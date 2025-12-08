Başkan Erdoğan’dan davet: Macaristan Başbakanı Orban Türkiye’de

08 Aralık 2025, Pazartesi
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye–Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin 7. toplantısı kapsamında Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek. Macar Başbakan'ın uçağı İstanbul Havalimanı'na iniş yaparken Orban, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından karşılandı.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve beraberindeki üst düzey heyet, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine 8 Aralık 2025'te (bugün) Türkiye'ye ziyarette bulunacak.

Ziyaret, Türkiye ile Macaristan arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 7. toplantısı kapsamında gerçekleştirilecek.

Macaristan Başbakanı Orban'ın uçağı İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. Orban'ı Ulaştırma ve Altyapı bakanı Abdulkadir Uraloğlu karşıladı. (Foto: AA)Macaristan Başbakanı Orban'ın uçağı İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. Orban'ı Ulaştırma ve Altyapı bakanı Abdulkadir Uraloğlu karşıladı. (Foto: AA)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi için Türkiye'ye gelen Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı, İstanbul Havalimanı'nda karşıladı.

Uraloğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 7. toplantısına katılmak üzere Türkiye'ye gelen Macaristan Başbakanı Orban'ı karşıladıklarını belirtti.

Köklü dostluk bağlarına sahip olunan Macaristan ile gerçekleştirilecek toplantının, stratejik ortaklığı pekiştirmek adına büyük önem taşıdığının altını çizen Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde yapılacak görüşmelerin ve imzalanacak anlaşmaların, bölgemizin istikrarına ve ülkelerimizin refahına katkı sağlamasını diliyoruz."

Görüşmelerde, iki ülke arasındaki geliştirilmiş stratejik ortaklık seviyesindeki ilişkiler tüm yönleriyle ele alınacak. Ayrıca bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında kapsamlı görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.

Ziyaret kapsamında, ikili ilişkilerin hukuki altyapısını güçlendirmeye yönelik çeşitli anlaşmaların imzalanması da öngörülüyor.

