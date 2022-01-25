İstanbul'da kar esareti! Yolda kalan vatandaş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na seslendi: 16 saattir ekmek yemedim! Böyle belediyecilik mi olur?
Son dakika haberi... İstanbul'da etkili olan kar sebebiyle vatandaşlar saatlerce yollarda kaldı. İBB ise tedbir almaması ve yolda kalan vatandaşları çaresiz bırakması sebebiyle tepkilerin odağında. A Haber canlı yayınında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösteren bir vatandaş "AK Parti zamanında bunların hiç biri yoktu. Şimdi eleştiriyorlar ama gelsin İmamoğlu da bizim karnımızı doyursun 16 saattir bir ekmek yemedim daha." ifadelerini kullandı.
İstanbul'da kar yağışı hayatı felç etti. Trafik durdu ve vatandaşlar ise yollarda kaldı. Yolda kalan bir vatandaş A Haber canlı yayınında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sert tepki gösterdi.
"16 SAATTİR BİR EKMEK YEMEDİM"
Dün öğle saatlerinden beri beklediğini belirten vatandaş, "16-17 saattir bir Allah'ın kulu gelmedi buraya. AK Parti zamanında bunların hiç biri yoktu. Şimdi eleştiriyorlar ama gelsin İmamoğlu da bizim karnımızı doyursun 16 saattir bir ekmek yemedim daha. Dün öğle 2'den beri buradayım." ifadelerini kullandı.
"BÖYLE BELEDİYECİLİK Mİ OLUR?"
Vatandaş, "Edirne'ye gidecektim hiçbir yere gidemiyorum, kımıldayamıyoruz yerimizde kaldık. Ne ekmek veren var ne su veren var gel insanlara bir sıcak çorba getirin ya. Böyle mi belediyecilik olur? Ben buradayım 16 senedir İstanbul'dayım. AK Parti zamanını ben de gördüm." dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- THY son dakika: İstanbul uçuşlar ne zaman başlayacak? 25 Ocak İstanbul Havalimanı uçak seferleri saat kaçta açılacak?
- 25 Ocak memur ve emekli maaş farkları yattı mı? 14 günlük maaş zam farkı ne zaman yatacak? İşte tarihi...
- Bugün hangi yollar açık, kapalı? Hangi yollar trafiğe kapalı? Karayolları Genel Müdürlüğü kapalı yollar listesi!
- Bugün metro, marmaray ücretsiz mi, bedava mı? İstanbul'da metro ve metrobüs bugün çalışacak mı?
- Maaş zam farkı için açıklamalar: Emekli dul yetim maaş farkları ne zaman yatacak? 25 Ocak memur, Bağkur maaş farkları yattı mı?
- Survivor Ayşıl Özaslan kimdir, kaç yaşında? Survivor Ayşıl ne zaman yarıştı? İşte Instagram hesabı...
- Yarın kargolar açık mı, kapalı mı? 25 Ocak'ta Aras, Yurtiçi, MNG, PTT kargo yarın çalışacak mı? İşte kargoların çalışma saatleri...
- Bankalar yarın açık mı, kapalı mı? 25 Ocak Salı bankalar açılacak mı, tatil mi olacak? İşte bankaların çalışma saatleri...
- Kreşler yarın tatil mi? 25 Ocak anaokulu ve kreşler tatil mi edildi? Valilik son dakika açıkladı...
- Yarın kamu çalışanları izinli mi? 25 Ocak Salı kamu çalışanları izinli mi? Son dakika açıklamalar...
- İstanbul'da kar yağışı kaç gün sürecek? İstanbul'da kar yağışı ne zaman duracak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü...
- Kar yağışında gök gürültüsü olur mu? Kar yağınca şimşek çakar mı? İstanbul'da kar yağışı...