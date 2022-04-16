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Ruslar Moskova'nın intikamı için Kiev’i hedef aldı!

Rusya-Ukrayna savaşı 50. gününü doldururken Rusya'nın Karadeniz filosundaki sancak gemisi Moskova kruvazörü batırıldı. Rus donanmasının gözbebeği olan Moskova isimli geminin batmasının ardından Ukrayna'nın başkenti Kiev yine füzelerin hedefi oldu. Bölgeden korkunç görüntüler gelmeye devam ederken, uzmanlar Rusya'nın intikam saldırıları yaptığı görüşünde. İşte haberin detayları...

Sabah
Giriş Tarihi: 16.04.2022 09:16 Güncelleme Tarihi: 16.04.2022 09:29
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Ruslar Moskova’nın intikamı için Kiev’i hedef aldı!

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında 51. gün geride kaldı. Rus donanmasına ait Odessa'daki Moskova gemisinin batmasının ardından Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yönelik saldırıları yeniden başladı. Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'de füze üretim fabrikasını hedef aldıklarını açıkladı. Rusya ayrıca, Ukrayna'nın kendi topraklarına saldırdığı iddiasında bulundu. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan, "Ukrayna'nın, Rus topraklarında terör saldırısı veya sabotaj gerçekleştirmesine karşı başkent Kiev'deki unsurlara yönelik saldırı düzenleyeceğiz" açıklaması geldi. Rusya tarafı Ukrayna'ya ait helikopterlerin Rusya hava sahasını ihlal ederek Bryansk bölgesinde saldırı gerçekleştirdiğini ileri sürdü. Ukrayna'da bulunan ve savaşa tanıklık eden Sabah Gazetesi muhabiri İlker Turak da yaşananları aktardı.

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Ruslar Moskova’nın intikamı için Kiev’i hedef aldı!

TAM SALDIRI HAZIRLIĞI
ABD medyasına göre ise Rusya ağır silahlarını tüm lokasyonlardan saldırı hazırlığına geçiriyor. ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanı William Burns de Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin Kremlin'in arzuladığı şekilde gitmediğini söyledi. Burns, bu nedenle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da taktik nükleer silah kullanabileceği uyarısında bulundu.

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Ruslar Moskova’nın intikamı için Kiev’i hedef aldı!

FÜZELERE NE OLDU?
Rus donanmasının gözbebeği olarak kabul edilen Moskova adlı amiral gemisinin Karadeniz'de batmasının yankıları sürüyor. Ukrayna tarafı gemiyi kendilerinin batırdığını söylüyor. Moskova gemisinin batmasının ardından gemideki nükleer füzelerin akıbeti merak ediliyor.

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Ruslar Moskova’nın intikamı için Kiev’i hedef aldı!

Ayrıca 510 kişilik mürettebata da ne olduğu hâlâ bilinmiyor. Mürettebattan 40'ını Türk gemisinin kurtardığı ortaya çıkmıştı. ABD Başkanı Joe Biden'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Rus amiral gemisinin batışı için "Rusya'ya çok büyük darbe" dedi.

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Ruslar Moskova’nın intikamı için Kiev’i hedef aldı!

ZELENSKİ'DEN KAN PARASI ÇIKIŞI
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'dan petrol almaya devam eden Avrupa ülkelerini eleştirdi ve "paralarını diğer insanların kanlarıyla kazanmakla" suçladı. BBC'ye konuşan Zelenski, özellikle adını verdiği Almanya ve Macaristan'ı, Rusya'nın bu yıl 326 milyar dolar kazanmasını sağlayan enerji ithalatına getirilecek yaptırımları engellemeye çalışmakla suçladı.