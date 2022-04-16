Rusya terör listesine mi giriyor? Ukraynalılar postane önünde Moskova pulu kuyruğunda

Ukrayna devleti bu yaşanan olayın anısına bir pul yapıldı. Ukrayna'nın yaptığı açıklamada Neptün füzeleri ile geminin vurulduğu belirtildi. Ve Ukrayna bunu bir zafer olarak nitelendiriyor. Ve bunun için bir pul basıldı ve Ukrayna halkı bunu almak için sıraya girdi.