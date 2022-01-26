CHP’li İBB’de skandal! Devrilen kar küreme aracının sürücüsü alkollü çıktı

Serenat Küçük hakkında, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 48/5 maddesine göre işlem yapılarak para cezası ile trafikten men ve ehliyetine el konulma cezası verildi.

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