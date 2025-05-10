Pakistan ve Hindistan savaşı başladı! Pakistan Bunyanun Mersus operasyonunu başlattı
Hindistan ile Pakistan arasındaki gerginlik Hint ordusunun komşu ülkeye düzenlediği hava saldırılarıyla doruğa çıktı. Hindistan, Sindoor Operasyonu’nu başlattığını duyururken, Pakistan’dan gece saatlerinde misilleme geldi. Pakistan, gece saatlerinde Hindistan’a ait hava üslerini hedef alırken, "Birbirine kenetlenenler" manasına gelen "Bunyanun Mersus" operasyonu başlattığını duyurdu.
Nükleer silahlara sahip iki komşu ülke Hindistan ve Pakistan arasındaki tansiyon savaşa neden oldu. Hindistan, 7 Mayıs'ta "Sindoor Operasyonu" adıyla yeni bir askeri harekat başlattığını açıklarken, Pakistan ordusu Hindistan'a karşı misilleme operasyonuna başladı. Askeri kaynaklar, dört askeri üssün hedef alındığını açıkladı.
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G7 ÜLKELERİNDEN GERİLİMİ DÜŞÜRME ÇAĞRISI
G7 ülkelerinin dışişleri bakanları tarafından yapılan ortak açıklamada Hindistan ve Pakistan'a 'gerilimi düşürme' çağrısında bulunularak, "Olayları yakından izlemeye devam ediyor ve hızlı ve kalıcı bir diplomatik çözüme yönelik desteğimizi ifade ediyoruz" denildi.
G7 ülkelerinin dışişleri bakanları Hindistan ile Pakistan arasındaki askeri gerilime ilişkin ortak bir açıklama yayınladı. 22 Nisan'da Hindistan'ın Cemmu ve Keşmir eyaletindeki Pahalgam'da bulunan turistik bir noktada gerçekleştirilen terör saldırısının "şiddetle kınandığı" vurgulanan açıklamada, "Hem Hindistan hem de Pakistan'a azami itidal çağrısında bulunuyoruz. Askeri gerilimin daha da tırmanması bölgesel istikrara yönelik ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Her iki taraftaki sivillerin güvenliği konusunda derin endişe duyuyoruz" ifadelerine yer verildi.
G7 ülkelerinin barışçıl çözümü desteklediği kaydedilen açıklamada, "Her iki ülkeye de gerilimin derhal düşürülmesi ve barışçıl bir sonuca yönelik doğrudan diyaloğa girilmesi çağrısında bulunuyoruz. Olayları yakından izlemeye devam ediyor ve hızlı ve kalıcı bir diplomatik çözüme yönelik desteğimizi ifade ediyoruz" denildi.
MİLLİ KORUMA OTORİTESİ İLE ACİL TOPLANTI
Pakistan Devlet Televizyonu'nda yer alan habere göre Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif acil olarak Milli Koruma Otoritesini toplantıya çağırdığını bildirdi.
PAKİSTAN "BUNYANUN MERSUS" OPERASYONU BAŞLATTI
Pakistan gece saatlerinde Hindistan'ın 3 hava üssüne saldırı gerçekleştirdi. Çatışmaların şiddetinin arttığı bölgede Pakistan Hindistan'a ait birçok hava üssünü hedef aldığını duyurdu. Hint uçakları Pakistan'a yönelik karşılıklı saldırıların sürdüğünü belirtirken herhangi bir can kaybı bilgisi açıklanmadı. Bölgedeki birçok nortadan saldırıların duyulduğu ifade ediliyor.
A Haber muhabiri Fakhur Rahman son gelişmeleri aktardı. Rahman; "Pakistan Bunyanun Mersus adını verdiği operasyonu başlattığını duyurdu. Hindistan'da diğer askeri noktalara füze saldırıları gerçekleştirdi. Pakistan tarafından yapılan açıklamada Hindistan'dan açılan saldıların engellendiği belirtildi. Pakistan gece yarısı başlattığı "Bunyanun Mersus" ismi Arapça'da geliyor ve , "Birbirine kenetlenenler" anlamını taşıyor. Yani bir güç gösterisi olarak Hindistan'a saldırı gerçekleştiriliyor."
PAKİSTAN'DAN HİNDİSTAN'A MİSİLLEME
Hindistan ile Pakistan arasındaki askeri gerilim tırmanırken, Pakistan'dan Hindistan'ın saldırılarına karşı yeni operasyon misillemesi geldi. Pakistan hükümeti, Hindistan'a yönelik "Bunyanun Marsus Operasyonu"nun başlatıldığını açıkladı.
Resmi Pakistan basınının güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre, Hindistan'ın Pencap eyaletindeki Beas bölgesinde bulunan BrahMos füze deposu ile Pathankot bölgesindeki bir havalanı imha edilirken, Cemmu ve Keşmir eyaletinde bulunan Udhampur bölgesindeki bir hava üssü de Pakistan ordusu tarafından vuruldu.
Hindistan'daki diğer hedeflere yönelik saldırıların devam ettiği aktarılırken, operasyon kapsamında Pakistan halkına ve ülkedeki camilere yönelik saldırılarda kullanılan askeri üslerin hedef alındığı bildirildi. Ayrıca, siber saldırı yoluyla Hindistan'ın elektrik şebekesinin yüzde 70'inin işlevsiz hale getirildiği kaydedildi.
HİNDİSTAN 6 FÜZE FIRLATTI
Pakistan Ordusu, Hindistan'ın Pencap eyaletinden 6 balistik füze fırlattığını ve bunlardan 5'inin eyaletin Amritsar kentine isabet ettiğini belirtti. Pakistan hükümetinin X hesabındaki paylaşıma göre, Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) Genel Müdürü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, Hindistan'ın Adampur köyünden 6 balistik füze fırlatıldığını bildirdi.
Chaudhry, fırlatılan bu füzelerden birinin yine Adampur bölgesine düştüğünü, diğer 5'inin ise Pencap eyaletindeki Amritsar kentine isabet ettiğini kaydetti. Hindistan ordusunun ülkedeki Sih topluluğu hedef aldığını savunan Chaudhry, her türlü "terör eylemini" kınadıklarını aktardı.
Chaudhry, gece yarısından sonra yaptığı basın bilgilendirmesinde de Hint füzelerinin, İslamabad Nur Khan Hava Üssü, Pencap'ın Çakval bölgesindeki Mureed Hava Üssü ve Shorkot Üssünü hedef aldığını ancak Pakistan Hava Kuvvetleri unsurlarının güvende olduğunu kaydetti.
Korgeneral Chaudhry, Hindistan'a karşılık vereceklerini aktardı.
NE OLMUŞTU?
Hindistan ile Pakistan arasındaki gerginlik 7 Mayıs’ta Hint ordusunun komşu ülkeye düzenlediği hava saldırılarıyla doruğa çıktı. Hindistan, Cemmu Keşmir bölgesindeki terör saldırısına karşılık olarak Sindoor Operasyonu’nu başlattığını duyurdu. Saldırılarda Keşmir’de 25 Hintli ve bir Nepalli hayatını kaybetti.
Hindistan saldırılarında 24 nokta hedef alındı, Pakistan hava savunma sistemlerini aktif hale getirerek hava sahasını kapattı. İki ülke de çatışmadan sonra sivil savunma tatbikatlarını genişletti.
Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) Genel Müdürü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, Hindistan'ın füze saldırılarında barajları hedef aldığını belirterek Pakistan'ın kendi belirlediği yer ve zamanda karşılık vereceğini açıklamıştı.
1947’den beri Keşmir anlaşmazlığı nedeniyle defalarca savaşın eşiğine gelen iki ülke de nükleer silahlara sahip. Hindistan Pakistan’ı Keşmir’de ayrılıkçı şiddeti körüklemekle suçluyor.
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