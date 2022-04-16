Ruslar Moskova’nın intikamı için Kiev’i hedef aldı!

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında 51. gün geride kaldı. Rus donanmasına ait Odessa'daki Moskova gemisinin batmasının ardından Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yönelik saldırıları yeniden başladı. Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'de füze üretim fabrikasını hedef aldıklarını açıkladı. Rusya ayrıca, Ukrayna'nın kendi topraklarına saldırdığı iddiasında bulundu. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan, "Ukrayna'nın, Rus topraklarında terör saldırısı veya sabotaj gerçekleştirmesine karşı başkent Kiev'deki unsurlara yönelik saldırı düzenleyeceğiz" açıklaması geldi. Rusya tarafı Ukrayna'ya ait helikopterlerin Rusya hava sahasını ihlal ederek Bryansk bölgesinde saldırı gerçekleştirdiğini ileri sürdü. Ukrayna'da bulunan ve savaşa tanıklık eden Sabah Gazetesi muhabiri İlker Turak da yaşananları aktardı.