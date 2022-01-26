Barajlara kar takviyesi! Caddelerden toplanan kar baraj havzalarına dökülüyor

İstanbul'da cuma günü başlayan kar ulaşımı felç etti ve hayatı olumsuz etkiledi. Ancak barajların dolması için olumlu bir gelişme oldu. Şu anda barajlarda doluluk oranı yüzde 54'ün üzerine çıktı. Bu rakamların önümüzdeki günlerde daha da artması bekleniyor.