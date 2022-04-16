16 Nisan 2022, Cumartesi
Ruslar Moskova'nın intikamı için Kiev’i hedef aldı!
Rusya-Ukrayna savaşı 50. gününü doldururken Rusya'nın Karadeniz filosundaki sancak gemisi Moskova kruvazörü batırıldı. Rus donanmasının gözbebeği olan Moskova isimli geminin batmasının ardından Ukrayna'nın başkenti Kiev yine füzelerin hedefi oldu. Bölgeden korkunç görüntüler gelmeye devam ederken, uzmanlar Rusya'nın intikam saldırıları yaptığı görüşünde. İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 16.04.2022 09:16 Güncelleme Tarihi: 16.04.2022 09:29
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