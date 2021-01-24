Provokatör gazeteci Özlem Gürses bu kez karikatürü haber gibi sundu
Çin'e giden ihracat treni ve uzaya fırlatılan Türksat 5A uydusu için provokatif açıklamalarda bulunan Özlem Gürses, bu kez de bir karikatürü haber gibi sunarak sosyal medyada rezil oldu. Halk TV sunucusu Gürses, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye aşı yapan hemşirenin darp edildiği karikatürü haber gibi sundu.
Halk TV'nin provokatör sunucusu Özlem Gürses, internet ortamındaki parodi haber gerçek haber gibi sundu. Karikatürü "aklım durdu" ifadeleriyle izleyiciye aktaran Özlem Gürses, kısa sürede sosyal medyada dalga konusu oldu.
GÜRSES: AKLIM DURDU
Aşı hakkında sosyal medyada yayılan bir karikatürü gerçek gibi sunun Gürses "Bugün olağanüstü bir haber okudum; Sayın Bahçeli'ye aşı yapan bir hemşire vardı. o hemşirenin darp edildiğini siz biliyor muydunuz? Numune Hastanesi Acil Servisinde tedaviye alınmış bu hanım. Gülnaz Şırınga 'Neye uğradığımı anlamadım. Arkamdan gelen 4 kişi aniden sopalarla vurmaya başladı. aldırganlar bir yandan kendisine vururken bir yandan da canımızı acıtanın canını okuruz diye bağırdıklarını söyledi.' Sayın Bahçeli'nin canını acıttıklarını düşündükleri için bu kadıncağıza darp etmişler" ifadeleri kullandı.
Gürses televizyon ekranından parodi haberi şu ifadelerle sundu;
"Siyasetin dili uzunca bir zamandır çok gergindi ve tansiyon çok yukarıdaydı. Yetmezmiş gibi sokağa da yansıdı. Bugün, çok olağanüstü bir haber okudum, Gazete Pencere'de okudum. Her sabah mutlaka okuduğum yayın organlarından biri dijitalde. Gazete Pencere'de Sayın Bahçeli'ye aşı yapan bir hemşire vardı. O hemşirenin darp edildiğini siz biliyor muydunuz? Ben de Gazete Pencere'de okudum ve aklım durdu. Aynen şöyle açıklamış. Numune Hastanesi acil servisinde tedavi altına alınmış bu hemşire hanım. Gülnaz Şırınga: 'Neye uğradığımı anlamadım. Arkamdan gelen 4 kişi aniden sopalarla vurmaya başladı. Kendisine vururken bir yandan da 'Canımızı acıtanın canına okuruz' diye bağırdıklarını söyledi. Sayın Bahçeli'ye aşı yaptığı için, onun canını acıttıklarını düşündükleri için bu kadıncağızı darp etmişler."
SOSYAL MEDYADA Tİ'YE ALINDI
Gürses'in Gazete Pencere'de okuduğu haberin parodi haber olduğu kısa sürede ortaya çıktı.
Gürses, parodi haberi gerçek sanmasından dolayı sosyal medyada dalga konusu oldu.
İHRACAT TRENİ İÇİN DE PROVOKASYON YAPMIŞTI
Sözcü gazetesi yazarı Özlem Gürses, Türkiye'den Çin'e doğru yolan çıkan ticaret treninin Halkalı'dan geri döndüğünü savundu. Sosyal medyada dalga konusu olan Sözcü yazarına cevap gecikmedi. Türkiye'den Çin'e giden ihracat treni nerede?
Türkiye, tarihi projesi ile Çin'e ilk ihracat treni gönderdi. 12 günde Çin'e ulaşacak tren için provokatif bir canlı yayın yapan Sözcü yazarı Özlem Gürses'in küstah tavrıları ve 'trenin Halkalı'da durduğu' iddiası tepki çekti.
DALGA KONUSU OLDU
Küstah bir konuşma şekliyle sosyal medyada canlı yayın yapan Sözcü yazarı Özlem Gürses, "Bir proje varmış ve Çin'e ihracat treni göndermişiz. Ulaştırma Bakanı'nın da olduğu bir tören yapmışız. Ondan sonra tren Halkalı'ya gidiyor. Çin'e felan gitmiyor. Yolculuk Halkalı'da bitmiş." şeklinde konuştu.
Gürses'in provokatörlüğü sosyal medyada tepki çekerken, cehaleti ise dalga konusu oldu.