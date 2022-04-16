Rusya terör listesine mi giriyor? Ukraynalılar postane önünde Moskova pulu kuyruğunda

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ABD Başkanı Biden ile görüştü. Biden'dan Rusya'yı teröre destek veren ülkeler listesine alınmasını talep etti. Öte yandan Ukrayna tarafından batırıldığı iddia edilen Moskva kruvazörü için bastırılan pula halk büyük ilgi gösteriyor. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu Kiev'den aktardı.

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