Halk TV'de Gülnaz Şırınga sonrası Korkmaz Tavukçu vakası! Gerçek olmayan istifa mektubunu okuyup "Memleket'te Kılıçdaroğlu istifası" başlığını attılar

CHP TROLLERİ İNCE'Yİ HEDEF ALDI

Yaşanan bu olay sonrası CHP medyası Muharrem İnce'ye karşı saldırıya geçerken Fazıl Say, Memleket Partisi lideri Muharrem İnce için 'goril' benzetmesiyle hakarette bulundu. Say, "Kore'deki Goril'in şartları düzelsin diye 130 bin imza var" dedi. Say, İnce'ye "Kültürsüz şovmen" diye bağırdı. Fondaş gazeteciler Nevşin Mengü ile İsmail Saymaz, kalemleriyle saldırdı. Şahan Gökbakar alaya aldı, Gökhan Özoğuz, "Proje" yazdı.