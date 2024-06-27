İstanbul Bahçelievler'de 4 katlı binada kısmi çökme! Ölü ve yaralı var mı?

06:10 27 Haziran 2024

A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural olayla ilgili detayları A Haber canlı yayınında aktardı.

Vural’ın açıklamaları şu şekilde:

Bir binada çökme meydana geldi. Gelen ilk bilgilere göre içeride mahsur kalma söz konusu değil. Binadaki kişilerin tahliye edildiğini aktaralım. Yine de oradaki ekiplerin çalışmaları sürüyor. Arama kurtarma köpeklerinin aramaları devam ediyor. Çevredekilerin panik hali sürüyor. Binadaki yaşanan bu çökmenin sebebi tam olarak bilinmiyor. Geçtiğimiz günlerde yaşanan olayları düşündüğümüzde bu tip olayların birden çok defa yaşandığını hatırlıyoruz. Küçükçekmece’de yaşanan olayla bir kez daha buna benzer bir çökme meydana gelmişti.