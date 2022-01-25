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Haberler Galeri Kar ile mücadelede sınıfta kalan Ekrem İmamoğlu İBB'nin kapısının önünü bile temizleyemedi! İşte o görüntüler

Kar ile mücadelede sınıfta kalan Ekrem İmamoğlu İBB'nin kapısının önünü bile temizleyemedi! İşte o görüntüler

Uzmanlar tarafından günler öncesinden yapılan uyarılara rağmen megakent İstanbul kara önlemsiz yakalandı. Kentin birçok bölgesinde trafik dururken, binlerce vatandaş yollarda mahsur kaldı. Bazı vatandaşların araçlarını terk edip yürüyerek evlerine ulaşmaya çalışırken, vatandaşlar sosyal medyada CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu istifaya çağırdı. Sosyal medyada ise #imamoğluistifa hashtag'i açıldı. Başlık, TT'de birinci sıraya çıktı. Öte yandan İBB'nin kendi kapısının önünü bile temizleyememesi ise 'Bu kadarına da pes' yorumunu yaptırdı. Çaresizliğin görüntüsü, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.

Giriş Tarihi: 25.01.2022 11:56 Güncelleme Tarihi: 25.01.2022 12:00
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Kar ile mücadelede sınıfta kalan Ekrem İmamoğlu İBB’nin kapısının önünü bile temizleyemedi! İşte o görüntüler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yine görevini yapamadı. Binlerce vatandaş dün akşamdan bu yana yollarda mahsur kaldı.

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Kar ile mücadelede sınıfta kalan Ekrem İmamoğlu İBB’nin kapısının önünü bile temizleyemedi! İşte o görüntüler

Sürücüler araçlarını bırakıp evlerine yürüyerek ulaşmaya çalıştı. Toplu taşımada da büyük sıkıntılar yaşandı. Yolcular isyan bayrağı açtı.

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Kar ile mücadelede sınıfta kalan Ekrem İmamoğlu İBB’nin kapısının önünü bile temizleyemedi! İşte o görüntüler

#imamoğluistifa
Sosyal medyada ise #imamoğluistifa hashtag'i açıldı. Başlık, TT'de birinci sıraya çıktı.

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Kar ile mücadelede sınıfta kalan Ekrem İmamoğlu İBB’nin kapısının önünü bile temizleyemedi! İşte o görüntüler

150 bine yakın tweet atıldı. Vatandaşlar yaşadıkları rezilliği, çektikleri video ve fotoğraflarla duyurmaya çalıştı.

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Kar ile mücadelede sınıfta kalan Ekrem İmamoğlu İBB’nin kapısının önünü bile temizleyemedi! İşte o görüntüler

Bir vatandaş ise İBB'nin önünde çektiği videoyu Twitter'da paylaştı.