Evde bakım maaşı ayın kaçında yatacak? Temmuz evde bakım maaş takvimi belli oldu mu? İl il sorgulama ekranı e-Devlet...
- Memura, emekliye zam oranı geldi! %20.34 oluştu: En düşük 39.544 TL ödenecek! Polis, öğretmen, hemşire, jandarma...
- Yaz gecelerinizi kabusa çeviren sineklere son! Tek malzemeyle bitecek
- 5900 5600 5450 5000 günü olana altın tepside geldi! Kadın erkek için emeklilik yaş-prim-gün tablosu oluşturuldu
- Zeka testi: Resimdeki 3 ördek yavrusu nerede? 573 kişi nal topladı 6 kişi başarılı oldu
- Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri sıralaması değişti: Türkiye zirveyi tırmandı!
- Üreticisine şahane kazanç sağlıyor! Hasat zamanı kapış kapış tükeniyor
- Bingöl'de korkutan deprem! 26 Haziran az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde meydana geldi! İşte AFAD-KANDİLLİ son dakika