27 Haziran 2024, Perşembe
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İstanbul Bahçelievler'de 7 katlı bina kısmen çöktü! Deprem riski ve ulusal tehdit...
İstanbul Bahçelievler Zafer Mahallesi’nde bulunan 7 katlı binada çökme meydana geldi. İstanbul Valiliği'nden olay ile ilgili yapılan açıklamada "1970 yılında yapıldığı tespit edilen binada kısmi çökme meydana gelmiştir. Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemede olayda ölen, yaralananın ya da enkaz altında kalanın bulunmadığı tespit edilmiştir" denildi. Çöken binanın resmi kayıtlarda 4 katlı olduğu, 1994 yılında kaçak 3 kat çıkıldığı ortaya çıktı. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan uzman isimler değerlendirdi.