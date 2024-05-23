Son dakika: İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’ye son veda! Meşhed’de toprağa verilecek! Yoğun kalabalık bekleniyor...

BUGÜN MEŞHED'DE TOPRAĞA VERİLECEK

Reisi ve beraberindeki Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Doğu Azerbaycan Valisi Malik Rahmeti, Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim, Reisi'nin koruması Seyit Mehdi Musevi, pilotlar Tahir Mustafavi ve Muhsin Deryanuş ile teknik personel Behruz Gadimi için iki gün önce başlayan cenaze töreni bugün Meşhed'de devam ediyor.