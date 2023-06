CHP MYK toplanıyor! Özgür Özel de mi adaylık yarışında? Kemal Kılıçdaroğlu’nun koltuğu sallantıda mı? Çarpıcı sözler

Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, A Haber canlı yayınında CHP'de yaşanan son değişimleri değerlendirdi.

İşte o açıklamalardan satır başları;

DEĞİŞMEYEN TEK ŞEY BEN OLAYIM!

CHP'de bir değişim talebi var fakat bu öylesine ilginç bir talep ki benden başka her şey değişsin ama bir tek ben değişmeyeyim. Bunu her kim söylüyorsa bir tek kendisini merkezine koyuyor buna Sayın Özgür Özel'i de Sayın Mansur Yavaş'ı da Sayın Ekrem İmamoğlu'nu da dahil edebilirsiniz. Dolayısıyla değişmeyen tek şey ben olayım ama onun dışındaki her şey değişsin. Bunun adına değişim denmiyor.