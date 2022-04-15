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Haberler Galeri Rusya'nın batan amiral gemisi Moskova İstanbul Boğazı'ndan geçerken görüntülenmiş

Rusya'nın batan amiral gemisi Moskova İstanbul Boğazı'ndan geçerken görüntülenmiş

Ukrayna'nın Neptün füzesiyle vurduğunu duyurduğu Rus Karadeniz filosuna ait 'Moskova' isimli gemi hakkında açıklama yapan Rusya Savunma Bakanlığı, "Gemi, fırtınalı deniz koşullarında battı" dedi. Öte yandan Moskova, geçen yıl haziran ayında İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e ilerlerken görüntülenmişti.

Giriş Tarihi: 15.04.2022 09:22 Güncelleme Tarihi: 15.04.2022 09:36
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Rusya’nın batan amiral gemisi Moskova İstanbul Boğazı’ndan geçerken görüntülenmiş

Ukrayna'nın Neptün füzesiyle vurduğunu duyurduğu Rus Karadeniz filosuna ait "Moskova" isimli geminin son durumuna ilişkin Rusya Savunma Bakanlığı açıklama yaptı.

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Rusya’nın batan amiral gemisi Moskova İstanbul Boğazı’ndan geçerken görüntülenmiş

Açıklamada, "Moskova kruvazörü varış limanına çekilirken, çıkan yangın sırasında gövdede mühimmat patlaması sonucu aldığı hasar nedeniyle dengesini kaybetti.

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Rusya’nın batan amiral gemisi Moskova İstanbul Boğazı’ndan geçerken görüntülenmiş

Gemi, fırtınalı deniz koşullarında battı" denildi.

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Rusya’nın batan amiral gemisi Moskova İstanbul Boğazı’ndan geçerken görüntülenmiş

Rusya'nın amiral gemisi olduğu belirtilen Moskova, geçen yıl haziran ayında İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e ilerlerken görüntülenmişti.

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Rusya’nın batan amiral gemisi Moskova İstanbul Boğazı’ndan geçerken görüntülenmiş