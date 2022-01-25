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İstanbul'da kar esareti! Yolda kalan vatandaş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na seslendi: 16 saattir ekmek yemedim! Böyle belediyecilik mi olur?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 25.01.2022 Güncelleme Tarihi: 25.01.2022
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İstanbul’da kar esareti! Yolda kalan vatandaş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na seslendi: 16 saattir ekmek yemedim! Böyle belediyecilik mi olur?

Son dakika haberi... İstanbul'da etkili olan kar sebebiyle vatandaşlar saatlerce yollarda kaldı. İBB ise tedbir almaması ve yolda kalan vatandaşları çaresiz bırakması sebebiyle tepkilerin odağında. A Haber canlı yayınında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösteren bir vatandaş "AK Parti zamanında bunların hiç biri yoktu. Şimdi eleştiriyorlar ama gelsin İmamoğlu da bizim karnımızı doyursun 16 saattir bir ekmek yemedim daha." ifadelerini kullandı.


İstanbul'da kar yağışı hayatı felç etti. Trafik durdu ve vatandaşlar ise yollarda kaldı. Yolda kalan bir vatandaş A Haber canlı yayınında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sert tepki gösterdi.

"16 SAATTİR BİR EKMEK YEMEDİM"

Dün öğle saatlerinden beri beklediğini belirten vatandaş, "16-17 saattir bir Allah'ın kulu gelmedi buraya. AK Parti zamanında bunların hiç biri yoktu. Şimdi eleştiriyorlar ama gelsin İmamoğlu da bizim karnımızı doyursun 16 saattir bir ekmek yemedim daha. Dün öğle 2'den beri buradayım." ifadelerini kullandı.

"BÖYLE BELEDİYECİLİK Mİ OLUR?"

Vatandaş, "Edirne'ye gidecektim hiçbir yere gidemiyorum, kımıldayamıyoruz yerimizde kaldık. Ne ekmek veren var ne su veren var gel insanlara bir sıcak çorba getirin ya. Böyle mi belediyecilik olur? Ben buradayım 16 senedir İstanbul'dayım. AK Parti zamanını ben de gördüm." dedi.

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