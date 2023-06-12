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CHP MYK toplanıyor! Özgür Özel de mi adaylık yarışında? Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğu sallantıda mı? Çarpıcı sözler

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 12.06.2023 Güncelleme Tarihi: 12.06.2023
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CHP MYK toplanıyor! Özgür Özel de mi adaylık yarışında? Kemal Kılıçdaroğlu’nun koltuğu sallantıda mı? Çarpıcı sözler

Son dakika haberi... CHP'de bugün MYK toplanıyor. Seçim sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı eleştiriler sürüyor. Ekrem İmamoğlu'nun "değişim" mesajının ardından bir mesaj da Özgür Özel'den geldi. Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

İstifa çağrıları gölgesinde Kemal Kılıçdaroğlu MYK'yı topluyor. Seçim sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı eleştiriler sürüyor. Ekrem İmamoğlu'nun "değişim" mesajının ardından bir mesaj da Özgür Özel'den geldi.

"KAYBEDEN TAKIMDA SANTRAFOR OLMAK YERİNE..."

Kendisinin kurultayda aday olabileceğinin sinyalinin veren Özel, "Kaybeden takımda santrafor olmak yerine şampiyon takımda her mevkide oynamaya talibim. Sorumluluk almaktan kaçmayacağım. Ama fedakarlık yapmaktan da geri durmayacağım. Gerekirse en geniş mutabakatın parçası olan bir anlayışta duracağım. Önümüzdeki süreç için konuşmam ve dinlemem gereken herkesle temas ederek, ilerleyeceğim. Partinin kimsenin önünü kapatmaması lazım." ifadelerini kullandı.

Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, A Haber canlı yayınında CHP'de yaşanan son değişimleri değerlendirdi.

İşte o açıklamalardan satır başları;

DEĞİŞMEYEN TEK ŞEY BEN OLAYIM!

CHP'de bir değişim talebi var fakat bu öylesine ilginç bir talep ki benden başka her şey değişsin ama bir tek ben değişmeyeyim. Bunu her kim söylüyorsa bir tek kendisini merkezine koyuyor buna Sayın Özgür Özel'i de Sayın Mansur Yavaş'ı da Sayın Ekrem İmamoğlu'nu da dahil edebilirsiniz. Dolayısıyla değişmeyen tek şey ben olayım ama onun dışındaki her şey değişsin. Bunun adına değişim denmiyor.

NASIL BİR MYK BEKLENİYOR?

Bugünkü MYK önemli ama uysal bir MYK'dan söz ediyoruz yani parti meclisinden Sayın Kılıçdaroğlu'nun kendisine göre dizayn ettiği dolayısıyla kendisi ile birlikte yol yürüyecek bu anlamda değişim talebini yönetme yönlendirme ve gerektiğinde genel başkanı sorgulama mahiyetli sert bir MYK olmasını beklemiyoruz bu çok gerçekçi gözükmüyor.

GEÇİCİ DEĞİŞİMLER BUNLAR

Elbette Ekrem İmamoğlu'nun bir siyasal yürüyüşü var. Belli bir hedefi öngörürken belli bir pozisyonu da korumaya içeren çift ajandalı dolayısıyla bu değişim taleplerinin ciddi bir siyasal programı ciddi bir siyasal kadrosu da yok maalesef. Geçici değişimler bunlar kadrolar değişiyor zihniyet yöntem uygulama ve politika değişmiyor.

Bugün CHP'nin nasıl bir parti olacağına karar vermesi lazım. Kapsayıcı modern bir sosyal demokrat parti mi olacak her türlü unsuru içine almış siyasal karakterini kaybetmiş bir parti mi olacak? Kuruluş felsefesi deyip Atatürkçü ulusalcı bir CHP formülasyonuna mı dönecek daha bu bile kararlaştırılmamışken Türkiye'nin temel politik problemleri ve ekonomik ve sosyal konularına ilişkin bir reçete oluşturulmamışken ben adayım aday olmak istiyorum yandan girmek istiyorum bir kenarından tutunmak istiyorum olabilirim olmayabilirim gibi siyasal el ense işi bu. Bir süre böyle devam eder.

ÖZGÜR ÖZEL'İN DEĞİŞİM MESAJI

Bana bir görev verin ve ben bu görevin gereklerini yerine getireyim şeklinde arayış içinde olan her tarafa mesaj veriyor.

Ama siz bir uzlaşma sağlayamazsanız ben geçiş dönemi için başlangıçta sonrası Allah Kerim be genel başkanlık yarışında neden olmayayım diyen ama şimdi genel başkanlığına adayım desen iki kere iki dört bilemedin beş eder ama sen yirmi beş diyerek işe başlıyorsun tepkisiyle karşılaşacağını da bildiği için potansiyel adaylara mesaj gönderdiği siyasal olarak kendisini merkezinde konuşlandırmaya çalıştığı oradan ya kısmet diyerek bana da bir pay düşer mi şeklinde dolayısıyla siyasi bir merkez olma çabası içerisinde. Bu hırsı öteden beri olan bir insan.

Özgür Özel de mi adaylık yarışında? ÖZGÜR ÖZEL DE Mİ ADAYLIK YARIŞINDA?

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