İBB İstanbul'da hayatı felç etti! TEM ve D-100’de kalan araçlar alınmayı bekliyor

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmama politikası yağan yoğun kar sonrası İstanbul'da hayatı felç etti. Birçok vatandaş TEM Otoyolu, Hadımköy yolu ve D-100 Karayolunda araçlarını bırakmak zorunda kalmıştı. Özel araç, minibüs, kamyonet ve TIR gibi çok sayıda araç alınmayı bekliyor.