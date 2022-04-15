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İngiliz basınından Moskova kruvazör gemisi hakkında flaş iddia! Patladı mı, patlatıldı mı?

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.04.2022 Güncelleme Tarihi: 15.04.2022
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İngiliz basınından Moskova kruvazör gemisi hakkında flaş iddia! Patladı mı, patlatıldı mı?

Rusya'nın batan gemisi Moskova hakkındaki spekülasyonlar bitmek bilmiyor. İngiliz gazetesi Daily Mail, Ukrayna'nın bir 'yem' kullanarak gemiyi patlattığı iddiasına yer verdi. Bunun yanı sıra gemiyle ilgili Rusya'dan bir son dakika açıklaması geldi. İşte Rusya-Ukrayna savaşında yaşanan son gelişmeler...

Rusya-Ukrayna savaşı 50. günde devam ederken Ukrayna, ilk olarak 1979 yılında denize indirilen ve Kırım ilhakında da aktif rol oynayan Moskova krüvazör gemisini vurduklarını iddia etmişti. Yapılan açıklamada geminin Neptün füzesiyle vurulduğu söylenmişti.

İLGİNÇ İDDİA

Rusya'dan ise bu ifadelere jet hızıyla yanıt gelmişti. Verilen yanıtta Moskova'da yangın çıktığı ve gemideki mühimmatın patladığı ifade edilmişti. Daily Mail'de ise ilginç bir iddia ortaya atıldı. Gazetenin ifadesine göre Ukraynalı komutanlar, gemideki mürettebatın dikkatini dağıtmak için insansız hava araçlarını yem olarak kullandı.

FÜZELERİ GÖRMEDİLER

Rus mürettabatın dikkati dağılınca da Neptün füzelerini fırlattı. 12 bin 500 tonluk kruvazörün koruyucu sensörleri o sırada yemleri takip ettiği için de füzeyi görmedi.

FECİ BİR PATLAMA VE YANGIN

Füzelerin Moskova'nın iskele tarafına çarparak feci bir patlama ve yangına neden olduğu ifade edildi. Karadeniz'i aydınlatan patlamadan kurtulmaya çalışan 510 mürettebat hızlıca gemiyi terk etti. Neptün füzelerinin her biri 1 ton ağırlığındaydı ve 170 deniz mili menzile sahiplerdi.

BATI, UKRAYNA'YI DESTEKLİYOR

Dün gece Batı tarafından yapılan açıklamada Ukrayna'nın iddialarının 'güvenilir' olduğu söyledi. Bir yetkili, "Yaşanan olay, Rusya'nın güvenilirliği açısından başka bir büyük kaybı temsil ediyor. Saldırıya açık oldukları bir kere daha ortaya çıktı. Bu aslında bir yeterlilik sorunu. Ordunun son 10 yıl içinde kendini modernize etmesi gerekiyordu" ifadelerine yer verdi.

"ANINDA HAREKET EDİYORLAR"

Ukraynalılardan da bahseden yetkili, "Ukraynalılar büyük güç kullandılar ve yetkinliklerini kanıtladılar. Rus kuvvetleri üzerinde etki yaratabilmek için anında hareket ediyorlar" dedi.

GEMİ BATTI

Saldırının ardından eski kruvzör ilk olarak Kırım'a çekildi. ABD istihbaratından alınan bilgilere göre ise gemi halen içten içe yanıyordu. Öte yandan Rusya'dan gemiyle ilgili bir son dakika açıklaması geldi. Açıklamada, "Moskova kruvazörü varış limanına çekilirken, çıkan yangın sırasında gövdede mühimmat patlaması sonucu aldığı hasar nedeniyle dengesini kaybetti. Gemi, fırtınalı deniz koşullarında battı" denildi.

Rusya'nın amiral gemisi olduğu belirtilen Moskova, geçen yıl haziran ayında İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e ilerlerken görüntülenmişti.

Rusya’nın batan amiral gemisi Moskova İstanbul Boğazı’ndan geçerken görüntülenmiş RUSYA'NIN BATAN AMİRAL GEMİSİ MOSKOVA İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇERKEN GÖRÜNTÜLENMİŞ

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