Barajlara kar takviyesi! Caddelerden toplanan kar baraj havzalarına dökülüyor
İstanbul'da etkili olan kar yağışının barajlara etkisini daha da artırmak için Sultangazi'de cadde ve sokaklardan toplanan karlar baraj havzalarına dökülüyor. Gelişmeleri A Haber muhabiri Hande Bayraktar'ın konuğu olan Belediye Başkan Yardımcısı Yakup Dağkılıç değerlendirdi.
İstanbul'da cuma günü başlayan kar ulaşımı felç etti ve hayatı olumsuz etkiledi. Ancak barajların dolması için olumlu bir gelişme oldu. Şu anda barajlarda doluluk oranı yüzde 54'ün üzerine çıktı. Bu rakamların önümüzdeki günlerde daha da artması bekleniyor.
Yere yağan karın barajlara faydası yok. İşte bu noktada belediyelere çok önemli görevler düşüyor. O karın toplanıp baraj havzalarına dökülmesi gerekiyor. İşte bunu yapan belediyelerden biri de Sultangazi Belediyesi.
Belediye Başkan Yardımcısı Yakup Dağkılıç A Haber'e şunları söyledi:
"Bu işlemi Belediye Başkanımız Abdurrahman Dursun'un talimatıyla 3 yıldır devam ettiriyoruz. Yağmur ve kar suları maalesef denizlere akıyor ama topladığımız karı baraj havzalarına döktüğümüz zaman direkt baraja etki edeceği için içme suyuna da katkı sağlayacaktır.
Karın barajlara etkisi yağmur suyundan daha fazla. Kar toprağın doymasını sağlıyor. Kar yüzeyde beklediği için toprak doyuyor ve yavaş yavaş barajlara gitmesi ve katkısı daha fazla oluyor.
Biz 3 gündür gece gündüz kar küreme işlemi ile uğraşıyoruz. 10 tane göreli araç günlük 150-200 kadar sefer yaprak karı baraj havzalarına taşıyor. Bu rakamlar yarın daha da fazla olacak.
Kar yağışı ve bizim çalışmalarımızla Alibey barajımızda yüzde 4-5 artış bekliyoruz. Bu 10 gün sonra kendini gösterecek. Barajı olan belediyeler bu çalışmayı örnek alırlarsa hem sokaklar temizlenmiş olacak aynı zaman barajlarda su miktarı artacak."
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