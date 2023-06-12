CHP MYK toplanıyor! Özgür Özel de mi adaylık yarışında? Kemal Kılıçdaroğlu’nun koltuğu sallantıda mı? Çarpıcı sözler

Ama siz bir uzlaşma sağlayamazsanız ben geçiş dönemi için başlangıçta sonrası Allah Kerim be genel başkanlık yarışında neden olmayayım diyen ama şimdi genel başkanlığına adayım desen iki kere iki dört bilemedin beş eder ama sen yirmi beş diyerek işe başlıyorsun tepkisiyle karşılaşacağını da bildiği için potansiyel adaylara mesaj gönderdiği siyasal olarak kendisini merkezinde konuşlandırmaya çalıştığı oradan ya kısmet diyerek bana da bir pay düşer mi şeklinde dolayısıyla siyasi bir merkez olma çabası içerisinde. Bu hırsı öteden beri olan bir insan.

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