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Son dakika: İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'ye son veda! Meşhed'de toprağa verilecek! Yoğun kalabalık bekleniyor...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.05.2024 Güncelleme Tarihi: 23.05.2024
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Son dakika: İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’ye son veda! Meşhed’de toprağa verilecek! Yoğun kalabalık bekleniyor...

Helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Tebriz ve Tahran'da düzenlenen törenlerin ardından bugün Meşhed'de toprağa verilecek. Gerçekleşecek büyük cenaze töreni için hazırlıklar başlarken, toplantıya çok sayıda ülkeden liderler katılacak. İşte detaylar...

İran halkı, helikopter kazasında hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'ye veda ediyor.

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BUGÜN MEŞHED'DE TOPRAĞA VERİLECEK

Reisi ve beraberindeki Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Doğu Azerbaycan Valisi Malik Rahmeti, Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim, Reisi'nin koruması Seyit Mehdi Musevi, pilotlar Tahir Mustafavi ve Muhsin Deryanuş ile teknik personel Behruz Gadimi için iki gün önce başlayan cenaze töreni bugün Meşhed'de devam ediyor.

CENAZE NAMAZINI HAMANEY KILDIRDI

Reisi ve diğer 7 kişinin naaşları, Tahran Üniversitesine getirildi.

Cenaze namazını üniversite yerleşkesinde İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney kıldırdı.

İZDİHAM VE AĞIT...

Yoğun katılım nedeniyle bölgede izdiham yaşandı. Halk, yapılan anonsun ardından ağıtlar yakarak törenin gerçekleştirileceği Azadi Meydanı'na doğru yürüdü. Kılınan namazın ardından cenazeler tören alanına götürüldü.

5 GÜN ULUSAL YAS İLAN EDİLDİ

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, yayımladığı taziye mesajında İran halkına başsağlığı dileyerek, ülkede 5 gün ulusal yas ilan etmişti. Hamaney,Anayasa'nın 131. maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir'e 50 gün süreyle Cumhurbaşkanlığı yetkisinin verildiğini aktarmıştı.

TÜRKİYE'DEN TAZİYE ZİYARETİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, helikopter kazasında vefat eden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi için düzenlenen taziye merasimine katıldı.

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