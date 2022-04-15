İngiliz basınından Moskova kruvazör gemisi hakkında flaş iddia! Patladı mı, patlatıldı mı?

BATI, UKRAYNA'YI DESTEKLİYOR

Dün gece Batı tarafından yapılan açıklamada Ukrayna'nın iddialarının 'güvenilir' olduğu söyledi. Bir yetkili, "Yaşanan olay, Rusya'nın güvenilirliği açısından başka bir büyük kaybı temsil ediyor. Saldırıya açık oldukları bir kere daha ortaya çıktı. Bu aslında bir yeterlilik sorunu. Ordunun son 10 yıl içinde kendini modernize etmesi gerekiyordu" ifadelerine yer verdi.