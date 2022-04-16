Rusya terör listesine mi giriyor? Ukraynalılar postane önünde Moskova pulu kuyruğunda
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ABD Başkanı Biden ile görüştü. Biden'dan Rusya'yı teröre destek veren ülkeler listesine alınmasını talep etti. Öte yandan Ukrayna tarafından batırıldığı iddia edilen Moskva kruvazörü için bastırılan pula halk büyük ilgi gösteriyor. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu Kiev'den aktardı.
Mert Hacıalioğlu'nun aktardıkları:
"Bizler şu anda Ukrayna'da merkez postane önündeyiz. Burada sabah saatlerinde yoğun bir kalabalık vardı. Ukrayna tarafından batırıldığı iddia edilen Rusya'nın Karadeniz filosunun amirali olan Moskova kuruvazörü için pul bastırıldı.
Ukrayna devleti bu yaşanan olayın anısına bir pul yapıldı. Ukrayna'nın yaptığı açıklamada Neptün füzeleri ile geminin vurulduğu belirtildi. Ve Ukrayna bunu bir zafer olarak nitelendiriyor. Ve bunun için bir pul basıldı ve Ukrayna halkı bunu almak için sıraya girdi.
Bir de slogan var bunun için 'Rus savaş gemisi evine git' diye. İnsanlar o pulları almak için içeride ve dışarıda bekliyor. Öte yandan dün akşam saatlerinde Ukrayna lideri Zelenskiy, ABD Başkanı Joe Biden ile görüşme gerçekleştirdi.
Bu görüşmede Zelenskiy, Biden'den 'Rusya'nın teröre destek veren ülkeler' listesine alınmasını istedi. Bu çok önemli bir talep ve yansımaları olacaktır. Biden bu konuda Zelenskiy bir garanti vermedi çünkü bu çok ciddi bir konu.
Rus savaş gemisinin batırılmasında sonra Kiev'de siren sesleri tekrar çalmaya başladı. Rusya, Kiev çevresindeki noktaları vurmaya başladı. Özellik havadan füzelerle çeşitli noktalar hedef alınıyor. Öte yandan Kiev meydanında araç trafiği oluyor."
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