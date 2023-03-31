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Halk TV yine fena trollendi! Gülnaz Şırınga sonrası Korkmaz Tavukçu vakası...

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Giriş: 31.03.2023 01:30
Yedili koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyareti sonrası yapılan açıklamada Kılıçdaroğlu'nun elini sıkarak "hoşgeldiniz güle güle" diyen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce koalisyona dahil olmadığı için CHP medyasının hedefi haline geldi. Çeşitli anket oyunlarıyla İnce'yi koalisyona katılmaya zorlayan Halk TV'de büyük bir komedi yaşandı. Twitter'da Memleket Partisi PM üyesi olduğunu iddia eden 'Korkmaz Tavukçu' isimli sahte hesaptan paylaşılan istifa mektubu gerçek sanılarak haberleştirilirken ekranlarda "Memleket'te Kılıçdaroğlu istifası" yazısı yer aldı. Geçtiğimiz yıllarda da Halk TV yayınında Özlem Gürses, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye koronavirüs aşısı yapan "Gülnaz Şırınga" isimli bir hemşirenin darp edildiğini gündeme getirmişti. Ancak bu parodi haberin gerçek olmadığını sonradan anlayan Gürses özür dilemek zorunda kalmıştı. İşte detaylar...
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