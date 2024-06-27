27 Haziran 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

İstanbul Bahçelievler'de 7 katlı bina kısmen çöktü! Deprem riski ve ulusal tehdit...

ahaber.com.tr
Damla Karasu
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.06.2024 09:49
İstanbul Bahçelievler Zafer Mahallesi’nde bulunan 7 katlı binada çökme meydana geldi. İstanbul Valiliği'nden olay ile ilgili yapılan açıklamada "1970 yılında yapıldığı tespit edilen binada kısmi çökme meydana gelmiştir. Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemede olayda ölen, yaralananın ya da enkaz altında kalanın bulunmadığı tespit edilmiştir" denildi. Çöken binanın resmi kayıtlarda 4 katlı olduğu, 1994 yılında kaçak 3 kat çıkıldığı ortaya çıktı. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan uzman isimler değerlendirdi.

Ulusal tehdit! Bu işin şakası yok
Ulusal tehdit! Bu işin şakası yok
DEM’li vekil terörist cenazesine katıldı
DEM'li vekil terörist cenazesine katıldı
Bakan Fidan’dan net İsrail mesajı!
Bakan Fidan'dan net İsrail mesajı!
Zehir tacirlerine narkoçelik darbesi
Zehir tacirlerine narkoçelik darbesi
Binanın çökmeden önceki hali!
Binanın çökmeden önceki hali!
4 katlı bina kısmen çöktü!
4 katlı bina kısmen çöktü!
Bahçelievler Belediye Başkanı Bahadır A Haber’e konuştu!
Bahçelievler Belediye Başkanı Bahadır A Haber'e konuştu!
Gardaş Azerybacan’dan Bizim Çocuklar’a tam destek!
Gardaş Azerybacan'dan Bizim Çocuklar'a tam destek!
DEM Partili milletvekili teröristin cenazesinde!
DEM Partili milletvekili teröristin cenazesinde!
Kılıçdaroğlu İmamoğlu’nu yalanladı!
Kılıçdaroğlu İmamoğlu’nu yalanladı!
Yayman’dan Dijital Telif Yasası açıklaması!
Yayman'dan Dijital Telif Yasası açıklaması!
İki lider iki devlet adamı: Erdoğan ve Bahçeli!
İki lider iki devlet adamı: Erdoğan ve Bahçeli!
Daha Fazla Video Göster