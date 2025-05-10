Başkan Erdoğan’dan Terörsüz Türkiye mesajı: Her an müjdeleri alabilirsiniz

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları, "Anneyle Güçlü Aile, Aileyle Güçlü Türkiye" programı kapsamında, Türkiye ve dünyanın farklı coğrafyalarından anneleri İstanbul'da bir araya getirdi.

Programda Başkan Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından derlenenler:

Anneyle Güçlü Aile, Aileyle Güçlü Türkiye Programı'nın düzenlenmesinde emeği geçen AK Parti Kadın Kollarına, emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Tüm annelerimizin Anneler Günü'nü şimdiden tebrik ediyorum. Haklarını ne yaparsak yapalım asla ödeyemeyeceğimiz annelerimizin tamamına Rabbimden aileleriyle, evlatlarıyla, sevdikleriyle birlikte hayırlı, mutlu, bereketli ömürler niyaz ediyorum. Sevgili anneciğim başta olmak üzere dar-ı dünyadan dar-ı ukbaya göç eden tüm annelerimizi rahmetle, şükranla, minnetle yad ediyorum. Rabbim kabirlerini pür nur eylesin. Hepsini de cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin.

Şanlı hilalin dalgalanması için, aziz vatanın bekası için, milletimizin istiklal ve istikbali için canlarını feda eden şehitlerimizin muhterem annelerinin Anneler Günü'nü ayrıca kutluyor, her birinin ellerinden öpüyorum. Şüheda emaneti olan bu topraklar uğruna çok ağır bedeller ödeyen gazilerimizin kıymetli annelerini de aynı şekilde saygıyla selamlıyor, hepsinin Anneler Günü'nü tebrik ediyorum. Vatanına, bayrağına, devletine aşkla bağlı, milletine gönülden sevdalı, hepsi birer cesaret ve merhamet abidesi bu vatan evlatlarını yetiştiren anne babalarla ne kadar iftihar etsek azdır. Rabbim cümlesinden razı olsun diyorum. Rahmet-i Rahman'a kavuşan tüm şehit ve gazi annelerimizi de burada bir kez daha derin bir hürmetle yad ediyorum. Aynı şekilde Filistin'de tam 19 aydır devam eden vahşi soykırımda geride gözü yaşlı, gönlü mahzun, binlerce öksüz bırakarak şehadet mertebesine erişen tüm Gazzeli anneleri rahmetle anıyorum.

Bizim inancımızda geleneğimizde anneler kutsal yere sahiptir. Cennet annelerin ayaklarının altındadır. Ben annemin ayağını öperdim o çekerdi. Anne niye çekiyorsun ben cennetin kokusunu almak istiyorum derdim. O zaman annem gülerdi. 'Hasta olunca oydu başucumda bekleyen, nasıl hatırlamam anacım. Selam sana Anneler Günü İstanbul'dan.' Vefalı ellerinden öperim anacığım... Gece 12 gece 1 anneciğim evin balkonundan beni beklerdi. O günleri unutmak mümkün mü...

Rabbim onların hayır dualarını almayı bizlere nasip eylesin.

Toplumun temeli nasıl aileyse, ailenin de temeli annedir. Çalışma koşullarının iyileştirilmesinden sosyal yardımlara, annelerimizin hep yanında olduk. Sosyal yardımlarımızın yüzde 61'ini kadınlarımıza tahsis ettik. Kadınlarımıza teşvikler sunduk.

Evde bakım hizmetlerinden yararlanan engelli kardeşlerimizin sayısı 544 bini aştı. Kamuda çalışan engelli vatandaşımızın sayısı 73 bin 800'e ulaştı. Aile kurumunu güçlendirmeye bundan sonra da devam edeceğiz.

KADINA ŞİDDETE SIFIR TOLERANS

Kadına karşı şiddetle mücadelede sıfır tolerans ilkemiz doğrultusunda hareket etmeye kararlılıkla devam ediyoruz. Kadına yönelik şiddete karşı en sağlam kalkan olan 6284 sayılı kanunun tavizsiz uygulanması, önceliğimiz olmayı sürdürüyor. Kadına şiddet uygulayanların en ağır cezayı alması için ne gerekiyorsa yapacağız.

Aile yılı ilan ettiğimiz 2025'te doğum ve evlilik yardımlarımıza hız verdik. İlk çocuk için 5 bin lira doğum yardımı yapıyoruz. Seçimlerde millete verdiğimiz sözü tutuyoruz.

Evliliği zorlaştıran her türlü yanlış uygulamayla mücadele içindeyiz. LGBT denilen sapkın akımların toplumu ifsat etmemesi için gerekli tedbirleri alıyoruz.

"HER AN MÜJDELERİ ALABİLİRSİNİZ"

Terörsüz Türkiye süreci büyük titizlikle yürütüyor. Terör belasından ülkemizi kurtarmaya kararlıyız. İstihbarat ve diğer güvenlik birimlerimiz üzerlerine düşen görevleri titizlikle yerine getiriyor. Devlet ciddiyetine yakışır şekilde en küçük boşluk bırakmadan çalışmaları takip ediyoruz. Ülkemizin tökezlemesini bekleyenlere fırsat tanımayacağız. Ayrıştırmaya çalışanlara cevabımızı saflarımızı sıklaştırarak vereceğiz. Her alan müjdeleri alabilirsiniz.