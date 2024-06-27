27 Haziran 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

İstanbul Bahçelievler'de 4 katlı binada kısmi çökme! Ölü ve yaralı var mı?

Son dakika haberine göre İstanbul Bahçelievler Zafer Mahallesi'nde 4 katlı binada kısmi çökme meydana geldi. Olay yerine ekipler sevk edilirken, enkazda çalışmalar sürüyor.

Bahçelievler Zafer Mahallesi Yadigar Sokak içerisinde bulunan 4 katlı binada kısmi çökme meydana geldi.

AHaber CANLI YAYIN

İşte olay yerinden son bilgiler:

CANLI ANLATIM
06:30 27 Haziran 2024

ÖLÜ VE YARALI VAR MI?

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır A Haber canlı yayınında olayla ilgili bilgiler verdi. Bahadır, "Bir ses duyuyorlar. Tüm vatandaşlarımız çıkıyor. Çıktıktan sonra bina kısmen çöküyor." ifadelerini kullandı.
06:28 27 Haziran 2024

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul Valiliği, enkaz altında kalan olmadığı tespit edildiğini açıkladı.
06:17 27 Haziran 2024

"SESİMİ DUYAN VAR MI?"

AFAD ekipleri binanın enkazında dinleme çalışması yapıyor.
06:10 27 Haziran 2024

MAHSUR KALAN VAR MI?

A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural olayla ilgili detayları A Haber canlı yayınında aktardı.

Vural’ın açıklamaları şu şekilde:

Bir binada çökme meydana geldi. Gelen ilk bilgilere göre içeride mahsur kalma söz konusu değil. Binadaki kişilerin tahliye edildiğini aktaralım. Yine de oradaki ekiplerin çalışmaları sürüyor. Arama kurtarma köpeklerinin aramaları devam ediyor. Çevredekilerin panik hali sürüyor. Binadaki yaşanan bu çökmenin sebebi tam olarak bilinmiyor. Geçtiğimiz günlerde yaşanan olayları düşündüğümüzde bu tip olayların birden çok defa yaşandığını hatırlıyoruz. Küçükçekmece’de yaşanan olayla bir kez daha buna benzer bir çökme meydana gelmişti.

 

06:02 27 Haziran 2024

ÇEVRE BİNALAR TAHLİYE EDİLDİ

Çökme tehlikesi nedeniyle çevredeki bazı binalar da boşaltıldı.

05:55 27 Haziran 2024

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi alarak binada çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması sürüyor.

Daha Fazla Gör