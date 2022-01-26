CHP'li İBB'de skandal! Devrilen kar küreme aracının sürücüsü alkollü çıktı
GÜNDEM İHA
Meteoroloji'nin uyarılarını dikkate almayan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışıyla vatandaşları zor durumda bıraktı. Yeteri kadar tuzlama yapmayan ve kar küreme aracı kullanılmayan İstanbul'da, binlerce vatandaş evine gidemedi, kaza haberleri de peş peşe geldi. Kazalardan biri de Kadıköy D-100 Karayolu'nda çalışma yapan İBB'ye bağlı kar küreme ve tuzlama aracıydı. Kaza yapan kar küreme aracının sürücüsünün yapılan kan tahlillerinde alkollü olduğu belirlendi.
Kaza geçtiğimiz cuma günü saat 17.00 sıralarında D-100 Karayolu Göztepe mevkiinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, çalışma yapan Serenat Küçük'ün kullandığı kar küreme ve tuzlama aracı, kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi.
Yaşanan kazada sürücü hafif yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin durumu bildirmesiyle gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.
Tedaviye alınan sürücü Serenat Küçük'ün kan tahlillerinde 190 promil alkollü olduğu tespit edildi.
Serenat Küçük hakkında, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 48/5 maddesine göre işlem yapılarak para cezası ile trafikten men ve ehliyetine el konulma cezası verildi.
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