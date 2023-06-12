12 Haziran 2023, Pazartesi
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CHP MYK toplanıyor! Özgür Özel de mi adaylık yarışında? Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğu sallantıda mı? Çarpıcı sözler
Son dakika haberi... CHP'de bugün MYK toplanıyor. Seçim sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı eleştiriler sürüyor. Ekrem İmamoğlu'nun "değişim" mesajının ardından bir mesaj da Özgür Özel'den geldi. Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.