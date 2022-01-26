26 Ocak 2022, Çarşamba
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İstanbul’da kar hayatı felç etti! İBB nerede yetersiz kaldı? Ekrem İmamoğlu'na teşekkür etti: Beni sükutu hayale uğratmadı! Artık sözcüsünü gönderiyor
Son dakika haberi... İstanbul'da tüm uyarılara rağmen İstanbul Büyükşehir Belediyesi yeterli tedbirleri almadı. Kar yağışı İstanbullular için çile dönerken İBB Başkanı İngiliz Büyükelçisi ile birlikte balık yemeğindeydi. İstanbul'da karla mücadelede önlemler neden yetersiz kaldı? İBB neredeydi? AK Parti İstanbul Milletvekili Hulusi Şentürk, Hukukçu Serkan Toper ve Siyaset Bilimci Onur Erim, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.