26 Ocak 2022, Çarşamba
İBB İstanbul'da hayatı felç etti! TEM ve D-100’de kalan araçlar alınmayı bekliyor
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmama politikası yağan yoğun kar sonrası İstanbul'da hayatı felç etti. Birçok vatandaş TEM Otoyolu, Hadımköy yolu ve D-100 Karayolunda araçlarını bırakmak zorunda kalmıştı. Özel araç, minibüs, kamyonet ve TIR gibi çok sayıda araç alınmayı bekliyor.
Giriş Tarihi: 26.01.2022 06:41 Güncelleme Tarihi: 26.01.2022 08:59
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