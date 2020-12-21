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Türkiye'den Çin'e gidecek ilk ihracat trenin Halkalı'da durduğunu iddia eden Özlem Gürses özür dilemedi!

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Giriş: 21.12.2020 13:15
Güncelleme:21.12.2020 13:17
Türkiye'den Çin'e gidecek ilk ihracat trenin İstanbul Halkalı'da durduğunu iddia eden ve "Halkalı'da duruyor tren. Çin'e vagon gitmiyor yani. Yolculuk Halkalı'da bitmiş" diyen Halk TV sunucusu Özlem Gürses yeni açıklamada bulundu. Özlem Gürses, “Trene bakıyordum. Bu arada Çin treni Çin’e varmış. Kutluyorum. Tebrik ediyorum. TCDD Taşımacılık işi gücü bıraktı, bana her yerden konum atıyorlar” dedi.
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