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Asgari ücrete Temmuz ayında zam olacak mı? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan duyurdu...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.04.2024 Güncelleme Tarihi: 27.04.2024
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Asgari ücrete Temmuz ayında zam olacak mı? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan duyurdu...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan asgari ücrete temmuz ayında ek zam yapılıp yapılmayacağına ilişkin konuştu. Bakan Işıkhan "Asgari ücreti hükümet belirlemez. Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirler. Biz Bakanlık olarak işçi ve işvereni bir masada toplayıp müzakerelerin sağlanmasını sağlayan moderatör bir kurumuz. Temmuz'da artış yapılmayacağı dikkate alınarak Ocak ayında ona göre artış yapıldı. Ekonomi denge işidir. Bunu gözetmemiz gerekiyor." dedi. İşte detaylar...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan katıldığı canlı yayında ekonomi gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

ÇALIŞMA MECLİSİ'NİN GÜNDEMİ NE?

Sendikalarla ve sivil toplumla sürekli bir aradayız. Pazartesi günü tüm konfederasyon başkanlarıyla birlikte olacağız. Bu da bizi heyecanlandırıyor.

1 MAYIS TARTIŞMALARI

1 Mayıs'ın resmi tatil olması olumlu bir gelişmedir. İstanbul ve Türkiye'nin çeşitli yerlerinde kutlamalara izin veriliyor. Taksim için bir yasak yok, çelenk konulabilecek.

SENDİKALI İŞÇİ SAYISI

Sendikalaşmada büyük bir mesafe katettik. Sendikalı olmayanları olmalarını içeren düzenledik. 1 milyon olan sendikalı sayısı 2 milyonu aştı. Sendikalaşma oranını yüzde 15'e yükselttik. Biz bunları artırmaya çalışırken CHP sürekli köstek oluyor.

ASGARİ ÜCRETE EK ZAM OLACAK MI?

Asgari ücreti hükümet belirlemez. Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirler. Biz Bakanlık olarak işçi ve işvereni bir masada toplayıp müzakerelerin sağlanmasını sağlayan moderatör bir kurumuz. Temmuz'da artış yapılmayacağı dikkate alınarak Ocak ayında ona göre artış yapıldı. Ekonomi denge işidir. Bunu gözetmemiz gerekiyor. Biz kalıcı refah artışının derdindeyiz. Şu anda istihdamdan feragat etmeden bir büyüme sergiliyoruz. Biz de bu süreçte Bakanlık olarak işçilerimize, memurlarımıza ve emeklililerimize yönelik desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz.

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