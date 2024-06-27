İstanbul Bahçelievler'de 4 katlı binada kısmi çökme! Ölü ve yaralı var mı?
Son dakika haberine göre İstanbul Bahçelievler Zafer Mahallesi'nde 4 katlı binada kısmi çökme meydana geldi. Olay yerine ekipler sevk edilirken, enkazda çalışmalar sürüyor.
Bahçelievler Zafer Mahallesi Yadigar Sokak içerisinde bulunan 4 katlı binada kısmi çökme meydana geldi.
İşte olay yerinden son bilgiler:
ÖLÜ VE YARALI VAR MI?
VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ
"SESİMİ DUYAN VAR MI?"
MAHSUR KALAN VAR MI?
A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural olayla ilgili detayları A Haber canlı yayınında aktardı.
Vural’ın açıklamaları şu şekilde:
Bir binada çökme meydana geldi. Gelen ilk bilgilere göre içeride mahsur kalma söz konusu değil. Binadaki kişilerin tahliye edildiğini aktaralım. Yine de oradaki ekiplerin çalışmaları sürüyor. Arama kurtarma köpeklerinin aramaları devam ediyor. Çevredekilerin panik hali sürüyor. Binadaki yaşanan bu çökmenin sebebi tam olarak bilinmiyor. Geçtiğimiz günlerde yaşanan olayları düşündüğümüzde bu tip olayların birden çok defa yaşandığını hatırlıyoruz. Küçükçekmece’de yaşanan olayla bir kez daha buna benzer bir çökme meydana gelmişti.
ÇEVRE BİNALAR TAHLİYE EDİLDİ
Çökme tehlikesi nedeniyle çevredeki bazı binalar da boşaltıldı.
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