Halk TV'de Gülnaz Şırınga sonrası Korkmaz Tavukçu vakası! Gerçek olmayan istifa mektubunu okuyup "Memleket'te Kılıçdaroğlu istifası" başlığını attılar
Yedili koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyareti sonrası yapılan açıklamada Kılıçdaroğlu'nun elini sıkarak "hoşgeldiniz güle güle" diyen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce koalisyona dahil olmadığı için CHP medyasının hedefi haline geldi. Çeşitli anket oyunlarıyla İnce'yi koalisyona katılmaya zorlayan Halk TV'de büyük bir komedi yaşandı. Twitter'da Memleket Partisi PM üyesi olduğunu iddia eden 'Korkmaz Tavukçu' isimli sahte hesaptan paylaşılan istifa mektubu gerçek sanılarak haberleştirilirken ekranlarda "Memleket'te Kılıçdaroğlu istifası" yazısı yer aldı. Geçtiğimiz yıllarda da Halk TV yayınında Özlem Gürses, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye koronavirüs aşısı yapan "Gülnaz Şırınga" isimli bir hemşirenin darp edildiğini gündeme getirmişti. Ancak bu parodi haberin gerçek olmadığını sonradan anlayan Gürses özür dilemek zorunda kalmıştı. İşte detaylar...
Altılı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi ziyaret etti.
"HOŞGELDİNİZ GÜLE GÜLE"
Görüşme sonrasında Kılıçdaroğlu'ndan "Gel bakalım Muharrem" cümlesinin adeta intikamını alan İnce, Kılıçdaroğlu'nun elini sıkarak "Hoşgeldiniz, güle güle" diyerek ittifaka katılmayacağına yönelik mesaj verdi.
CHP TROLLERİ İNCE'Yİ HEDEF ALDI
Yaşanan bu olay sonrası CHP medyası Muharrem İnce'ye karşı saldırıya geçerken Fazıl Say, Memleket Partisi lideri Muharrem İnce için 'goril' benzetmesiyle hakarette bulundu. Say, "Kore'deki Goril'in şartları düzelsin diye 130 bin imza var" dedi. Say, İnce'ye "Kültürsüz şovmen" diye bağırdı. Fondaş gazeteciler Nevşin Mengü ile İsmail Saymaz, kalemleriyle saldırdı. Şahan Gökbakar alaya aldı, Gökhan Özoğuz, "Proje" yazdı.
HALK TV'DE BÜYÜK KOMEDİ: KORKMAZ TAVUKÇU
Sözlü sataşma sonrası İnce'yi anketler üzerinden vurmaya kalkan CHP medyasından olan Halk TV'de büyük bir komedi yaşandı.
Twitter'da sahte bir hesaptan paylaşılan "Korkmaz Tavukçu" isimli bir Memleket Partisi PM üyesinin istifa mektubu, Halk TV tarafından gerçek gibi paylaşıldı.
"MEMLEKET'TE KILIÇDAROĞLU İSTİFASI" DİYE DUYURDULAR
Konuya ilişkin yorumlarda bulunan Halk TV yorumcuları "Memleket'te Kılıçdaroğlu istifası" yazısıyla bu troll istifa mektubunu yorumladı. Program sunucusu İpek Özbey gerçek olmayan istifa mektubunu canlı yayında son kelimesine kadar okudu.
GÜLNAZ ŞIRINGA VAKASI HALA AKILLARDA
Halk TV'de program sunan Özlem Gürses haberi gerçek sanarak konuğuna, "Siyasetin dili uzunca bir zamandır çok gergindi ve tansiyon çok yukarıdaydı. Yetmezmiş gibi sokağa da yansıdı. Bugün, çok olağanüstü bir haber okudum, Gazete Pencere'de okudum. Her sabah mutlaka okuduğum yayın organlarından biri dijitalde. Gazete Pencere'de Sayın Bahçeli'ye aşı yapan bir hemşire vardı. O hemşirenin darp edildiğini siz biliyor muydunuz? Ben de Gazete Pencere'de okudum ve aklım durdu. Aynen şöyle açıklamış. Numune Hastanesi acil servisinde tedavi altına alınmış bu hemşire hanım. Gülnaz Şırınga: 'Neye uğradığımı anlamadım. Arkamdan gelen 4 kişi aniden sopalarla vurmaya başladı. Kendisine vururken bir yandan da 'Canımızı acıtanın canına okuruz' diye bağırdıklarını söyledi. Sayın Bahçeli'ye aşı yaptığı için, onun canını acıttıklarını düşündükleri için bu kadıncağızı darp etmişler" dedi.
SOSYAL MEDYADA Tİ'YE ALINDI
Gürses'in Gazete Pencere'de okuduğu haberin parodi haber olduğu kısa sürede ortaya çıktı.
Gürses, parodi haberi gerçek sanmasından dolayı sosyal medyada dalga konusu oldu.
İHRACAT TRENİ İÇİN DE PROVOKASYON YAPMIŞTI
Sözcü gazetesi yazarı Özlem Gürses, Türkiye'den Çin'e doğru yolan çıkan ticaret treninin Halkalı'dan geri döndüğünü savundu. Sosyal medyada dalga konusu olan Sözcü yazarına cevap gecikmedi. Türkiye'den Çin'e giden ihracat treni nerede?
Türkiye, tarihi projesi ile Çin'e ilk ihracat treni gönderdi. 12 günde Çin'e ulaşacak tren için provokatif bir canlı yayın yapan Sözcü yazarı Özlem Gürses'in tavırları ve 'trenin Halkalı'da durduğu' iddiası tepki çekti.
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