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Türkiye'den Çin'e gidecek ilk ihracat trenin Halkalı'da durduğunu iddia eden Özlem Gürses özür dilemedi!
Türkiye'den Çin'e gidecek ilk ihracat trenin İstanbul Halkalı'da durduğunu iddia eden ve "Halkalı'da duruyor tren. Çin'e vagon gitmiyor yani. Yolculuk Halkalı'da bitmiş" diyen Halk TV sunucusu Özlem Gürses yeni açıklamada bulundu. Özlem Gürses, “Trene bakıyordum. Bu arada Çin treni Çin’e varmış. Kutluyorum. Tebrik ediyorum. TCDD Taşımacılık işi gücü bıraktı, bana her yerden konum atıyorlar” dedi.