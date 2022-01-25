CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan isyan ettiren kar çağrısı!
İstanbul'daki kar esareti gözleri CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na çevirirken, yaptığı açıklamalar vatandaşı isyan ettirdi. Skandal açıklamalarıyla İstanbullulara seslenen CHP'li İmamoğlu'nun 'Herkes kendi kapısının önünü temizlesin' çağrısı halkı öfkelendirdi.
İstanbul'da yoğun kar yağışı ardından kar esareti sürerken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) tuzlama ve kar küreme çalışmalarını eksik yapması kentte son yılların en büyük rezaletinin yaşanmasına neden oldu.
Bu nedenle vatandaşlar kapanan yollarda saatlerde araçlarında mahsur kaldı, kimileri araçlarını bırakarak evlerine yoğun kar yağışı altında yürümeye çalıştı.Toplu taşıma da ise otobüslerin iptal edilmesi sonrasında metrobüslerde rezalet görüntüler yaşandı.
İBB EKSİK ÇALIŞMA YAPTI
İBB Sözcüsü Murat Ongun ise kar yağışının ilk gününden bu yana Karayolları Ekipleri ve ilçe belediyeleri ile paylaşılanlar da dahil olmak üzere toplam 41670 ton tuz ve 21 ton özel solüsyon kullanıldığını iddia etmişti.
Ancak 2017 yılında Kadir Topbaş yönetimindeki İBB, kar yağışı sonrası eksiksiz çalışma yapmış, karla mücadele çalışmalarında, 136 bin ton tuz ve 539 ton solüsyon kullanmıştı.
EKREM İMAMOĞLU'NUN ÇAĞRISI PES DEDİRTTİ
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise İstanbullu'nun yaşadığı bu sıkıntılara görmezden gelerek bugün sosyal medya hesabından ilginç bir videolu açıklama yaptı. İmamoğlu konuşmasının sonlarında şunları söyledi:
"(…) 39 ilçeye başarılar diliyorum. Onların da özellikle ara sokaklarda oldukça yoğun işleri olacak. İlçe belediyeleri adına. Hep söylerim onu. Bazen kaldırımlardan çok şikâyetçi oluruz. Ama birçok ülkede gelenektir.
Aslında bir apartman kendi kaldırımını kendi temizler, bir dükkân kendi dükkânını önündeki kaldırımı temizler.
Yoksa her kaldırıma bir ilçe belediyesi eleman tahsis etse on binlerce eleman yetmez. Bu konuda da dayanışmayı bütün vatandaşlardan istirham ediyoruz. Yolunuz açık olsun."
SOSYAL MEDYADA İMAMOĞLU'NA TEPKİ YAĞDI
Bu açıklama sonrasında birçok vatandaş sosyal medyadan İmamoğlu'na tepki gösterdi. Öte yandan İBB'nin kendi kapısının önünü bile temizleyememesi ise 'Bu kadarına da pes' yorumunu yaptırmıştı.
O anları cep telefonunun kamerasıyla kayıt altına alan bir vatandaş, "Şu an İBB'nin önündeyim. Rezillikten başka bir şey değil. Bir tane kar küreme aracı yok. İBB'nin önünden araç geçmeyen yerleri şu an kar küreme aracıyla küremeye çalışıyorlar. Yollara çıksanıza kardeşim! Niye oraları kürüyorsunuz" diye dert yandı.
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