İstanbul’da kar hayatı felç etti! İBB nerede yetersiz kaldı? Ekrem İmamoğlu'na teşekkür etti: Beni sükutu hayale uğratmadı! Artık sözcüsünü gönderiyor
Son dakika haberi... İstanbul'da tüm uyarılara rağmen İstanbul Büyükşehir Belediyesi yeterli tedbirleri almadı. Kar yağışı İstanbullular için çile dönerken İBB Başkanı İngiliz Büyükelçisi ile birlikte balık yemeğindeydi. İstanbul'da karla mücadelede önlemler neden yetersiz kaldı? İBB neredeydi? AK Parti İstanbul Milletvekili Hulusi Şentürk, Hukukçu Serkan Toper ve Siyaset Bilimci Onur Erim, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
İstanbul'da günlerdir devam eden kar esareti neden yaşandı? Karla mücadelede tuzlama ihmali mi yapıldı? İBB nerede yetersiz kaldı? İstanbul'da yetersiz tedbir mi? Büyükşehir Meteoroloji'nin uyarılarını neden dikkate almadı?
AK Parti İstanbul Milletvekili Hulusi Şentürk, Hukukçu Serkan Toper ve Siyaset Bilimci Onur Erim, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
"ANCAK BU KADAR BECERİKSİZLİKLE MÜMKÜN OLABİLİR"
AK Parti İstanbul Milletvekili Hulusi Şentürk: Tam bir beceriksizlik yaşadık. Bunu başka bir kelime ile ifade edemiyorum. İstanbul gibi kadim bir kentte, İstanbul gibi dev bir metropolde ve İstanbul gibi gerçekten çok ciddi kaynaklara sahip olan bir şehirde yağan bir karış kara İstanbulluyu mahkum etmek ve İstanbul'u ulaşılamaz hale getirip kilitleyebilmek ancak ve ancak bu kadar beceriksizlikle mümkün olabilir.
İBB NEREDEYDİ?
Allah aşkına o gün Büyükşehir Belediyesi neredeydi? Biz valiyi gördük, valinin açıklamalarını dinledik, valinin önlemlerini takip ettik. İlçe belediyelerimizin özellikle AK Partili belediyelerimizin gayretlerini gördük ama İBB'yi göremedik çünkü beyefendi İngiliz Büyükelçisi ile beraber 3 saat süren bir balık yemeği keyfindeymiş. Zaten daha evvel de İstanbul'a kar yağdığında kayak merkezine çıkmıştı. İstanbul'u sel aldığında Bodrum'da çıkmıştı.
ACİZ BİR BELEDİYECİLİK
Bu arkadaş İstanbul'a bir karış kar yağdı sanki tarihinde ilk defa İstanbul böyle bir kar görüyormuş gibi bir de pişkin pişkin aniden bastırdığından bahsediyor. Bir de utanmadan sıkılmadan da adeta vatandaşları suçluyor. Niye evinizden çıkmıştınız, niye toplu ulaşım araçlarını kullanmamışsınız diye. Yahu sen bir karış karda toplu ulaşım araçlarını bile devreye sokamayan ama aksları bile açmaktan aciz bir belediyecilik sergilediniz.
TEK TEDBİR ALMAYAN MAKAM İBB
Hepimiz İstanbul'da yaşıyoruz 16 milyon insan yaşıyor. Biz daha önceki yıllar bilmiyor muyduk Meteoroloji kar gelecek dediğinde İstanbul'un bütün ana arterlerinde birkaç yüz metre arayla tepe ışıkları yanan kar küreme makineleri tuzlama makineleri hepsi yolun kenarında acil beklerdi. Kar daha yere düşerken süpürme araçları, tuzlama derhal devreye girerdi. Burada Meteoroloji 3 gün boyunca şiddetli kar geliyor diye bas bas bağırdı, herkes aman ha tedbir alınsın dendi bir tek tedbir almayan bir makam çıktı o da İBB.
"İSTANBULLULAR BUNU HAK ETMİYOR"
Bir de ondan sonra kalktılar dediler ki biz şöyle böyle mücadele ettik 41 bin ton tuz serdik, Allah aşkına dalga mı geçiyorsunuz? Biz buna benzer kışı 4-5 sene önce yaşadık. O dönemde serpilen tuz miktarı bunun tam 4 katı tuz serpilmişti. 536 bin ton dökülmüştü 5 sene önce. Sen yüzde 5'ini bile dökmekten aciz kalmışsın. Ne yazık ki belediye hizmet anlayışı yok, acil durum planlaması anlayışı yok.
İstanbullular bunu hak etmiyor.
"ÖNCÜLÜĞÜNÜ İMAMOĞLU YAPIYOR"
Hukukçu Avukat Serkan Toper: Bugün bizim tepki gösterdiğimiz şey Türkiye'de algı siyasetine algıların insan merkezli siyasetin önüne geçmesine burada itiraz ediyoruz. Bunun da öncülüğünü Sayın Ekrem İmamoğlu yapmaktadır. Maaşlı belediye sözcüsü vasıtasıyla Türkiye'de merkezine insana hizmeti değil kendi kişisel ikballeri kendi makamları için insanları ikna edip insanların yapay desteğini arkasına alıp kendi ikballerini ön planda tutan siyaseti bugün eleştiriyoruz.
İMAMOĞLU'NA TEŞEKKÜR!
Siyaset Bilimci Onur Erim: Bir İstanbullu olarak kentimize hizmet bekleriz başka bir şey beklemeyiz. İmamoğlu'na birkaç konuda teşekkür etmek isterim. Birincisi beni sükutu hayale uğratmadı. Seçimden önce de İstanbul'u yönetebilecek ehliyette, kabiliyette ve vizyonda bir insan olmadığını söylerken insanlar bana hamaset yapıyorum sanıyordu ama ben sadece gördüğümü söylüyordum.
DÜNYAYA TANITTI
İkincisi dünyanın birçok noktasında siyasetçilerin önlerinde ve arkalarında koruma eskortlar dolaşır Sayın İmamoğlu dün önüne ve arkasına birer tane kar küreme eskort alarak İstanbul'u farklı bir şekilde dünyaya tanıttı.
ARTIK SÖZCÜSÜNÜ GÖNDERİYOR
Bir de kar yağdığında kendisi kar tatilinde oluyordu bu kar afetinde gördük ki artık kendisi gitmiyor sözcüsünü gönderiyor.
Bu da bir gelişmedir Sayın İmamoğlu adına.
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