15 Nisan 2022, Cuma
Rusya'nın batan amiral gemisi Moskova İstanbul Boğazı'ndan geçerken görüntülenmiş
Ukrayna'nın Neptün füzesiyle vurduğunu duyurduğu Rus Karadeniz filosuna ait 'Moskova' isimli gemi hakkında açıklama yapan Rusya Savunma Bakanlığı, "Gemi, fırtınalı deniz koşullarında battı" dedi. Öte yandan Moskova, geçen yıl haziran ayında İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e ilerlerken görüntülenmişti.
Giriş Tarihi: 15.04.2022 09:22 Güncelleme Tarihi: 15.04.2022 09:36
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