İstanbul’da kar esareti! Yolda kalan vatandaş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na seslendi: 16 saattir ekmek yemedim! Böyle belediyecilik mi olur?

"BÖYLE BELEDİYECİLİK Mİ OLUR?"

Vatandaş, "Edirne'ye gidecektim hiçbir yere gidemiyorum, kımıldayamıyoruz yerimizde kaldık. Ne ekmek veren var ne su veren var gel insanlara bir sıcak çorba getirin ya. Böyle mi belediyecilik olur? Ben buradayım 16 senedir İstanbul'dayım. AK Parti zamanını ben de gördüm." dedi.