25 Ocak 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: İstanbul'daki kar rezaletinden bir skandal görüntü daha! İBB cenazeyi yolda bıraktı

Son dakika: İstanbul'daki kar rezaletinden bir skandal görüntü daha! İBB cenazeyi yolda bıraktı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.01.2022 Güncelleme Tarihi: 25.01.2022
ABONE OL
Son dakika: İstanbul’daki kar rezaletinden bir skandal görüntü daha! İBB cenazeyi yolda bıraktı

Son dakika haberine göre vefat eden yakınlarının cenazesini alarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi cenaze nakil aracıyla yola çıkan vatandaşlar, yoğun kar nedeniyle yolda kaldı. İddiaya göre araç yolda kalınca İBB aracındaki imam ve şoför cenazenin yakındaki bir camiye ulaştırılması gerektiğini söyledi. Cenaze yakınları Sultangazi Belediyesi'nden yardım isteyerek cenazeyi başka bir araca taşıdı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA