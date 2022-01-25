CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan isyan ettiren kar çağrısı!

"(…) 39 ilçeye başarılar diliyorum. Onların da özellikle ara sokaklarda oldukça yoğun işleri olacak. İlçe belediyeleri adına. Hep söylerim onu. Bazen kaldırımlardan çok şikâyetçi oluruz. Ama birçok ülkede gelenektir.

Aslında bir apartman kendi kaldırımını kendi temizler, bir dükkân kendi dükkânını önündeki kaldırımı temizler.

Yoksa her kaldırıma bir ilçe belediyesi eleman tahsis etse on binlerce eleman yetmez. Bu konuda da dayanışmayı bütün vatandaşlardan istirham ediyoruz. Yolunuz açık olsun."