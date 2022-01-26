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Haberler Galeri İBB İstanbul'da hayatı felç etti! TEM ve D-100’de kalan araçlar alınmayı bekliyor

İBB İstanbul'da hayatı felç etti! TEM ve D-100’de kalan araçlar alınmayı bekliyor

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmama politikası yağan yoğun kar sonrası İstanbul'da hayatı felç etti. Birçok vatandaş TEM Otoyolu, Hadımköy yolu ve D-100 Karayolunda araçlarını bırakmak zorunda kalmıştı. Özel araç, minibüs, kamyonet ve TIR gibi çok sayıda araç alınmayı bekliyor.

Giriş Tarihi: 26.01.2022 06:41 Güncelleme Tarihi: 26.01.2022 08:59
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İBB İstanbul’da hayatı felç etti! TEM ve D-100’de kalan araçlar alınmayı bekliyor

İstanbul'da dün etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle TEM Otoyolu, Hadımköy yolu ve D-100 Karayolunda sürücüleri tarafından bırakılan özel araç, minibüs, kamyonet ve TIR gibi çok sayıda araç alınmayı bekliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İBB İstanbul’da hayatı felç etti! TEM ve D-100’de kalan araçlar alınmayı bekliyor

İstanbul'da dün etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ilerlemekte zorluk çeken bazı sürücüler araçlarını yol kenarlarına park ederek evlerine gitti. Karayolları ekiplerinin çalışmalarının ardından kapalı olan yolların tamamı açıldı.

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İBB İstanbul’da hayatı felç etti! TEM ve D-100’de kalan araçlar alınmayı bekliyor

ARAÇLAR ALINMAYI BEKLİYOR
TEM Otoyolu, Hadımköy yolu ve D-100 Karayolunda park edilen otomobil, minibüs, kamyonet ve TIR gibi çok sayıda araç ise sahipleri tarafından alınmadı.

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İBB İstanbul’da hayatı felç etti! TEM ve D-100’de kalan araçlar alınmayı bekliyor

Polis ekiplerinin ise herhangi bir olumsuzluğa karşı devriye gezdiği belediye ekiplerinin ise iş makineleri ile çalışmalarının sürdüğü görüldü.

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İBB İstanbul’da hayatı felç etti! TEM ve D-100’de kalan araçlar alınmayı bekliyor